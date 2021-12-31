 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.01.2022
07:22  "Наступающий год – год барса...", - поздравление "моему родному народу" от Аркадага
06:19  Праздничное послание Э.Рахмона - "35-летие независимости и свободы нашего раеподобного Таджикистана..."
05:16  "Трагический апрельский инцидент в Баткене унес человеческие жизни", - поздравление от С.Жапарова
04:14  "Пройдут выборы более трехсот акимов", - новогодняя речь К.Токаева
03:12  "Мобилизуем все силы...", - новогоднее обращение Ш,Мирзиеева
02:01  Возможно ли стратегическое сотрудничество с Китаем? - Майкл Спенс
01:57  Ближний Восток в 2022 году: много рисков и мало надежд, - Станислав Тарасов

01:56  Китай в 2021 году установил рекорд по космическим пускам
00:33  МирВойна. Между саботажем и "десятью шагами по Донбассу", - А.Каневский
00:10  Зеленский стал самым ярким символом того, что политика превратилась в спектакль
Пятница, 31.12.2021
19:50  Как подменить историю Украины историей банды гитлеровских лакеев, - Св.Князев
16:57  Инопособники иноагентов. Тупики российской вертикали власти, - Ю.Болдырев
13:45  17-летняя казашка Бибисара Асаубаева выиграла ЧМ по блиц-шахматам
13:41  Строить "город будущего Асман" на Иссык-Куле доверят французам (видео)
13:38  Выезд без возврата: мигрантов-нарушителей начнут выдворять из РФ, - "Известия"
13:35  Транзитом в Стабильную Россию, - Глеб Павловский (мистика и словоблудие)
12:04  В Киргизии образован "Институт нормотворчества и верховенства права". Хватит дико кидаться камнями
11:30  Лавров пообещал сделать все для защиты граждан России в Донбассе
09:44  Новая парадигма. Темпы политических событий в мире резко ускорились, - М.Хазин
09:41  От друга врага не ищут. Москва пытается найти новый баланс между Пекином и Дели, - С.Строкань
09:38  Талиб не на час. Стала ли смена власти в Афганистане материализацией страхов мирового сообщества, - К.Кривошеев
09:34  Остросюжетная внешняя политика. Как Россия перешла в дипломатическое наступление и чем оно может закончиться, - "Къ"
08:56  Кыргызстанец Александр Волкодав стал победителем российского шоу "Голос"
08:52  Зачем отравили его кошек? Бывший военный переводчик США раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна
08:51  "Мне дали две минуты". Экс-президент Афганистана Ашраф Гани впервые рассказал о побеге из Кабула
08:44  В Стамбуле задержан таджикский инсургент из "Группы 24" Шарипов
08:41  Депортированный из РФ тадж-блогер и боец ММА Чоршанбиев сядет на родине за разжигание...
08:40  Халява будет! Россия увеличила объем беспошлинного ГСМ для Кыргызстана
00:52  Мало нямки! Новоизбранные Кырдепутаты подняли вопрос о возвращении ряда привилегий
00:05  ВКС России точечно разбомбили базу шахидов "Шейх Сулейман" в Сирии
00:01  Гражданство России указом Путина получила 90-летняя американская писательница Сюзанна Масси
Четверг, 30.12.2021
21:02  15 лет назад казнили Саддама Хусейна. Почему теперь иракцы все чаще вспоминают своего диктатора с теплотой?
18:58  Итоги 2021 для Кыргызстана. Доживем ли до 2023?
18:43  Сколько минут до начала? Украина - это гвоздь НАТО, вбитый в грудь России, - Александр Проханов
14:25  Итоги-2021 для Узбекистана: проверка выборами, коррупции – бой, планы по Афганистану
14:22  Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за год
14:20  От Ди Каприо до Памелы Андерсон: кто сможет получить паспорт РФ по упрощенке
14:17  Авианосец "Гарри Труман" защитит Украину от "путинского вторжения"
14:14  Олимпийские игры в Пекине - не сцена для шоу политиков
14:12  "Генерал Мороз" пугает Европу, но за ним идет "Маршал Нечего Есть"
14:09  ЗелеНовости. На Украине раздавили последние независимые СМИ, - "Къ"
11:25  Фарход Арзиев назначен послом Узбекистана в Китае
10:33  Агреман шайтану. Талибы присовывают посла в Москву
10:28  Пекинской Олимпиаде объявлен недобойкот. Команда Джо Байдена едет на Игры в Китай, - С.Строкань
10:22  Саакашвили за драку и сквернословие закрыли на Новогоднюю ночь в штрафной изолятор
10:16  В Узбекистане у Джизакского экс-замхокима Рахмонкулова нашли 43 авто, 14 квартир, 172 магазина и $1 млн
09:09  КырПарламент не смог с первого раза принять предложенную структуру
09:02  Белый дом раскрыл, о чем Байден поговорит с Путиным перед Новым годом
08:48  Парламент Таджикистана освободил китайское золотое СП "Зарафшон" от уплаты налогов
08:42  Гигантская угроза: российские эксперты обнаружили крупнейший ботнет в истории интернета
01:24  У российского гражданства не будет границ, - Иван Родин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Праздничное послание Э.Рахмона - "35-летие независимости и свободы нашего раеподобного Таджикистана..."
06:19 01.01.2022

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона по случаю Нового 2022 года
Декабрь 31, 2021 08:00

31 декабря 2021 года

Дорогие соотечественники!

