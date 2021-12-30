Для японцев не только Курилы, но и Японские острова не являются исконными

14:35 01.01.2022 Народность айну разделила судьбу американских индейцев



АНАТОЛИЙ КОШКИН



Представление о том, что Японские острова являются прародиной "нации Ямато" ("Путь гор"), а, значит, и современных японцев, не совсем верное. Японская нация сложилась из людей, переселившихся на данные территории из других районов Восточной Азии и, возможно, с островов Тихого океана. Произошло это в конце периода Дземон (длился до III в. до н. э.) – начале периода Яеи. К тому времени на ставших впоследствии Японскими островах от Рюкю до Хоккайдо (прежнее название – Эдзо) проживали люди, именовавшие себя айну (человек или настоящий человек). Их происхождение до сих пор неизвестно. Известно лишь, что по антропологическим показателям айну сильно отличаются от японцев, корейцев, нивхов, ительменов, полинезийцев, индонезийцев и, вообще, всех популяций Дальнего Востока и Тихого океана. Кроме Японских островов, древние айну жили также и на территориях, затем вошедших в состав России, в низовьях Амура, на юге полуострова Камчатка, Сахалине и Курильских островах.



Продвижение предков современных японцев на острова Кюсю, Сикоку и Хонсю происходило как насильственное выдавливание айну на север. Противостояние формировавшегося государства Ямато и айну продолжалось почти полторы тысячи лет. Длительное время (с VIII и почти до XV века) граница государства Ямато с поселениями айну проходила в районе современного города Сэндай (северо-восток Хонсю). В то время северная часть острова Хонсю была плохо освоена японцами, а остров Эдзо (Хоккайдо) считался "гайти" (чужая земля).



Вот как описывается вытеснение японцами айну с их исконных земель в одном из источников: "...Покорение огромного Хонсю продвигалось медленно. Еще в начале VIII века нашей эры айну удерживали за собой всю его северную часть. Военное счастье переходило из рук в руки. А затем японцы стали подкупать айнских вождей, награждать их придворными титулами, переселять целые деревни айну с захваченных территорий…, а на освободившемся месте создавать свои поселения. Мало того, видя, что армия не в силах удержать захваченные земли, японские правители решились на очень рискованный шаг: вооружили уходивших на север переселенцев. Так было положено начало служилому дворянству Японии – самураям, переломившим ход войны и оказавшим огромное влияние на историю своей страны. Однако XVIII век еще застает на севере Хонсю небольшие деревушки не полностью ассимилированных айну. Большинство же коренных островитян частью погибли, а частью успели еще раньше перебраться через Сангарский пролив к своим соплеменникам на Хоккайдо – второй по величине, самый северный и самый малозаселенный остров современной Японии".



Государство Ямато



В военном отношении японцы долго уступали айну. В японской исторической хронике "Нихон секи" айну фигурируют под именем эмиси или эбису; есть версия, что слово "эмиси" происходит от айнского слова emus – "меч", эбису же по-японски – дикарь, варвар. О том, что Хоккайдо до буржуазной революции Мэйдзи (1868 год) не являлся японской территорией, свидетельствует еще одно название острова – "эбису-но куни" ("страна варваров").



Первые японские переселенцы появились на южном побережье острова Хоккайдо в XVI веке. Однако историю колонизации этого острова, видимо, правильным было бы начать с 1604 г., когда здесь была учреждена администрация княжества Мацумаэ (в тогдашней русской транскрипции – "Матмай"). Княжество Мацумаэ считалось "независимым" от центрального правительства. Его целью было покорение и эксплуатация аборигенного населения острова. Айну запрещалось вести сельское хозяйство. Им вменялось в обязанность заниматься в интересах пришельцев рыболовством и охотой, в чем айну были довольно искусны. При этом периодические восстания аборигенов против засилья японцев жестоко подавлялись.



Территория княжества Мацумаэ была невелика. Центром считался замок Фукуяма, построенный в 1606 г., а позже стал центром замок Мацумаэ. Население княжества росло медленно. Так, в 1662 г. его насчитывалось всего 14-15 тыс. человек, а в 1788 г. – 26,5 тыс. человек, т.е. за 126 лет оно увеличилось на 11,5-12,5 тыс. человек.



