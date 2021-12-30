Три плана уничтожения России: от Хуснуллина до ЕСПЧ

10:04 01.01.2022 ТРИ ПЛАНА УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ: ОТ ХУСНУЛЛИНА ДО ЕСПЧ

Россию пытались развалить, уничтожить годами. В лихие 1990-е усилиями либералов это едва не случилось. Страна оказалась на грани краха. После этого возрождали страну как великую державу 20 лет. И теперь страну снова пытаются разрушить.



Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам, и в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации сегодня,



- такой урок истории преподал президент России Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции 23 декабря.



К сожалению, и сегодня в нашей стране немало прозападных лоббистов, а политические элиты не оставляют попыток разрушить Россию. Создание "человейников", миграционный бум, попытки влезть в семью, атаки на Русскую Православную Церковь… - все это в конечном итоге работает для одной-единственной цели, о которой предупредил глава государства: развалить страну изнутри. Вот три особо настораживающих плана уничтожения России.



"Хуснуллизация"

Укрупнение центров, создание агломераций - вот идея, которую представил и активно поддерживает вице-премьер России Марат Хуснуллин. По задумке чиновника, с карты нашей страны исчезнут целые города. В деталях о проекте с уничтожением городов ранее рассказывал ведущий "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".



План Хуснуллина - убийственный для России. В нем нет места многодетной семье, зато есть условия для мигрантов, способных жить в "человейниках".



Стратегия находится в жестком клинче с другим правительственным документом. Речь идет о стратегии так называемого агрессивного развития инфраструктуры, которую лоббирует вице-премьер федерального правительства, - напомнил Пронько. - На 37-й странице плана новая карта нашей с вами страны, где бОльшая часть территории России - безлюдная пустыня. В этом, на наш взгляд, крайне опасном документе черным по белому написано: "Агломерации - основной драйвер жилищного строительства". 70% жилья, возводимого в стране, - это "человейники", построенные в этих многомиллионных гетто.



Для кого возводятся клетушки в "человейниках"? Многодетной семья в подобных условиях вряд ли будет. И ведь наша страна уже проходила подобный этап, когда в Советском Союзе экстренно застраивали города из-за нехватки жилья. Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев подметил, что "и тогда проблема была придумана, ведь сначала Никита Хрущев всех вывез из деревни в город, а потом начал придумывать, куда расселять бедных людей, оторванных от земли".



Придумали этот эрзац в виде дачных кооперативов. И людей, так и быть, наградили шестью сотками, для того чтобы тоже могли в земле покопаться. А в то время как у нас в Советском Союзе вывозили всех с земли, в Америке всех завозили на землю,



- напомнил Константин Малофеев.



На форуме Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), рассуждая о главной идее развития России - образе будущего, в котором предстоит жить нашим детям и внукам, Константин Малофеев обратил внимание на тот факт, что "такой путь однажды уже прошла одна огромная страна" и, "осуществив свой демографический подъем, переломила кризис и вышла на повышение своей рождаемости в два раза".



Это было в современной истории. Страна называется Соединенные Штаты Америки. Время - 30-50-е годы XX века. После величайшего кризиса в истории Америки, когда бедняки стояли в очереди за похлебкой после жуткого кризиса, вызванного жадностью уолл-стритовских банкиров, Рузвельт объявил новый курс. Это было не только строительство дорог, которое дало работу миллионам людей, но еще и переселение людей из городских бараков в пригороды,



- подчеркнул учредитель Царьграда.



К слову, идея агломераций не нашла отклика в Кремле. Владимир Путин во время встречи с учителями в свое время подчеркнул, что все население России не следует собирать в нескольких мегаполисах. Государству следует осознать, что развивать предстоит все территории без исключений:



Наша страна большая, территория - огромная, самая большая в мире, государству надо за это заплатить,



- сказал тогда президент.



А услышал ли эту мысль главы государства Хуснуллин? Скорее всего, нет. И это весьма отчетливо прозвучало в его недавнем в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица". Комментируя предложение министра обороны России Сергея Шойгу построить новые города в Сибири, вице-премьер заметил, что, на его взгляд, "нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть", а "любой новый масштабный проект - это колоссальная нагрузка на инфраструктуру" и надо оценивать каждый конкретный случай. А где инфраструктура, там и деньги. И весьма… весьма большие деньги.