Искренне, от всей души поздравляю всех вас по случаю наступления Нового 2022 года и желаю семейству каждого из вас доброго здоровья, счастья и благополучной жизни.

Уходящий 2021 год для нашего дорогого Таджикистана воистину стал историческим.

В 2021 году Государственной независимости таджиков, то есть нашего национального государства, исполнилось тридцать лет, и славный народ Таджикистана с гордостью, душевным подъемом, особой грандиозностью и торжеством отпраздновал эту великую дату.

Поэтому 2021 год золотыми буквами будет вписан в историю новой национальной государственности таджиков.

В связи с этим с чувством признательности и гордости хочу подчеркнуть, что славный и трудолюбивый наш народ, патриотически настроенные предприниматели и бизнесмены, люди щедрой души и меценаты сплоченно трудились во имя достойной встречи этого великого национального праздника и доказали свою верность Родине, ценностям независимости и свободы своей, унаследованной от предков, земли.

Благодаря добросовестному труду, честному служению и патриотическим усилиям народа Таджикистана все города и районы страны до самых отдаленных селений и населенных пунктов стали еще благоустроеннее и красивее, устранены многие социальные проблемы жителей республики.

В 2021 году наша независимая страна достигла значительных результатов во всех сферах, по сравнению с предыдущими годами улучшились условия жизни нашего народа, а авторитет и имидж Таджикистана на международной арене еще больше возвысились и укрепились.

Наряду с этим подчеркиваю, что определены и конкретизированы задачи Правительства страны, министерств и ведомств, исполнительных органов государственной власти областей, городов и районов в направлении обеспечения устойчивого социально-экономического развития на пять грядущих лет, то есть до 35-летия Государственной независимости, повышения уровня и улучшения качества жизни населения.

Сейчас задача каждого из нас, граждан независимого Таджикистана, заключается в том, чтобы мы еще больше прилагали усилия во имя достижения поставленных перед нами целей и принятых нами планов и программ.

Потому что, наряду с достигнутыми до сегодняшнего дня успехами в жизни нашего народа, существует еще немало проблем и вопросов, требующих решения.

Вместе с тем хочу подчеркнуть, что мы твердо и решительно уверены в том, что сможем решить имеющиеся проблемы во имя обеспечения благополучной жизни нашего народа, благоустроенного будущего Родины и укрепления экономического потенциала государства.

Для достижения наших добрых намерений, выполнения созидательных планов и программ мы имеем достаточно ресурсов и возможностей, и, что важнее всего, наш патриотически настроенный народ трудолюбив и сплочен.

Нашим соотечественникам хорошо известно, что ситуация в регионе и мире все больше осложняется и становится непредсказуемой, вдобавок к этому глобальные проблемы – изменение климата, засуха и маловодье, рост цен на продукты питания, горючее и нехватка пищевых продуктов становятся актуальными и ставят в трудное положение все человечество.

В таких условиях мы должны стремиться максимально эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы и возможности, увеличивать производство продукции, еще больше обеспечивать продовольственный рынок, то есть потребности народа в пищевых продуктах, укреплять экспортный потенциал страны и придавать первостепенное значение вопросу экономии и бережливости.

В Послании Главы государства 2022-2026 годы объявлены "Годами развития промышленности".

Целью этой инициативы в рамках стратегической цели по ускоренной индустриализации страны является придание серьезного импульса развитию промышленности.

Развитие промышленности считается одним из важнейших факторов развития государства, увеличения дохода в бюджет, обеспечения населения страны товарами и продуктами отечественного производства, создания десятков и сотен тысяч новых рабочих мест для соотечественников.

Обращаясь к дорогим соотечественникам, хочу напомнить один важный момент: с завершением 2021 года, то есть тридцатой годовщиной Государственной независимости и наступлением 2022 года, наша страна вступает в новый этап своего развития.

Все наши усилия в этот период должны быть направлены на дальнейшее процветание и благоустройство нашей любимой Родины, дальнейшее развитие и укрепление нашего независимого государства, улучшение условий жизни нашего народа и повышение авторитета суверенного таджикского государства на международной арене. Другими словами, нам предстоит значительными достижениями встретить великий праздник – 35-летие независимости и свободы нашего раеподобного Таджикистана.

Выражая уверенность в реализации наших добрых намерений и планов, еще раз от всего сердца поздравляю всех славных жителей страны с Новым 2022 годом по христианскому летоисчислению и желаю каждой семье страны крепкого здоровья, счастья, удач и изобилия.

С Новым 2022 годом, дорогие соотечественники!

Источник - khovar.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641007140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- В Мажилисе подвели итоги работы за 2021 год
- В первом полугодии 2022 г. необходимо ревакцинировать 9 млн казахстанцев - А. Мамин
- Производство стройматериалов в Казахстане за 11 месяцев 2021 г. выросло на 9,2%
- Вернемся к итогам года
- Правительство рассмотрело План законопроектных работ на 2022 год
- С какими проблемами столкнутся выбранные акимы
- В Правительстве состоялось заседание Штаба по реализации предвыборной программы партии "Nur Otan"
- В Мажилисе презентован депутатский законопроект по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  