Замок Мацумаэ



Кроме Хоккайдо, независимые от Японии айну заселяли и Курильские острова. В связи с этим важно проследить, как происходило знакомство с айну русских, которые еще во времена правления Анны Иоанновны включили все Курильские острова с айнским населением в состав Российской империи. Назначая в 1730 г. Григория Писарева "начальником Охотска", императрица определила, что под его надзор и управление отдаются и Курильские острова, на коих надлежало продолжать собирать ясак с местного населения.



Согласно российским источникам, начало регулярных контактов русских с аборигенами южнокурильских островов относится к середине XVIII века. В 1755 г. сборщик ясака Николай Сторожев впервые взял дань-ясак с части жителей острова Кунашир. Впоследствии данью облагалось также население островов Уруп, Итуруп, Шикотан. Сбор ясака осуществлялся на этих островах регулярно до начала 80-х годов вплоть до монаршего указа о его отмене.



С 60-х годов XVIII в. плавания русских промысловых судов на южные Курильские острова участились. Здесь русские основывали свои зимовья и стоянки. В эти годы местное население островов Уруп и Итуруп было приведено в русское подданство. Хотя купцы и сборщики налогов обирали айну, они приобщали их и к цивилизации – учили пользоваться огнестрельным оружием, разводить скот, выращивать овощи. Велась и миссионерская деятельность – многие айну крестились и принимали православие, некоторые обучались грамоте и овладевали русским языком. В 80-е годы фактов русской деятельности на Курилах было накоплено вполне достаточно для того, чтобы в соответствии с нормами международного права того времени считать весь архипелаг, включая его южные острова, принадлежащими России. Это было зафиксировано в российских государственных документах. Прежде всего, следует назвать императорские указы (в то время императорский или королевский указ имел силу закона) 1779, 1786, 1799 гг., в которых подтверждалось подданство России южнокурильских айну (именовавшихся тогда "мохнатыми курильцами"), а сами острова объявлялись владением России. Важно отметить, что проблемами включенных в состав Российской империи Курил и населявших их народностей непосредственно занималась императрица Екатерина II. Существует документ от 30 апреля 1779 г. "Указ Екатерины II Сенату об освобождении от податей населения Курильских островов, принявшего российское подданство". Указ гласит: "Ея И.В. повелевает приведенных в подданство на дальних островах мохнатых курильцев оставить свободными и никакого сбору с них не требовать, да и впредь обитающих тамо народов к тому не принуждать, но стараться дружелюбным обхождением и ласковостию для чаемой пользы в промыслах и торговле продолжать заведенное уже с ними знакомство. А при том обо всех состоящих в подданстве народах, которые обитают на лежащих от Камчатки к востоку Курильских островах, в рассуждении ясачного с них сбора разсмотреть и по примеру вышеупомянутого постановленнаго ныне от Ея И.В. о мохнатых курильцах правила сделать надлежащее определение, и что учинить, об оном уведомить его, генерал-прокурора, без продолжения".



Указом императрицы от 22 декабря 1786 г. Коллегии иностранных дел Российской Империи надлежало официально объявить о принадлежности открытых на Тихом океане земель российской короне. Во исполнение указа была составлена на высочайшее имя записка об "объявлении чрез российских министров при дворах всех морских европейских держав, что сии открытыя земли Россией не могут иначе и признаваемы быть, как империи вашей принадлежащими". Среди включенных в состав Российской империи территорий значилась и "гряда Курильских островов, касающаяся Японии, открытая капитаном Шпанбергом и Вальтоном".



Карта Иркутского Наместничества, состоящая из 4 областей, разделенных на 17 уездов



О том, что все Курильские острова, включая южные, во времена правления Екатерины II входили в состав Российской империи неопровержимо свидетельствует "Карта Иркутского Наместничества, состоящая из 4 областей, разделенных на 17 уездов". На карте все Курильские острова, включая Эторпу (Итуруп), Кунашир и Чикота (Шикотан), окрашены как территория Российской империи. Курильские острова в те годы административно входили в Камчатский уезд Охотской области Иркутского наместничества. Сама же карта Иркутского наместничества являлась частью главного официального картографического издания того времени – "Атласа Российской Империи, состоящего из 52 карт, изданного во граде Св. Петра в лето 1796-е в царствование Екатерины II".