Впрочем, есть в идеях, которыми фонтанирует Хуснуллин, и еще один тревожный звоночек, который в последнее время больше напоминает тревожный набат и, увы, имеет немалое количество лоббистов, что называется, "в верхах". Речь об активном наполнении России трудовыми мигрантами или, как иронично назвал этот процесс известный режиссер и сценарист Виктор Мережко, "хуснуллизации". Артист не сомневается, что таким способом русских уже скоро превратят в нацменьшинство. И в этом - ключевая ошибка властей.



Нельзя, чтобы Россия стала колонией Средней Азии. Пусть они живут себе там. Но зачем их берут сюда? Я понимаю, что это дешевая рабочая сила, там можно половину денег, как я догадываюсь, красть, и половину платить этим несчастным гастарбайтерам, - пояснял в беседе с "Первым русским" Мережко. - Но понимаете, таким образом, идя на поводу у людей, желающих заработать побольше денег, можно всю страну превратить в Среднюю Азию.



Впрочем, хочется надеяться, что "хуснуллизацию" хотя бы удастся притормозить, несмотря на активность миграционного лобби, а чиновники прислушаются к тому самому набату, в который бьет не только русский народ, но и руководители силовых ведомств.



"Сокуровщина"

Совместное заседание президента Владимира Путина и Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое проходило 9 декабря в режиме видеоконференции, еще неделю будоражило народ по всей России. А все из-за спора, который случился у главы государства с режиссером Александром Сокуровым. Последний высказал мнение, что северокавказские республики необходимо отпустить, если они не желают оставаться в составе страны. Президент остудил пыл режиссера.



Две тысячи разных претензий (территориальных. - Ред.) на территории России. Не буди лихо, как у нас говорят,



- предупредил оппонента глава государства. Путин добавил, что подобные предложения могут высказывать те, кто хочет превратить многонациональную и многоконфессиональную страну в Московию, и призвал относиться к данному вопросу очень серьезно.



Почему слова Сокурова вызвали такой широкий резонанс? Все просто - фактически режиссер предложил развалить Россию. Известный ученый, сотрудник Института философии РАН Владимир Буданов, комментируя спор президента и режиссера, заметил, что сама идея уничтожения национального государства является доминирующей в планах ультраглобалистов: "У них две идеи фикс: сократить население и убрать национальные государства, фактически культурные идентичности".



По словам эксперта, эти силы хотят превратить народ в "атомизированное стадо, которым легко управлять". К слову, чуть позже и сам Сокуров признал, что ему не следовало говорить о разделении России.



Буданов же обратил внимание на то, о чем сторонники идеи режиссера и не задумываются даже.



Они просто думают, что если всех отпустить, то все будут благостно взаимодействовать, сосуществовать, мир, жвачка и так далее. На самом деле начнется война всех против всех, - предупредил ученый. - Ну и этот хаос, собственно, государство удерживает, его культура удерживает от этого хаоса. Это же слой культуры весьма тонкий.



Евросудилище

Есть и еще один план разрушения России изнутри, который на первый взгляд имеет, казалось бы, благородную цель: защитить семью, "бороться с насилием". Более того, план даже вылился во вполне осязаемый документ в виде законопроекта о так называемом семейно-бытовом насилии.



Но по факту никакой защитой семьи в документе и не пахнет. И даже, напротив, смердит попытками феминистского сообщества влезть в отношения, которые испокон веков оставались таинством. Теперь нам с остервенением навязывают закон, который уже неоднократно отвергали наши законодатели и по отношению к которому большинство общественных организаций настроены крайне негативно.



Не так давно у лоббистов этого закона появилась новая поддержка - с Запада. Продавить отвергаемый многими в России законопроект теперь пытается Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Причем продавить дерзко, с наскока, без стеснения требуя.



Россия должна внести в законодательство поправки, направленные на предотвращение повторных актов домашнего насилия и защиту жертвы подобного насилия,



- прямым текстом говорится в резолюции этого международного органа к удовлетворенным искам четырех женщин из России, пострадавших от рук мужей. Всем истицам присуждены крупные выплаты. Маргарита Грачева получит беспрецедентные 370 тысяч евро (свыше 30 миллионов рублей), Наталье Туниковой, Елене Гершман и Ирине Петраковой государство должно выплатить по 20 тысяч евро.



