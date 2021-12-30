Предъявлены железные доказательства: родина КОВИДа - США. Будем требовать компенсацию?

09:17 01.01.2022 СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ

30 ДЕКАБРЯ 2021

ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: РОДИНА КОВИДА – США. БУДЕМ ТРЕБОВАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ?

Китай предъявил Штатам страшное обвинение, от которого невозможно отвертеться. Оно содержится в исследовательском отчете с простым красивым названием "США ответственны за глобальное распространение COVID-19".



Агентство "Синьхуа" опубликовало убийственный по своей фактуре и логике, раскладывающий все по полочкам документ. Или, точнее, взорвало информационную бомбу.



Эта "бомба" была подготовлена Аналитическим центром разведки и альянса и Институтом "Тайхэ" – ведущим гражданским мозговым центром Китая. После ознакомления с ним не возникает ни малейших сомнений, что коронавирус – американский.



Согласно отчету, данные из многочисленных источников показали, что Соединенные Штаты, скорее всего, являются страной происхождения COVID-19 и страной, наиболее ответственной за быстрое глобальное распространение вируса. Политическое манипулирование заболеванием со стороны США сделало глобальные усилия по борьбе с пандемией особенно трудными и сложными,



– пишет китайское агентство, приводя исчерпывающие доказательства этого.



Мы так и думали

И с ними просто нельзя не согласиться. Представленные китайцами аргументы простые и ясные, полностью подкреплены фактами. О том, что над природным коронавирусом, давно известным науке, кто-то "похимичил" в лаборатории, откуда он "утек" в мир, уже открыто говорят даже на Западе, не опасаясь обвинений в "конспирологии". Поскольку структура вируса вполне изучена со всеми искусственными в него вставками, что исключает иную интерпретацию. Китайский отчет не отвечает на вопрос, случайно это произошло или нет, но зато четко указывает на тех, кто это сделал и где.



Вдумчивые люди и раньше догадывались, подозревая в этом тех, кто больше всех кричал, что вирус "китайский", – то есть американцев. Не специализируются ли они на том, чтобы с интервалом в сто лет запускать в мир страшные смертоносные вирусы, выкашивающие ради прибылей Big Pharma десятки миллионов людей?



При этом в США привыкли сваливать вину на китайцев и прикрываться кем-то еще.



"Испанку", дескать, занесли в Европу, откуда она распространилась по всему миру, китайские кули, убиравшие с полей мертвецов Великой войны. В то время как в действительности разносчиками заразы выступили привитые непроверенной должным образом вакциной американские солдаты, посланные воевать в Европу.



И в коронавирусе США объявили виновными тех же китайцев – продают, дескать, на своих "мокрых рынках" всякую гадость и едят ее, распространяя затем заразу по всему миру. Новым моментом стало только то, что американские политики нагло требуют от разбогатевших китайцев "компенсаций" за ковид на триллионы долларов.



Китайцы, естественно, интересуются этой животрепещущей темой. И вот что "нарыли".



1. Болели раньше, чем признали

Во-первых, США – это страна "с самой длинной историей исследований коронавируса", которой есть что скрывать. Официально первый случай COVID-19 в США был подтвержден 19 января 2020 года у человека, который вернулся в американский штат Вашингтон из путешествия, однако (цитируем здесь и далее китайский отчет) благодаря более глубоким исследованиям местные органы власти в Соединенных Штатах выявили более ранние случаи инфицирования и смертей от этой болезни.



Вот очень характерный пример:



Начиная с марта 2020 года веб-сайт Министерства здравоохранения штата Флорида опубликовал записи, показывающие, что в январе и феврале того же года у 171 пациента были симптомы коронавируса или положительные результаты тестов. Весь набор данных исчез с веб-сайта 4 мая 2020 года только для того, чтобы вернуться позже вечером без столбца, показывающего дату, когда у этих пациентов появились симптомы.



А как вам такое:



В исследовании по тестированию антител, опубликованном 15 июня 2020 года, исследователи из Национального института здравоохранения США проанализировали более 24 000 хранящихся образцов крови, собранных в период со 2 января по 18 марта того же года. Согласно теории серологических тестов, антитела можно обнаружить примерно через две недели после заражения человека. В этом исследовании первый положительный образец был получен 7 января 2020 года от волонтера из американского штата Иллинойс, что свидетельствует о том, что вирус присутствовал в Соединенных Штатах до середины декабря 2019 года, на месяц раньше, чем первый случай, о котором официально сообщили в стране.



Эти данные подтверждает исследование, опубликованное 30 марта 2020 года в Медицинском журнале Новой Англии. В нем говорится о 24 тяжелобольных пациентах с соответствующими симптомами в американском городе Сиэтл с 24 февраля по 9 марта того же года. Ни один из них не выезжал перед этим за границу. В журнальной публикации отмечалось:



Геномный и эпидемиологический анализ секвенированной вирусной РНК, извлеченной в западном регионе (штат Вашингтон), показал, что распространение SARS-CoV-2 было результатом передачи инфекции в местном сообществе…



После приведения еще ряда неопровержимых фактов внутриамериканского происхождения ковида, в китайском отчете говорится:



Исследования показали, что для 12 северо-восточных штатов США возможные даты первого заражения с вероятностью 50 процентов приходятся в основном на период с августа по октябрь 2019 года, в то время как самая ранняя – 26 апреля 2019 года – зафиксирована в Род-Айленде, а самая поздняя – 30 ноября 2019 в Делавэре. Все даты, указанные в данных, предшествуют 20 января 2020 года, официально объявленной дате первого подтвержденного случая заболевания в Соединенных Штатах.



2. Болезни возле лаборатории. Совпадение?