В отличие от русских, японцы стремились превратить айну на Хоккайдо в рабов, не останавливаясь перед геноцидом ради получения занятых аборигенами земель. К тому же японцев из клана Мацумаэ беспокоило вооруженное сопротивление айну захватчикам, организация ими частых восстаний в защиту своего народа.



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О закреплении русских на Курильских островах и приведении живших на них айну в российское подданство

Лейтенант российского флота Николай Хвостов: "Долг призывал нас освободить островитян от тиранства японцев"



АНАТОЛИЙ КОШКИН



Вооруженные стычки пришедших на Хоккайдо японцев с аборигенами айну продолжались. Однако верх над искусными в военном деле туземцами люди "нации Ямато" стали одерживать лишь в XVIII веке после изобретения артиллерии. Японцы из пушек уничтожали целые селения айну. Порабощавшие айну японские военные и надсмотрщики мужчин убивали, женщин насиловали, жестоко обращались со стариками и детьми, не считая аборигенов за людей.



Уцелевшие айну бежали в горы, уплывали с Хоккайдо на близлежащие острова к соплеменникам, жившим на Сахалине и Курилах. Казак Иван Козыревский и купец из Иркутска Дмитрий Шебалин, побывавшие на Курилах в начале XVIII века, сообщали: "Итуруп, двенадцатый остров – большой по своим размерам и имеет многочисленное население. Его жителей… японцы называют "эдзо" (всех айну японцы называли по названию острова Эдзо, впоследствии Хоккайдо. – А.К.). Такие же жители Курил населяют и соседние острова. У них иные язык и обычаи по сравнению с описанным выше народом. Они бреют свои головы. Приветствуя друг друга, подгибают колени. Восхищают их отвага и умение, проявляемые на войне…".



А вот как Козыревский описывал впервые увиденный русскими южнокурильский остров Кунашир: "Остров Кунашир. Живут иноземцы те же, что и на Итурупе и Урупе; и вера одна, а язык один или свой имеют, и о том не уведомился; и на Матмайской остров (Хоккайдо. – А.К.) к ним ходят, на котором стоит город Матмай, и с Матмайского к ним приходят с годовыми товарами и торгуют. И сей остров больше Итурупы и Урупа и многонароден. А в подданстве ли оные кунаширцы к Матмаю городу или нет, и о том в достаток не уведомился. А итурупцы и урупцы самовластно живут и не в подданстве и торгуют повольно".



Немаловажное значение имело то, что экспедиция Анциферова и Козыревского впервые собрала с жителей северных островов Курил – Шумшу и Парамушир ясак, что свидетельствовало о намерении утвердить на этих территориях российские порядки.



Важным для закрепления русских на Курильских островах было приведение живших на них айну в российское подданство. В 1777 году российское подданство приняли 1500 айну на островах Итуруп, Кунашир и Хоккайдо. Они были освобождены от податей, а от русских получали железо, скот, снасти, переняли православную веру, а главное – получили защиту от японцев. Дружественным отношениям способствовала и схожесть айну с русскими.



Курильские айну более тяготели к русским, нежели к японцам: многие из них довольно быстро овладевали русским языком и принимали православие. Порядки, вводимые русскими, были гораздо мягче японских. При русских айну продолжали жить в своей традиционной среде, их не заставляли радикально менять образ жизни, не низводили до положения рабов. Они жили там же, где жили до прихода русских, занимаясь привычными промыслами.



То, что русские появились на южнокурильских островах и устанавливали отношения с айну, в частности на Итурупе, раньше жителей Страны восходящего солнца, подтверждается и японскими источниками. В японских донесениях того времени указывалось, что на Итурупе "проживает много иностранцев, одетых в рыжие одежды, и там строятся сторожевые посты..." Когда японцы впервые попали на этот остров в 1786 г., некоторые из местных жителей айну уже свободно владели русским языком и могли быть даже переводчиками, признают японские хроники.



Айну



Как уже отмечалось, в XVIII веке не только Курильские острова, но и север Хоккайдо не являлись японской территорией. В документе от октября 1792 года глава центрального правительства Японии Мацудайра признавал, что "район Нэмуро (северный Хоккайдо) не является японской землей". Весь остров Хоккайдо перешел под власть центрального правительства Японии лишь в 1854 году.



