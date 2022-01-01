"Наступающий год – год барса...", - поздравление "моему родному народу" от Аркадага

07:22 01.01.2022

Новогоднее обращение Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова к туркменскому народу

01.01.2022



Мой родной народ!



Дорогие соотечественники!



Подходит к концу 2021 год, девиз которого "Туркменистан – Родина мира и доверия". Совсем скоро мы, проводив ознаменованный успехами нынешний год, в атмосфере огромной радости, со светлыми мечтами и надеждами встретим Новый, 2022 год.



По восточному календарю наступающий год – год барса. "Барс – богатство" – гласит народная поговорка, и потому наш народ, ассоциирующий год барса с удачей, счастьем и достатком, с ясными целями уверенно вступает в Новый год.



Несмотря на продолжающуюся в мире сложную ситуацию, в 2021 году мы добились устойчивого роста экономики, дали старт ряду масштабных работ в интересах страны и народа. Построили и сдали в эксплуатацию большое количество объектов социального и производственного назначения. Тысячи счастливых семей отпраздновали новоселье.



В целом, ознаменованное грандиозными торжествами, 30-летие славной независимос­ти родной Отчизны золотыми буквами вписалось в нашу историю. В этом году в различных уголках нашей страны состоялись церемонии открытия сотен жилых домов, школ и детских садов, объектов медицинского, спортивного и производственного назначения, парков, придавших особый колорит этой исторической дате.



Количество только крупных объектов, построенных и введенных в эксплуатацию только в юбилейном году, достигло 73. В их числе – участок Ашхабад–Теджен автобана Ашхабад–Туркменабат, Каахкинский и Бабадайханский текстильные комплексы, здания "Türkmeniň ak öýi" в городах Туркменабат, Балканабат и Дашогуз, а также другие сооружения.



В этом году торжественно отпраздновано 140-летие нашей прекрасной столицы – города Ашхабад, и заложен фундамент нового жилого комплекса "Ашхабад-сити". Открытые в столице не имеющего аналогов в регионе комплекса "Ашхабад", состоящего из Торгово-развлекательного и делового центра, современного жилого дома, а также уникальных оте­лей "Arkadag" и "Garagum" приумножили нашу гордость за беломраморную столицу.



Кроме того, в настоящее время в стране ускоренными темпами продолжается строи­тельство нескольких сотен объектов социального и производственного назначения, реализуется ряд международных проектов.



В эпоху могущества и счастья в сельском хозяйстве проводятся кардинальные реформы. Наши мужественные земледельцы и в этом году с честью справились с выполнением договорных обязательств по заготовке зерна и хлопка.



На харман Родины они сдали свыше 1 миллиона 400 тысяч тонн зерна и более 1 миллиона 250 тысяч тонн "белого золота". Также они собрали высокие урожаи фруктов и овощебахчевой продукции.



В этом году по случаю славного 30-летия священной независимости было высажено 30 миллионов саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда. Мы и впредь продолжим начатую работу по кардинальному реформированию сельского хозяйства.



Дорогие соотечественники!



Мой родной народ!



Здоровое общество – прочная основа государства. И поэтому мы также проводим последовательную работу по охране здоровья и увеличению продолжительности жизни людей, профилактике заболеваний, утверждению норм здорового образа жизни. Физкультуре и спорту мы придаем огромное значение как фактору обеспечения здоровья и счастливой жизни нашего народа, в том числе молодого поколения. Мы очень горды успехом, достигнутым на состоявшихся в нынешнем году XXXII летних Олимпийских играх в Токио.



Мы создаем все условия для получения молодежью – нашим будущим – достойного образования и воспитания. Овладение молодым поколением современной специальностью и цифровыми технологиями мы рассматриваем в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики.



В деле укрепления экономической мощи нашей страны, развития цифровой системы, создания новых индустриальных отраслей, реализации крупных проектов и национальных программ большую роль отводим науке.



В нашем независимом государстве создаются все условия для расцвета культуры, литературы и искусства. Проводится масштабная работа по сохранению, обогащению и популяризации национального наследия, которая приносят свои прекрасные плоды. Недавно национальная номинация "Ремесло по изготовлению дутара, исполнительское музыкальное искусство на нем и искусство бахши" включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.



От всей души поздравляю весь народ нашей страны с этим замечательным событием!



Неделя культуры, прошедшая в нынешнем году в Лебапском велаяте, имела огромное значение в изучении и широкой популяризации национального наследия нашего мужественного народа. В Новом, 2022 году Неделю культуры проведем в Марыйском велаяте.



Большое впечатление произведет церемония открытия в Ашхабаде культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги, которая будет приурочена к Неделе культуры по случаю Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги в следующем году.



Дорогие соотечественники!



В уходящем году в Основной Закон были внесены изменения и дополнения, определены правовые основы двухпалатной парламентской системы страны.



В условиях новой парламентской структуры мы успешно провели выборы членов Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.



Это историческое событие, ознаменовавшее новый этап развития представительного и законодательного органов нашей страны, призвано вывести работу законодательной власти нашего суверенного государства на качественно новый уровень, а также еще больше повысить качество принимаемых законов и законодательно-правовых актов.



Дорогие соотечественники!



Как вы знаете, по инициативе нейтрального Туркменистана 2021 год был объяв­лен во всем мире "Международным годом мира и доверия".



В этом году по нашему предложению на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций приняты Резолюции "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Экономического Сотрудничества", "Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития", "Роль Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии", "Укреп­ление связи между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надежных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)", что является отрадными результатами внешнеполитической деятельности нашей страны.



Особо значимыми событиями текущего года стали проведение в Ашхабаде на высоком уровне 15-го Саммита Организации Экономического Сотрудничества, участие Туркменистана в VIII Саммите Организации тюркоязычных государств и присоединение к ней в качестве наблюдателя.



Уважаемые друзья!



В нашем суверенном государстве, осуществляющем политику "Государство – для человека!", проявляется последовательная забота о дальнейшем повышении благосостояния и укреплении социальной защищенности граждан, о чем наглядно свидетельствует увеличение еще на 10 процентов размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей с 1 января Нового года.



В следующем году также состоится сплошная перепись населения и жилищного фонда Туркменистана. Главная цель этого мероприятия, которое пройдет под девизом "Перепись населения – 2022: Сплоченность, Счастье, Светлое будущее", состоит в получении точных сведений о демографическом составе населения и социально-экономическом сос­тоянии населения.



Словом, наша Отчизна уверенно продвигается вперед по светлому пути созидания и достижений. Достигаемые во всех направлениях результаты положительно влияют на поступательное повышение уровня жизни родного народа и еще сильнее укреп­ляют его веру в будущее.



Работая рука об руку вместе с нашим мужественным народом, мы самоотверженным трудом знаменуем и Новый год большими успехами. С огромной гордостью за родную Отчизну, твердой верой в завтрашний день и ясными целями достигнем еще более высоких рубежей.



Мой родной народ!



Дорогие соотечественники!



Через считанные мгновения мы встречаем 2022 год.



Пусть 2022 год станет во всем мире годом мира, благополучия, больших успехов и достатка! Пусть в Новом году в ваших семейных очагах царят единство и спокойствие! Пусть нескончаемо длится череда овеянных славой счастливых дней и время благоденствия!



Дорогие соотечественники!



Мой родной народ!



С Новым, 2022 годом!