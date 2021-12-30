iNews: Мрачное пророчество Путина о судьбе США начало сбываться

13:46 01.01.2022

iNews: пророчество Путина о судьбе США начало сбываться



Коронавирус стал символом глубочайшего кризиса, постигшего социальную, политическую и экономические сферы в США. Соединенные Штаты сейчас во многом похожи на Советский Союз и рискуют повторить его судьбу. Проблемы усугубил как экс-президента страны Дональд Трамп, отказавшийся вовремя признать опасность пандемии, так и его преемник Джозеф Байден.



Об этом заявили эксперты китайского издания iNews. Перевод их статьи опубликовало издание "ПолитРоссия". Вместо решения внутренних проблем Байден начал "крестовый поход" против Китая и России.



Вывод войск из Афганистана американцы восприняли как поражение. Президент не уделяет проблеме пандемии должного внимания, что спровоцировало кризис власти. Республиканцы и демократы долгое время не могли решить вопрос увеличения лимита взятых в кредит средств. Страна оказалась под угрозой дефолта.



Американцы уже не считают, что сделали правильный выбор, и в 2024 году у Дональда Трампа на выборах появится реальный шанс на победу.



США находятся в шаге от серьезного кризиса, о котором предупреждал президент России Владимир Путин. Летом 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме он назвал главным противником США сами Соединенные Штаты. Он отметил их схожесть с поздним Советским Союзом. Вашингтон, как и Москва 30 лет назад, игнорирует внутренние проблемы и приближается к полному развалу страны.



При этом большинство американцев (60%) разделяют свою страну по штатам – на "красные" (которые контролирует Республиканская партия) и "синие" (Демократическая партия). На последних выборах противостояние между ними достигло апогея. Республиканцы даже попытались 6 января силой захватить Капитолий.



Журналисты iNews пришли к выводу, что пророчество Путина начинает сбываться.