 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Трагический апрельский инцидент в Баткене унес человеческие жизни", - поздравление от С.Жапарова
05:16 01.01.2022

1 января 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Оригинальный выход. Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом

Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с новым, 2022 годом. Его обращение показали по государственным телеканалам. Но в этом году за 20 минут до полуночи.

Поздравление началось необычно - глава государства прошелся по территории государственной резиденции "Ала-Арча-1". Когда президент дошел до украшенной елки в резиденции, начал традиционную речь, адресованную кыргызстанцам.

"2021 год запомнится нам как яркими, светлыми событиями, так и тяжелыми испытаниями. Трагический апрельский инцидент в Баткене унес человеческие жизни. Вооруженное столкновение привело к жертвам и немалому экономическому ущербу. Как президент приношу свои соболезнования родным погибших. Отныне мы будем прилагать все усилия для того, чтобы предотвращать такие события", - сказал он.
Несмотря на все трудности, мы выстояли перед натиском этих вызовов. Мы вступаем в новую эпоху, уверенно глядя в будущее и твердой поступью шагая вперед.

Состоявшиеся в конце уходящего года успешные выборы в Жогорку Кенеш показали, что наша страна не свернет с пути демократических реформ. Мы успешно завершили заключительный этап реформы системы государственного управления.

Садыр Жапаров
Глава государства подчеркнул, что теперь настал черед заниматься экономикой, повышением уровня жизни граждан, решением насущных социальных нужд и потребностей.

"За этот год мы достигли серьезных экономических успехов, подвижек в промышленности и сельском хозяйстве. Появились новые и впечатляющие возможности для предпринимательства. И в дальнейшем государственная политика будет направлена на создание благоприятных условий для развития бизнеса в Кыргызстане. В условиях современного мира особое значение имеет воспитание молодого поколения в духе патриотизма, повышения уровня грамотности населения, пропаганды знаний, уважения к собственной исторической памяти и культурному наследию", - отметил президент.

Мы должны ценить независимость нашего государства и в дальнейшем укреплять мир и спокойствие, политическую стабильность и национальное единство. Именно они - залог развития и процветания в государстве.

Садыр Жапаров
В заключении глава государства сказал, что 2021 год был непростым, но трудности, с которыми столкнулась страна, сплотили. "Мы должны верить в себя, свои возможности и в то, что у нас уникальная страна, которая обладает большим потенциалом для развития и человеческими ресурсами", - заключил он.

Отметим, что это первое новогоднее поздравление Садыра Жапарова в качестве президента Кыргызстана.

Источник - 24.kg
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