Контакты жителей расположенного на южной оконечности Хоккайдо княжества Мацумаэ с айнами южных Курил отмечались в XVIII столетии, однако это были торговые связи с независимыми от Японии курильцами. К тому же в условиях строгой изоляции страны центральное японское правительство эти контакты не поощряло. Повторим, коль скоро даже Хоккайдо считался "чужой землей", то расположенные к северу от него Курильские острова никак не могут рассматриваться "исконными территориями Японии", как ныне в своих реваншистских устремлениях пытается утверждать японская проправительственная пропаганда.



В конце XVIII века неспособность русского правительства защитить включенные в состав Российской империи Курильские острова поощряла японцев к их захвату. Пользуясь близостью к островам и превосходством в силе, японские вооруженные отряды изгнали русских со ставших уже российскими Кунашира и Итурупа.



После чего японцы продолжали истреблять остатки айну на Хоккайдо. Оставленным в живых аборигенам была уготована участь подневольных. В одной из работ, посвященных положению айну в те времена, отмечается: "В японской системе "исправления нравов" полное бесправие айну сочеталось с постоянным унижением их этнического достоинства. Мелочная, доведенная до абсурда регламентация жизни была направлена на то, чтобы парализовать волю айну. Многих молодых айну изымали из их традиционного окружения и насильно направляли на различные работы, например, на морские промыслы (колонизированных японцами) Кунашира и Итурупа, где они жили в условиях неестественной скученности, не имея возможности поддерживать традиционный образ жизни". Все это вызывало у айну протест и стремление сражаться с японцами.



Русские пытались защитить принадлежащие России острова. В связи с незаконным проникновением японцев в южную часть Сахалина, Кунашир и Итуруп в 1806-1807 году к этим островам была направлена русская экспедиция.



6 октября 1806 года фрегат "Юнона" бросил якорь в заливе Анива, что на Сахалине. На следующий день часть экипажа высадилась на берег и посетила айнское селение, 8 октября командовавший фрегатом лейтенант флота Николай Хвостов провозгласил Сахалин владением России. Вот как описывал эту церемонию сам командир "Юноны": "В 8-мь часов пополуночи отправились на двух судах я, лейтенант Карпинский и корабельный подмастерье Корекин к тому же селению. Подъезжая к берегу, подняли на шлюпке военный, а на баркасе купецкий флаги; добрые айны встретили суда уже в большем числе и присели на колени, когда мы вышли на берег, старались объяснить кое-какими словами, что мы россияне и друзья их; я приказал на берегу поставить флагшток, на котором подняли оба флага, как военный, так и коммерческий. Показывая на судно, одарил всех платками и разными безделицами, на тоена, или старшину (вождя племени) селения, надел лучший капот и медаль на владимирской ленте при троекратном из шести ружей выстреле, с судна на каждый залп ответственно из одной пушки... Старшине при медали дал лист, на котором написано "1806 года октябрь. Российский фрегат "Юнона" под начальством флота лейтенанта Хвостова, в знак принятия острова Сахалина и жителей оного под всемилостивейшее покровительство российского императора Александра I, старшине селения, лежащего на восточной стороне губы Анива, пожалована серебряная медаль на владимирской ленте. Всякое другое приходящее судно, как российское, так и иностранное, просим старшину сего признавать за российского подданного".



В 1807 году лейтенант Николай Хвостов и командир тендера "Авось" мичман Гавриил Давыдов получили задание идти на Курильские острова, чтобы выдворить оттуда японцев, которые уничтожили там российские государственные знаки, опрокинули православные кресты, притесняли русских подданных айну. Высадившиеся на Итурупе русские матросы во главе с офицерами Хвостовым и Давыдовым разгромили японских гарнизон в 300 человек, восстановили на этом и других южных островах Курильской гряды русские государственные столбы. "Долг призывал нас, – писал Николай Хвостов, – освободить островитян (айну) от тиранства японцев". Японский гарнизон на Итурупе, увидев русские корабли, бежал вглубь острова. Айну было объявлено "об изгнании японцев, поскольку Итуруп принадлежит России".



Однако защитить включенные еще в екатерининские времена в состав Российской империи острова и принявших русское подданство и православие айну не удалось. Стремившееся к установлению с Японией дипломатических и торговых отношений царское правительство разрешило своему посланнику в Страну восходящего солнца адмиралу Евфимию Путятину пожертвовать южными Курилами.



Вопрос о судьбе айну на Курилах напрямую затрагивался на переговорах.



