"Мобилизуем все силы...", - новогоднее обращение Ш,Мирзиеева

03:12 01.01.2022

Президент: "Мобилизуем все силы, чтобы жизнь стала еще более благополучной"

Президент в новогоднем поздравлении заверил, что будут мобилизованы "все силы и возможности, чтобы жизнь нашего народа стала еще более благополучной".

Ўзбек тилида O`zbek tilidaСегодня, 00:04 Политика

Президент Шавкат Мирзиеев поздравил народ Узбекистана с Новым годом.



"Мы с благодарностью провожаем год уходящий, - отметил глава государства. - Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения оставил яркий след в нашей жизни".



"Мы вместе сделали очень многое. Несмотря на последствия пандемии и глобального кризиса, в стране обеспечен высокий экономический рост", - сказал президент. Он перечислил ряд достижений: ввод нового жилья и социальных объектов, развитие предпринимательства и сельского хозяйства, благоустройство городов и сел, формирующих "неповторимый облик Нового Узбекистана".



"Наши реформы приобрели необратимый характер. В целях их углубления мы разработали Стратегию развития Нового Узбекистана. Ее главный принцип - „Во имя чести и достоинства человека"", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.



"Чтобы дать название следующему году, мы изучили пожелания и предложения широкой общественности. Исходя из этих мнений, предлагаю объявить 2022 год в нашей стране „Годом обеспечения интересов человека и развития махалли"", - заявил он.



"Для нас это прежде всего обеспечение прав и свобод, законных интересов каждого жителя Узбекистана. Решающее значение в этом имеет махалля - основа нашего общества. Действительно, мир в махалле - это мир во всей стране. Процветающая махалля - это процветающая страна. Поэтому впредь основным критерием станет эффективная работа в каждой махалле. Самая главная задача для нас - обеспечение мира и стабильности", - сказал президент.



Он отметил, что в 2022 году в центре внимания будут ускоренное развитие отраслей экономики и предпринимательства, создание новых рабочих мест, дальнейшее повышение доходов населения развитие социальной сферы, особенно систем здравоохранения, науки, образования и воспитания, поддержка ветеранов войны и труда, женщин, молодежи, заботе о нуждающихся в помощи.



"Приоритетной останется задача благоустройства страны, строительства во всех регионах современного жилья, в частности массивов „Новый Узбекистан"", - добавил Шавкат Мирзиеев.



"Хочу заверить всех вас: мы мобилизуем все силы и возможности, чтобы жизнь нашего народа стала еще более благополучной", - отметил он.