В ЕСПЧ не учитывают одного: уголовное и административное законодательство России вполне достаточно защищает граждан нашей страны от насилия. Независимо от их пола, возраста, национальности, сексуальной ориентации и, самое главное, независимо от того, где именно происходит преступление, в квартире или на улице, и кто является преступником, близкий человек или незнакомец.



Но это почему-то не останавливает тех, кто, как сектантскую мантру, повторяет: нам нужен закон о домашнем насилии, нам нужен закон о домашнем насилии. Нет, нам нужен закон о защите семьи, материнства, отцовства и детства. Нам нужна нетерпимость к насилию на всех уровнях, включая семейно-бытовое.



Законопроект, который нам сегодня активно навязывают теперь и с подачи ЕСПЧ фактически нацелен как раз не на защиту семьи, а на ее подрыв. Для чего это делается, очень четко и понятно в студии "Первого русского" пояснила известная актриса Ольга Будина в беседе с ведущей Анной Шафран.



Зачем они лезут в наши семьи? Я думаю, это происходит потому, что семья - это последний рубеж, это тот консервативный институт, который может остановить наступление надгосударственных "элит", - высказалась Будина, которая является одной из ярых противниц законопроекта. - Если разрушится и семья, то произойдет полная атония общества, люди уже ничего не будут хотеть и с ними можно будет делать все что угодно.



Актриса объясняет, почему этот законопроект на самом деле не защитит от реального насилия. Он, как отметила Будина, даже не ставит такой задачи. А под так называемым "семейно-бытовым насилием" можно понимать все что угодно. Документ, который упорно (и, к счастью, пока безуспешно) пытаются протащить на рассмотрение, сыграет на руку разве что "ювенальщикам". Но никак не семьям.



Реальными случаями насилия должны заниматься полицейские, а закон "ювенальщиков" направлен на разрушение института семьи, - подчеркивает Будина. - Если на женщину нападет кто-то вне семьи, то этот закон с такой ситуацией разбираться не будет. Получается, что именно семьи ставятся в уязвимую позицию. В конечном счете брак и рождение детей станут опасными.



В таких условиях, когда уже ЕСПЧ ведет себя крайне нагло, нахраписто, выставляя нам ультиматумы, русским стоит жестко, но непримиримо осадить "советчиков": разберемся со своими делами и без евросудилищ. Тем более необходимые законные рычаги воздействия для этого есть.



У нас национальное государство и примат национального права по Конституции в соответствии с поправками, которые ее обновили в прошлом году, - напомнила Ольга Будина. - В условиях, которые складываются сегодня, надо выходить из такого рода структур, и из ЕСПЧ в частности. И хватит уже плестись в хвосте и реагировать на вызовы, а надо самим формировать смыслы, самим формировать повестку и вести за собой.



Депутат Московской городской Думы Людмила Стебенкова также напомнила о том, что как бы ни беспокоился ЕСПЧ, "по Конституции России у нас в стране есть приоритет российского законодательства над международным", и "если Западу это так нравится - пусть давят на самих себя, а в России все урегулировано Уголовным и Административным кодексами".



Допускать введение закона о домашнем насилии категорически нельзя. Понятно, почему они так беспокоятся: фактически формат, который предлагают ЕСПЧ и некоммерческие организации, - это внедрение в семью НКО, что недопустимо, семья неприкосновенна, - подчеркивает депутат. - Если есть правонарушение - правонарушители отвечают по русским законам. Вот и все. Источник - tsargrad.tv

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641020640

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- В Мажилисе подвели итоги работы за 2021 год

- В первом полугодии 2022 г. необходимо ревакцинировать 9 млн казахстанцев - А. Мамин

- Производство стройматериалов в Казахстане за 11 месяцев 2021 г. выросло на 9,2%

- Вернемся к итогам года

- Правительство рассмотрело План законопроектных работ на 2022 год

- С какими проблемами столкнутся выбранные акимы

- В Правительстве состоялось заседание Штаба по реализации предвыборной программы партии "Nur Otan"

- В Мажилисе презентован депутатский законопроект по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения

