В Казахстане ввели "налог на Google"

16:43 01.01.2022

Москва. 1 января. - В Казахстане 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение так называемого "налога на Google".



Министерство национальной экономики сообщало, что согласно поправкам, все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет республики.



Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков это не коснется.



Согласно прогнозам министерства, поступления в бюджет за счет этого налога НДС составят 2 млрд тенге в год.



Компаниям не нужно будет вставать на налоговый учет. В упрощенном порядке они должны направить письмо в налоговые органы и уведомить о готовности платить НДС.



Администрирование осуществляется на основании данных банков второго уровня о суммах, переведенных в разрезе иностранных интернет-компаний через Merchant ID/MID.



Merchant ID является одним из реквизитов, представляемых иностранными интернет-компаниями, по которым банки будут идентифицировать соответствующие платежи и переводы денег.