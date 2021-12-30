 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.01.2022
13:48  В войну за Украину США "не впишутся". Не рискнут, - политолог Кашин
13:46  iNews: Мрачное пророчество Путина о судьбе США начало сбываться
10:04  Три плана уничтожения России: от Хуснуллина до ЕСПЧ
09:17  Предъявлены железные доказательства: родина КОВИДа - США. Будем требовать компенсацию?
07:22  "Наступающий год – год барса...", - поздравление "моему родному народу" от Аркадага
06:19  Праздничное послание Э.Рахмона - "35-летие независимости и свободы нашего раеподобного Таджикистана..."
05:16  "Трагический апрельский инцидент в Баткене унес человеческие жизни", - поздравление от С.Жапарова

04:14  "Пройдут выборы более трехсот акимов", - новогодняя речь К.Токаева
03:12  "Мобилизуем все силы...", - новогоднее обращение Ш,Мирзиеева
02:01  Возможно ли стратегическое сотрудничество с Китаем? - Майкл Спенс
01:57  Ближний Восток в 2022 году: много рисков и мало надежд, - Станислав Тарасов
01:56  Китай в 2021 году установил рекорд по космическим пускам
00:33  МирВойна. Между саботажем и "десятью шагами по Донбассу", - А.Каневский
00:10  Зеленский стал самым ярким символом того, что политика превратилась в спектакль
Пятница, 31.12.2021
19:50  Как подменить историю Украины историей банды гитлеровских лакеев, - Св.Князев
16:57  Инопособники иноагентов. Тупики российской вертикали власти, - Ю.Болдырев
13:45  17-летняя казашка Бибисара Асаубаева выиграла ЧМ по блиц-шахматам
13:41  Строить "город будущего Асман" на Иссык-Куле доверят французам (видео)
13:38  Выезд без возврата: мигрантов-нарушителей начнут выдворять из РФ, - "Известия"
13:35  Транзитом в Стабильную Россию, - Глеб Павловский (мистика и словоблудие)
12:04  В Киргизии образован "Институт нормотворчества и верховенства права". Хватит дико кидаться камнями
11:30  Лавров пообещал сделать все для защиты граждан России в Донбассе
09:44  Новая парадигма. Темпы политических событий в мире резко ускорились, - М.Хазин
09:41  От друга врага не ищут. Москва пытается найти новый баланс между Пекином и Дели, - С.Строкань
09:38  Талиб не на час. Стала ли смена власти в Афганистане материализацией страхов мирового сообщества, - К.Кривошеев
09:34  Остросюжетная внешняя политика. Как Россия перешла в дипломатическое наступление и чем оно может закончиться, - "Къ"
08:56  Кыргызстанец Александр Волкодав стал победителем российского шоу "Голос"
08:52  Зачем отравили его кошек? Бывший военный переводчик США раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна
08:51  "Мне дали две минуты". Экс-президент Афганистана Ашраф Гани впервые рассказал о побеге из Кабула
08:44  В Стамбуле задержан таджикский инсургент из "Группы 24" Шарипов
08:41  Депортированный из РФ тадж-блогер и боец ММА Чоршанбиев сядет на родине за разжигание...
08:40  Халява будет! Россия увеличила объем беспошлинного ГСМ для Кыргызстана
00:52  Мало нямки! Новоизбранные Кырдепутаты подняли вопрос о возвращении ряда привилегий
00:05  ВКС России точечно разбомбили базу шахидов "Шейх Сулейман" в Сирии
00:01  Гражданство России указом Путина получила 90-летняя американская писательница Сюзанна Масси
Четверг, 30.12.2021
21:02  15 лет назад казнили Саддама Хусейна. Почему теперь иракцы все чаще вспоминают своего диктатора с теплотой?
18:58  Итоги 2021 для Кыргызстана. Доживем ли до 2023?
18:43  Сколько минут до начала? Украина - это гвоздь НАТО, вбитый в грудь России, - Александр Проханов
14:25  Итоги-2021 для Узбекистана: проверка выборами, коррупции – бой, планы по Афганистану
14:22  Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за год
14:20  От Ди Каприо до Памелы Андерсон: кто сможет получить паспорт РФ по упрощенке
14:17  Авианосец "Гарри Труман" защитит Украину от "путинского вторжения"
14:14  Олимпийские игры в Пекине - не сцена для шоу политиков
14:12  "Генерал Мороз" пугает Европу, но за ним идет "Маршал Нечего Есть"
14:09  ЗелеНовости. На Украине раздавили последние независимые СМИ, - "Къ"
11:25  Фарход Арзиев назначен послом Узбекистана в Китае
10:33  Агреман шайтану. Талибы присовывают посла в Москву
10:28  Пекинской Олимпиаде объявлен недобойкот. Команда Джо Байдена едет на Игры в Китай, - С.Строкань
10:22  Саакашвили за драку и сквернословие закрыли на Новогоднюю ночь в штрафной изолятор
10:16  В Узбекистане у Джизакского экс-замхокима Рахмонкулова нашли 43 авто, 14 квартир, 172 магазина и $1 млн
09:09  КырПарламент не смог с первого раза принять предложенную структуру
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
iNews: Мрачное пророчество Путина о судьбе США начало сбываться
13:46 01.01.2022

iNews: пророчество Путина о судьбе США начало сбываться

Коронавирус стал символом глубочайшего кризиса, постигшего социальную, политическую и экономические сферы в США. Соединенные Штаты сейчас во многом похожи на Советский Союз и рискуют повторить его судьбу. Проблемы усугубил как экс-президента страны Дональд Трамп, отказавшийся вовремя признать опасность пандемии, так и его преемник Джозеф Байден.

Об этом заявили эксперты китайского издания iNews. Перевод их статьи опубликовало издание "ПолитРоссия". Вместо решения внутренних проблем Байден начал "крестовый поход" против Китая и России.

Вывод войск из Афганистана американцы восприняли как поражение. Президент не уделяет проблеме пандемии должного внимания, что спровоцировало кризис власти. Республиканцы и демократы долгое время не могли решить вопрос увеличения лимита взятых в кредит средств. Страна оказалась под угрозой дефолта.

Американцы уже не считают, что сделали правильный выбор, и в 2024 году у Дональда Трампа на выборах появится реальный шанс на победу.

США находятся в шаге от серьезного кризиса, о котором предупреждал президент России Владимир Путин. Летом 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме он назвал главным противником США сами Соединенные Штаты. Он отметил их схожесть с поздним Советским Союзом. Вашингтон, как и Москва 30 лет назад, игнорирует внутренние проблемы и приближается к полному развалу страны.

При этом большинство американцев (60%) разделяют свою страну по штатам – на "красные" (которые контролирует Республиканская партия) и "синие" (Демократическая партия). На последних выборах противостояние между ними достигло апогея. Республиканцы даже попытались 6 января силой захватить Капитолий.

Журналисты iNews пришли к выводу, что пророчество Путина начинает сбываться.

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641033960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- В Мажилисе подвели итоги работы за 2021 год
- В первом полугодии 2022 г. необходимо ревакцинировать 9 млн казахстанцев - А. Мамин
- Производство стройматериалов в Казахстане за 11 месяцев 2021 г. выросло на 9,2%
- Вернемся к итогам года
- Правительство рассмотрело План законопроектных работ на 2022 год
- С какими проблемами столкнутся выбранные акимы
- В Правительстве состоялось заседание Штаба по реализации предвыборной программы партии "Nur Otan"
- В Мажилисе презентован депутатский законопроект по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  