Путятин: "…Так как в прежние времена Русские имели свои поселения на Итурупе, но впоследствии по разным обстоятельствам оставили их и теперь остров занят Японцами, то я полагаю разделить его пополам, так чтобы половина принадлежала нам, а другая Японии.



Японская сторона: Делить Итуруп нам будет чрезвычайно трудно и это только замедлит переговоры. Уславливаться о Сахалине нам гораздо легче, ибо он заселен частью Русскими, частью Японцами.



Путятин: Итуруп мы можем разделить на том же основании, как и Сахалин, оставив за вами те места и земли, на которых вы имели постоянные поселения и удержим за собою те из них, которые принадлежат Айносам (айну).



Японская сторона: Айносы всегда считались подданными нашего Правительства, и, следовательно, все им принадлежащее должно считаться принадлежащим и Японскому Правительству.



Путятин: Когда мы имели поселение на Итурупе, то на приведенном вами основании, Айносы принадлежали и нам, тем более что, кроме Итурупа, они заселяют еще многие из островов Курильской гряды, принадлежащие с давних времен России. Мы не объявляем притязаний на Айносов, обитающих на острове Эдзо (Хоккайдо), но имеем равное с вами право на Айносов острова Итурупа, и потому и необходимо определить на нем нашу границу.



Японская сторона: Что значит для обширной империи, какова Россия, такой маловажный остров как Итуруп? Дележ его будет сопряжен для нас с большими затруднениями, а потому не лучше ли, приняв в уважение наши доводы, оставить это дело как оно есть".



Симодский трактат



В конце концов, Путятин уступил и 7 февраля (26 января) 1855 года подписал Симодский трактат, по которому устанавливалось, что "границы между Россией и Японией будут проходить между островами Итуруп и Уруп", а Сахалин объявлен "нераздельным между Россией и Японией". В результате к Японии отходили острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, долгое время входившие в состав Российской империи. Во власти японцев оказлись и айны, издревле населявшие эти и другие Курильские острова.



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Харакири – не японский обряд

Почему российские власти сопротивляются признанию камчатских айну?



АНАТОЛИЙ КОШКИН



В 1875 году правительство Российской империи за согласие Японии не претендовать на южную оконечность острова Сахалин передало в состав Страны восходящего солнца все входившие в состав России Курильские острова до полуострова Камчатка. После японско-русской войны 1904-1905 гг. японское правительство добилось отторжения в свою пользу южной половины принадлежавшего России острова Сахалин. В результате практически все айну, за исключением проживавших на Камчатке, оказались под японским господством: айну Хоккайдо, Южного Сахалина и Курильских островов. Началась их принудительная ассимиляция, насильственное превращение в "японцев". Хотя они по-прежнему рассматривались "нацией Ямато" как варвары, люди "второго сорта", оставаясь объектом эксплуатации.



Айну запретили носить национальные одежды, проводить айнские ритуалы и праздники, в частности, главный священный "праздник медведя". Мужчин принуждали брить бороды. Запрещалось использовать айнский язык.



Для начала айну давались японские фамилии, а затем и имена. Они приводились в японское подданство. Это обстоятельство сыграло важную роль в судьбе сахалинских и курильских айну при депортации японского населения на Хоккайдо после освобождения по результатам Второй мировой войны Южного Сахалина и Курильских островов и возвращения их в 1945 году России, в то время Советскому Союзу. Новая советская администрация не разделяла японцев и айну, рассматривая как первых, так и вторых подлежащими депортации гражданами Японии.



При этом около 200 имевших японское гражданство человек изъявили желание остаться на Сахалине. Большинство же айну покинули этот остров. Объясняется это тем, что в процессе японизации сахалинских айну многие браки были смешанные айнско-японские; кроме того, у согласившихся на депортацию были родственники на Хоккайдо. Большая часть айну – свыше 1000 человек – отбыли на Хоккайдо в 1947–1948 гг., и к 1949 на Сахалине их осталось не более 100 человек.



Оказавшись на Хоккайдо, айну, как и прежде, являли собой дискриминируемое меньшинство. К настоящему времени, по официальным данным, их насчитывается в Японии около 25 тысяч человек, хотя есть и указания на то, что в действительности их больше – до 200 тысяч человек. В настоящее время айну Хоккайдо и их культура используется как экзотика для развлечения туристов в "этнических деревнях". Популярностью у туристов пользуются изделия народных промыслов айну, особенно резные изделия из дерева. Непременным сувениром с Хоккайдо является фигурки различного размера медведя с лососем в пасти.