Во-вторых, китайцы четко выявили, через кого "утек" зловредный вирус – это американские военные, сыгравшие в его "появлении и распространении" огромную роль. Мало того, китайцы вполне предметно указали на конкретный источник первоначальной утечки, поскольку американцам не удалось замести все следы.



Вот этот пассаж в китайском отчете:



Соединенные Штаты первыми начали исследования рекомбинантного вируса и обладают непревзойденной силой в этой области. До 2015 года команда доктора Ральфа Барика из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл разработала самую передовую технологию рекомбинантных коронавирусов в сотрудничестве с военной биолабораторией в Форт-Детрике. Лаборатория была внезапно закрыта военными США из-за предполагаемых утечек в июле 2019 года.



Сразу же последовали сообщения о вспышках в окрестностях Форт-Детрика пневмонии неизвестной причины с симптомами, аналогичными COVID-19. 12 июля 2019 года ABC News сообщил о смертельной "респираторной вспышке", в результате которой 54 человека заболели лихорадкой, кашлем и общей слабостью, а двое умерли в пенсионном сообществе в северной Вирджинии, всего в часе езды от Форт-Детрика.



Вывод: "Нельзя исключать возможность того, что Форт-Детрик является источником пандемии". Какие китайцы все-таки вежливые люди: изобличили американцев с потрохами, но говорят: "нельзя исключать".



3. Пандемия на экспорт

В-третьих, США разнесли ковид по всему миру – и не только благодаря своим военным. В китайском отчете приводятся официальные данные из 12 стран, включая такие экзотические, как Коста-Рика, Бутан, Гайана и Кения, насчет того, что "нулевой пациент" в них прибыл из США.



Особенно пострадали тесно связанные с Америкой страны. Так, например, согласно исследованию Тель-Авивского университета, большинство заражений в Израиле (около 70 процентов) было вызвано штаммом SARS-CoV-2, импортированным из США. 30 апреля 2020 года Канада заявила, что первые случаи заболевания COVID-19 в стране в основном связаны с США. Данные из четырех основных провинций – Онтарио, Квебек, Альберта и Британская Колумбия, наиболее пострадавших, показали, что вирус в страну занесли из южного соседа.



Претензия к американцам в данном случае такова: зная, что происходит, власти этой страны не предпринимали никаких действенных мер, чтобы оградить мир от последствий этого, можно сказать, "американского вируса".



Согласно данным, опубликованным Национальным бюро по туризму США, с апреля 2020 года по март 2021 года в общей сложности 23,195 миллиона граждан США выехали за границу воздушным и наземным транспортом. С ноября 2020 года по январь 2021 года в США наблюдался пик заражений: в среднем ежедневно подтвержденные случаи заболевания достигли 186 000, в то время как количество граждан, выезжающих за границу, также достигло максимальной отметки – 87 000 в день.



Так американцы заражали мир.



Но и это еще не все. Американские власти также массово отправляли в страны происхождения задержанных на своей территории нелегальных мигрантов, подцепивших коронавирус, а американские военные и моряки, не соблюдая мер предосторожности, циркулировали по миру, тоже распространяя ковид. Его массовая вспышка во Вьетнаме, например, произошла после посещения этой страны в марте 2020 года авианосцем "Теодор Рузвельт" – его открыли для посещения публикой, а около 5 тысяч американских военных моряков сошли на берег.



Что имеем в сухом остатке?

На этом можно ставить точку. Достаточно. Свои обвинения в адрес США китайцы доказали. С ними трудно в этом не согласиться. Теперь уже нет ни малейших сомнений в том, что это американские военные занесли ковид в Китай, отправив 172 спортсмена-военных на Всемирные военные игры в Ухане осенью 2019 года. Чтобы потом кричать, что он "утек" из местной биолаборатории или объявился на тамошнем "мокром рынке", за что Китай должен ответить и заплатить.



В китайском отчете этого нет, но ковид вообще очень любит гнездиться поблизости от американских военных баз. Помните Италию, которую пришлось спасать от коронавируса России? Как ковид больно ударил по ее богатому северу, где опустели дома для престарелых, досрочно отправившихся на кладбища? Этот феномен опять приписали китайцам – дескать, в местной промышленности занято много китайских рабочих, принесших из Китая заразу. Но истинная причина в другом – в этом регионе, как и вообще в Италии, полно американских и натовских военных баз…



Что с того?

Конечно, хорошо воспитанные китайцы не ответили в своем отчете на, пожалуй, самый главный вопрос: случайно "утек" ковид или нет.



Может быть, однажды ответят. Или это сделают другие.



Ведь более чем подозрительно, что он "утек" именно в тот момент, когда глобалисты полностью логистически подготовились к "переустройству мира по Швабу", а в США назревали судьбоносные президентские выборы. Благодаря связанным с ковидом избирательным поблажкам демократы при участии "глубинного государства" смогли их сфальсифицировать и избавиться от мешавшего им президента-республиканца Дональда Трампа.



Не исключено, что такие планы существовали и в отношении китайского лидера Си Цзиньпина, но тот благополучно справился с вызовом. Больше "цветных революций" – это тоже одна из явных целей ковида, вокруг которого крутится больше политиков, чем ученых. Политики увидели в пандемии подходящую возможность получить больше власти, выхолостить демократию, "временно" лишить граждан многих конституционных прав и свобод, действуя часто рука об руку.



О суперприбылях Big Pharma, взявшейся управлять миром костлявой рукой страха, можно даже не говорить – они очевидны. Тем не менее разобранный выше китайский отчет – правильный шаг в правильном направлении.



Логичным следующим шагом выглядело бы требование компенсаций за огромный моральный и материальный ущерб.



Чем-то ответят Штаты? Источник - tsargrad.tv

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641017820

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