В войну за Украину США "не впишутся". Не рискнут, - политолог Кашин

13:48 01.01.2022

Политолог Кашин оценил вероятность войны России и НАТО

"Защищать Украину Альянс точно не будет"



"Только бы не было войны" - заклинание, которое сейчас твердят очень многие. Может ли новый 2022 год принести войну и существует ли вероятность конфликта НАТО и России - об этом мы спросили политолога Василия Кашина.



- Многие говорят о неминуемой схватке Соединенных Штатов с Китаем из-за Тайваня. Что вы об этом думаете?



- В 2022 году это крайне маловероятно. Гипотетически такая возможность, конечно, существует, но я не думаю, что это произойдет именно в следующем году. США пока обладают явным военным превосходством. На данный момент это сильнейшая сверхдержава в мире. Но главная проблема американцев в том, что их вооруженные силы разбросаны по всему миру. Они одновременно вынуждены сдерживать Россию, Китай, Иран и еще участвовать во многих конфликтах в других странах. На все это сил у США уже не хватает.



- Китай может перегнать США в ближайшие годы по количеству и качеству вооружения?



- Это всего лишь распространенное заблуждение. Хотя у Китая есть преимущество в отдельных типах вооружений, он сможет сравняться по общей военной мощи с США только к 2050 году. По расчетам самих китайцев, они должны будут догнать своих соперников в 2035 году.



- Получается, если в ближайшее время между этими странами произойдет война, Америка победит?



- Нет, не обязательно. Если, допустим, произойдет локальный конфликт в западной части Тихого океана, все будет зависеть от уровня боеготовности американских войск в этот момент, от действий других стран, включая, в том числе, Россию, и от того, насколько быстро США смогут отреагировать. Преимущество Китая в том, что подавляющая часть его вооруженных сил расположена только на одном театре военных действий – на Тихом океане. В рамках локального конфликта у Китая есть шансы на победу, а вот если произойдет обострение до полномасштабной войны, тогда преимущество будет на стороне США. Но в этой ситуации наличие у обеих сторон ядерного оружия является серьезным ограничителем.



- Возможен ли военный конфликт между США и Ираном в ближайшее время?



- Нет, подобное развитие событий не соответствует планам ни одной из сторон. Даже наоборот, американцы пытаются снизить напряженность в этом регионе, чтобы иметь возможность перебросить свои силы на Тихий океан для сдерживания Китая. Конечно, США не готовы идти на уступки Ирану, но признаков готовящегося конфликта нет.



- Существует ли вероятность того, что в следующем году Армения не попытается взять реванш у Азербайджана? В таком случае Иран как союзник сможет помочь Армении?



- У Армении нет никаких шансов противостоять Азербайджану. Еще до конфликта 2020 года она была более слабым в военном отношении государством по сравнению со своим соседом, а после того, как большая часть вооруженных сил Армении была разгромлена, ни о каком реванше не может быть и речи. Могут периодически происходить локальные перестрелки на границе, но у армян нет ни сил, ни возможностей противостоять Азербайджану.



Военный эксперт оценил повышение уровня боеготовности армии США и НАТО



Что касается Ирана, то вмешательство в войну на стороне Армении означает неизбежный конфликт с Турцией, а это просто не в интересах Тегерана, у которого сверхнапряженные отношения с Израилем и напряженные - с США. К тому же Иран не является для Армении прочным союзником, на которого можно было бы положиться.



- Реален ли конфликт России с НАТО ? У кого совершеннее вооружение и лучше подготовка солдат – у России или США и их союзников?



- Я думаю, что это крайне маловероятно. Обе стороны активно пытаются найти компромисс. Но даже если найти его не получится, воевать точно никто не будет. Что касается вооружения. США, повторюсь - сильнейшая военная держава, у которой самые мощные военно-морские силы в мире. В этом плане мы не можем с ними даже конкурировать, поскольку, в отличие от США, Россия в существенных масштабах не перевооружала свой Военно-морской флот. Кроме того, у США есть преимущество в военно-воздушных силах.



С другой стороны, армия России обладает значительным боевым опытом. У нас есть превосходство в отдельных видах вооружений - гиперзвуковые комплексы "Кинжал", "Циркон", "Сармат", "Авангард".



Не стоит забывать, что Россия, как и США, является ядерной державой, поэтому полномасштабная война неизбежно унесет множество жизней с обеих сторон. В таком случае мы подойдем к угрозе прекращения существования всего мира в его нынешнем виде. Так что, думаю, пройдут переговоры и будут согласованы позиции, чтобы предотвратить такой громадный риск.



Что касается локальных столкновений – это зависит от количества наших и вражеских войск в данном регионе в конкретное время. У России будет превосходство в Черном море, восточной части Балтики, на территории Белоруссии, и, возможно, восточной Украины. Но в целом у противника, конечно, больше возможностей нанести по нам удар.



- Получается, 2022 год будет относительно мирным, если не считать локальных столкновений?



- Я надеюсь, что и локальных столкновений не произойдет. В крайнем случае, могут произойти различные события на Украине, но защищать ее НАТО точно не станет. Также имеется шанс возникновения провокации, наподобие ситуации с британским эсминцем "Defender" в Черном мире, которая закончится стрельбой и, может быть, затоплением одного корабля. Но даже это не повлечет за собой полномасштабную войну между Россией и НАТО.



Роман Тюкавкин