Праздничное послание Э.Рахмона - "35-летие независимости и свободы нашего раеподобного Таджикистана..."

06:19 01.01.2022

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона по случаю Нового 2022 года

Декабрь 31, 2021 08:00



31 декабря 2021 года



Дорогие соотечественники!



Искренне, от всей души поздравляю всех вас по случаю наступления Нового 2022 года и желаю семейству каждого из вас доброго здоровья, счастья и благополучной жизни.



Уходящий 2021 год для нашего дорогого Таджикистана воистину стал историческим.



В 2021 году Государственной независимости таджиков, то есть нашего национального государства, исполнилось тридцать лет, и славный народ Таджикистана с гордостью, душевным подъемом, особой грандиозностью и торжеством отпраздновал эту великую дату.



Поэтому 2021 год золотыми буквами будет вписан в историю новой национальной государственности таджиков.



В связи с этим с чувством признательности и гордости хочу подчеркнуть, что славный и трудолюбивый наш народ, патриотически настроенные предприниматели и бизнесмены, люди щедрой души и меценаты сплоченно трудились во имя достойной встречи этого великого национального праздника и доказали свою верность Родине, ценностям независимости и свободы своей, унаследованной от предков, земли.



Благодаря добросовестному труду, честному служению и патриотическим усилиям народа Таджикистана все города и районы страны до самых отдаленных селений и населенных пунктов стали еще благоустроеннее и красивее, устранены многие социальные проблемы жителей республики.



В 2021 году наша независимая страна достигла значительных результатов во всех сферах, по сравнению с предыдущими годами улучшились условия жизни нашего народа, а авторитет и имидж Таджикистана на международной арене еще больше возвысились и укрепились.



Наряду с этим подчеркиваю, что определены и конкретизированы задачи Правительства страны, министерств и ведомств, исполнительных органов государственной власти областей, городов и районов в направлении обеспечения устойчивого социально-экономического развития на пять грядущих лет, то есть до 35-летия Государственной независимости, повышения уровня и улучшения качества жизни населения.



Сейчас задача каждого из нас, граждан независимого Таджикистана, заключается в том, чтобы мы еще больше прилагали усилия во имя достижения поставленных перед нами целей и принятых нами планов и программ.



Потому что, наряду с достигнутыми до сегодняшнего дня успехами в жизни нашего народа, существует еще немало проблем и вопросов, требующих решения.



Вместе с тем хочу подчеркнуть, что мы твердо и решительно уверены в том, что сможем решить имеющиеся проблемы во имя обеспечения благополучной жизни нашего народа, благоустроенного будущего Родины и укрепления экономического потенциала государства.



Для достижения наших добрых намерений, выполнения созидательных планов и программ мы имеем достаточно ресурсов и возможностей, и, что важнее всего, наш патриотически настроенный народ трудолюбив и сплочен.



Нашим соотечественникам хорошо известно, что ситуация в регионе и мире все больше осложняется и становится непредсказуемой, вдобавок к этому глобальные проблемы – изменение климата, засуха и маловодье, рост цен на продукты питания, горючее и нехватка пищевых продуктов становятся актуальными и ставят в трудное положение все человечество.



В таких условиях мы должны стремиться максимально эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы и возможности, увеличивать производство продукции, еще больше обеспечивать продовольственный рынок, то есть потребности народа в пищевых продуктах, укреплять экспортный потенциал страны и придавать первостепенное значение вопросу экономии и бережливости.



В Послании Главы государства 2022-2026 годы объявлены "Годами развития промышленности".



Целью этой инициативы в рамках стратегической цели по ускоренной индустриализации страны является придание серьезного импульса развитию промышленности.



Развитие промышленности считается одним из важнейших факторов развития государства, увеличения дохода в бюджет, обеспечения населения страны товарами и продуктами отечественного производства, создания десятков и сотен тысяч новых рабочих мест для соотечественников.



Обращаясь к дорогим соотечественникам, хочу напомнить один важный момент: с завершением 2021 года, то есть тридцатой годовщиной Государственной независимости и наступлением 2022 года, наша страна вступает в новый этап своего развития.



Все наши усилия в этот период должны быть направлены на дальнейшее процветание и благоустройство нашей любимой Родины, дальнейшее развитие и укрепление нашего независимого государства, улучшение условий жизни нашего народа и повышение авторитета суверенного таджикского государства на международной арене. Другими словами, нам предстоит значительными достижениями встретить великий праздник – 35-летие независимости и свободы нашего раеподобного Таджикистана.



Выражая уверенность в реализации наших добрых намерений и планов, еще раз от всего сердца поздравляю всех славных жителей страны с Новым 2022 годом по христианскому летоисчислению и желаю каждой семье страны крепкого здоровья, счастья, удач и изобилия.



С Новым 2022 годом, дорогие соотечественники!