Работая в Японии, автор этих строк изучал состояние айну, из борьбу за официальное признание в качестве национального меньшинства и увеличение помощи государства. Айну создавали организации для борьбы за свои права и интересы, пытались иметь представительство в органах законодательной власти. Заявляя об этнической гомогенности японского государства, правительство не желало официально признавать наличие в стране дискриминируемого национального меньшинства. Лишь в 2008 году парламент Японии пошел на такое признание.



Однако это ненамного изменило ситуацию с дискриминацией айну, которая продолжает существовать в японском обществе. Она проявляется в школах и других учебных заведениях, при заключении браков с японцами, при найме на работу. Поэтому многие имеющие в роду айну граждане Японии скрывают свое происхождение. Есть такие и среди моих знакомых, которые лишь "по секрету" сообщали о том, что в них течет кровь аборигенов.



Хотя стыдиться принадлежностью к айну причин быть не должно. Ведь многое в японской культуре, чем гордятся современные потомки "нации Ямато", было заимствовано у айну. Взять то же самурайство. Многие боевые техники японцы переняли именно у айну. До сих пор самые известные самурайские роды имеют айнские корни. Считается, что к таковым относится, например, клан Абэ, к которому принадлежит бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. То есть сословие японских самураев – это в действительности потомки айну. Хотя в многочисленных в Японии фильмах "про самураев" эти воины всегда имеют лица монголоидного типа, к которому айну не принадлежат.



Малоизвестно, что именуемый в Японии обряд сэппуку, за рубежами Страны восходящего солнца известный как харакири, заимствован японцами у айну. Послушаем рассказ бывшего руководителя общины "Айну" на Камчатке Алексея (Асира) Накамура:



"Мы, айну, или камчадальские курильцы, никуда не исчезали, просто нас долгие годы не хотели признавать. Самоназвание "айну" происходит от нашего слова "мужчина" или "достойный мужчина" и связано с военными действиями. Мы ведь 650 лет воевали с японцами. Единственный народ в мире, который сдерживал оккупацию, сопротивлялся агрессору – японцам. Я вообще считаю, что японцы паразитируют на нашей культуре, присваивая наши традиции. Примеров тому много. Японский самурайский меч называется "катана". В айнском языке это слово обозначает "поселение", "деревню" или "род". Меч называли так потому, что передавали от отца к сыну, от сына к внуку. Харакири – так называемое японское ритуальное самоубийство – вообще придумано айну! (То же можно сказать и о кодексе война-самурая "бусидо". – А.К.)



По нашим верованиям душа живет в животе. И висит она там на тоненькой веревочке. Чтобы умереть и выпустить душу – иначе человек не возродится потом – нужно вскрыть живот и перерезать эту ниточку.



Или взять глубокие "японские" поклоны, от чего они произошли? В нашей мифологии есть дух воды, который называется Каппа кодзу (водяной. – А.К.). Принимая образ человека, он выходит на сушу, чтобы утащить кого-нибудь к себе под воду. На макушке головы у него есть углубление. В нем водичка. Если вдруг она вытечет, дух умрет… Дух этот очень вежливый. Иду я, например, по лесу, встречаю человека. Вдруг это Каппа кодзу? Я начинаю ему кланяться. Он мне в ответ. Чем глубже поклон, тем почтительнее ответ. И тем больше воды вытекает у духа. Так что на самом деле, это проверка – не водяной ли ты…



Мы никогда не были азиатами. Мы островной народ, и ученые до сих пор не выяснили, откуда среди безволосой Азии "шерстяные" (покрытые густым волосяным покровом. – А.К.) люди. Мой предок – выходец с южных Курил с острова Шикотан (Ясикотан по-айнски). Во времена последнего айнского восстания, примерно в 1725 году, преследуемый японскими войсками он уходил с семьей от погони на байдарах до самой Камчатки. Осел в России на Курильском озере…"



