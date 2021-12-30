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До встречи в Москве: Армения и Турция решили мириться в России, - К.Логинова
14:37 01.01.2022

До встречи в Москве: Армения и Турция решили мириться в России
Вторая за 15 лет попытка наладить отношения может увенчаться успехом

Ксения Логинова

Ереван предложил провести в Москве встречу спецпредставителей Армении и Турции. Анкара хотела бы прямых переговоров без посредников, при этом отмечая, что согласовывает свою позицию с Азербайджаном. Ереван и Анкара стремятся нормализовать отношения, разорванные еще в 1990-е. Готовы ли государства к примирению и не пытаются ли западные страны тем самым нарушить интересы России, разбирались "Известия".

"Это оздоровило бы обстановку в регионе"

"Армянская сторона выступает за организацию первой встречи спецпредставителей Турции и Армении в Москве. Для начала процесса нормализации отношений мы назначили спецпредставителей. В самое ближайшее время они проведут переговоры", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. В Анкаре при этом дали понять, что "хотели бы [иметь] прямые контакты с Арменией без посредников", отметив также, что в вопросе диалога с Ереваном Турция тесно координирует свои шаги с Баку.

В армянском МИДе подтвердили, что переговоры хотели бы провести в российской столице, однако больше никаких подробностей не сообщили. "На данный момент нет договоренности о дате проведения встречи", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

В Москве приветствовали настрой двух стран запустить диалог по нормализации отношений. "Это способствовало бы оздоровлению общей обстановки в регионе", - заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко.

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Стороны уже назначили спецпредставителей: Турция - Сердара Кылыча, бывшего посла в США, политического соратника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а Армения - вице-спикера парламента Рубена Рубиняна, соратника премьер-министра Никола Пашиняна. Отдельные эксперты считают, что назначение столь опытного турецкого дипломата демонстрирует, насколько важно для Анкары наладить контакты с соседней страной.

В Армении многие испугались, что Рубиняну в таком случае будет намного сложнее отстоять интересы своей страны, рассказала "Известиям" армянский политолог Армине Манукян. "Есть опасения, что сейчас не лучшее время. Страна еще не смогла оправиться после поражения в карабахской войне, далеко не все поддерживают действия властей. Осложняет ситуацию и то, что Анкара действует совместно с Баку, обе страны заинтересованы в создании "Зангезурского коридора", чтобы связать Азербайджан с Нахичеванской автономией, и активно это продавливают", - пояснила эксперт.

Отношения на взлете

Несмотря на общую границу, между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений. Контакты прервались в 1993-м, когда Анкара полностью встала на сторону Баку в карабахском конфликт, закрыла границу и в одностороннем порядке разорвала дипотношения с Ереваном. Свою роль сыграла и реакция Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

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К 2008 году страны осознали необходимость нормализации отношений. Особенно важно было наладить экономические связи. Каждая из сторон при этом не хотела идти навстречу другой, поскольку и турки, и армяне посчитали бы это проявлением слабости. На помощь пришел большой спорт - Армения и Турция оказались в одной отборочной группе чемпионата мира по футболу. В ходе "футбольной дипломатии" президенты Абдуллах Гюль и Серж Саргсян обменялись визитами.

Результатом переговоров стало подписание в Цюрихе протоколов об установлении дипломатических отношений и принципах взаимоотношений. Это означало начало процесса примирения без предварительных условий. Была даже достигнута договоренность о создании в будущем совместной комиссии для обсуждении самого болезненного вопроса в двусторонних отношениях - геноцида армян в Османской империи.

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Но вмешался Азербайджан. Турецкий парламент под давлением Баку не стал ратифицировать протоколы, впоследствии отозвал документы и Ереван. На этом потепление отношений закончилось.

Сейчас стороны договорились в скором времени запустить в Ереван рейсы турецкой авиакомпании Pegasus. О планах летать в Стамбул заявила и армянская FlyOne Armenia. Если спецпредставители наладят диалог, не исключено, что в будущем состоятся встречи на высоком и высшем уровнях, сказал на онлайн-пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Россия - за мир и стабильность в регионе

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков отметил в беседе с "Известиями", что Россия заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе. "Это одни из ключевых внешнеполитических идеологем Москвы. Россия проецирует их и на Южный Кавказ. Именно поэтому сейчас российские миротворцы находятся вокруг Нагорного Карабаха, мы поддерживаем все инициативы и платформы, направленные на налаживание взаимодействия в регионе", - пояснил тюрколог.

По его словам, Турция активно стремится стать хабом, сосредоточив на себе все пути по линиям запад-восток и север-юг. Для этого ей важно получить как можно больше торгово-транспортных коридоров, соединяющих ее с Ближним и Средним Востоком, Центральной Азией и Европой, а также приблизиться к Китаю, чтобы встроиться в его проект "Пояс и путь". "Армения, как буферная страна между Азербайджаном и Турцией особенно важна для Анкары. Наладив отношения с Ереваном, она могла бы не только расширить влияние на Южном Кавказе, но и извлечь финансовые выгоды", - отметил политолог.

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Аватков добавил, что в последнее время западные страны разными путями пытаются выдавить Россию из постсоветского пространства. "В отношении Армении они напрямую действуют через Францию, Великобританию и США, а в отношении Азербайджана - через Турецкую Республику. Таким образом Анкара, поддерживая хорошие экономические отношения с Москвой, старается выдавить Россию с Южного Кавказа и из Центральной Азии, что вписывается в интересы США", - пояснил эксперт.

Востоковед, публицист Андрей Онтиков также отмечает, что Турция давно пытается закрепиться в регионе. "Эти попытки предпринимаются и в Средней Азии. Турки нас поджимают, мы реагируем достойно. Но, очевидно, Анкара пока не получила никаких сигналов из Москвы, что ее курс неприемлем для России, поэтому мы видим продолжение этой политики. Турки будут использовать разные методы для укрепления свое влияния, в перспективе это может угрожать не только национальным интересам России, но и национальной безопасности страны. Наряду с экономическими и политическими проектами, Анкара успешно реализует и гуманитарные. У турок прекрасно работает "мягкая сила", с помощью которой они легко навязывают местным жителям в том или ином регионе нужные им идеи. Это может привести к тому, что не только население в регионах, где достаточно велико российское влияние, но и в самой России будет настроено против Москвы, а это очень опасная тенденция", - отметил политолог в беседе с "Известиями".

Востоковед, кандидат политических наук Лариса Алексанян считает, что пока рано говорить о нормализации армяно-турецких отношений, даже в среднесрочной перспективе. "Стороны будут долго работать, начнется переговорный процесс, но серьезных результатов ожидать не стоит".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641037020
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