"Нас называют мохнатыми курильцами", – рассказывал Алексей в интервью изданию "Национальный акцент". "Но кроме антропологических особенностей, частично сохранился язык. Есть словарь курильского языка в "Описании земли Камчатки" Крашенинникова. На Хоккайдо наречие, на котором говорят айну, называется сару, На Сахалине – рейчишка. Наше (камчатское) вообще никак не называется. К сожалению, все разговорники, буквари изданы на японском или английском языках. В такой ситуации сложно сохранять язык. Нужны словари на русском, нужны центры по изучению и сохранению не только, кстати, айнского языка, но и ительменского, других языков Камчатки. На Хоккайдо есть объединение "Утари" в переводе – сотоварищество. У них 55 отделений по всем японским островам. Это учебные культурные центры. Там обучаются не только айнскому языку, но и культуре. Есть, например, японцы, которые не являются айну, но живут, как айну. И наоборот, есть айну, которые живут, как японцы.



Мы пытались через "Утари" наладить культурные связи с другими айну. Но объединение интересовала только политика, причем определенно антироссийская. Я спросил у одного из их руководителей, зачем же так делается. Он ответил честно: нам нужно на что-то жить, а политики выделяют средства на то, что интересно им… Поэтому сейчас мы с "Утари" почти не общаемся. Будем возрождать культуру камчадальских курильцев – айну своими силами".



Алексей Никамура



Могу подтвердить, что в свое время японские власти пытались использовать айну в кампании требований "возвращения северных территорий". Даже существовала идея образовать из южнокурильских островов мини-государство айну, конечно, под патронажем Японии. Однако, когда еще во времена Советского Союза объединение "Утари" попыталось создать с курильскими организациями совместное предприятие, последовал окрик из Токио, и начинание было пресечено.



С Алексеем Накамура мы познакомились несколько лет назад по переписке, когда он обратился с просьбой помочь преодолеть бюрократические барьеры на пути признания его народа национальным меньшинством. По существующей информации, в России в той или иной степени принадлежащие к народности айну люди проживают на Сахалине, Курилах, Камчатке, в Хабаровском крае, на Командорских островах и даже… в Запорожье. Алексей Накамура сообщает, что в 2012 году в России насчитывалось 205 айну, и они, как и курильские камчадалы, борются за официальное признание. Пока айну не признаны, они считаются людьми без национальности, их записывают при переписи как этнических русских или камчадалов.



Есть и экономическая составляющая проблемы идентификации российских айну. Ибо в 2012 году и курильские айну, и курильские камчадалы лишены прав на охоту и рыбалку, которая есть у малочисленных народов Дальнего Севера.



В 2004 году айнское сообщество Камчатского края направило Владимиру Путину письмо с просьбой не допустить передачу Курил Японии. Авторы письма также просили признать японский геноцид айну. Сообщество утверждало, что их трагедия по масштабам может быть сравнима только с геноцидом коренного населения Америки.



В имеющейся справке говорится, что в ходе переписи 2010 года около 100 человек попытались зарегистрировать себя как айну, но правительство Камчатского края отклонило их претензии и записало их как камчадалов. В справке сообщается, что "в 2011 году глава Айнского сообщества Камчатки Алексей Владимирович Накамура направил письмо губернатору Камчатки Владимиру Ильюхину и председателю местной думы Борису Невзорову с просьбой включить айну в Список коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Запрос был отклонен".



Алексей Накамура сообщил, что президент РФ Владимир Путин знает об обращении российских айну. И даже прислал высказывание Путина по этому поводу.



Вопрос был поднят на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 11 декабря 2018 года. Член СПЧ Андрей Бабушкин обратился к Путину с просьбой дать поручение губернатору Камчатки, чтобы тот выступил с представлением о внесении айну в перечень коренных малочисленных народов России. Он подчеркнул, что айну осталось всего 105 человек. На что президент ответил: "Предложение по малым народам. Записать их в число коренных народов, в том числе айнов, – да, согласен, конечно, надо подумать, это правильно. Да, давайте это сделаем, я согласен".



Прошло ровно три года, но воз и ныне там…



Признание российских айну, кроме всего прочего, явилось бы дополнительным доводом против ложного утверждения японцев со времен переговоров с Е. Путятиным (1855 г.) о том, что якобы все айну и места их проживания принадлежат Японии. Хотелось бы верить, что борьба Алексея Накамура и его соплеменников, преодолев бюрократические препоны, уже в ближайшее время увенчается успехом. Источник - Фонд стратегической культуры

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