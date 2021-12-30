 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.01.2022
17:26  КазТрансГаз патриотично ребрендинговался в QazaqGaz
17:18  Десятки депортированных таджикских мигрантов застряли в московском аэропорту
14:37  До встречи в Москве: Армения и Турция решили мириться в России, - К.Логинова
14:35  Для японцев не только Курилы, но и Японские острова не являются исконными
14:20  История Кима Филби. Как стать шпионом
13:48  В войну за Украину США "не впишутся". Не рискнут, - политолог Кашин
13:46  iNews: Мрачное пророчество Путина о судьбе США начало сбываться

10:04  Три плана уничтожения России: от Хуснуллина до ЕСПЧ
09:17  Предъявлены железные доказательства: родина КОВИДа - США. Будем требовать компенсацию?
07:22  "Наступающий год – год барса...", - поздравление "моему родному народу" от Аркадага
06:19  Праздничное послание Э.Рахмона - "35-летие независимости и свободы нашего раеподобного Таджикистана..."
05:16  "Трагический апрельский инцидент в Баткене унес человеческие жизни", - поздравление от С.Жапарова
04:14  "Пройдут выборы более трехсот акимов", - новогодняя речь К.Токаева
03:12  "Мобилизуем все силы...", - новогоднее обращение Ш,Мирзиеева
02:01  Возможно ли стратегическое сотрудничество с Китаем? - Майкл Спенс
01:57  Ближний Восток в 2022 году: много рисков и мало надежд, - Станислав Тарасов
01:56  Китай в 2021 году установил рекорд по космическим пускам
00:33  МирВойна. Между саботажем и "десятью шагами по Донбассу", - А.Каневский
00:10  Зеленский стал самым ярким символом того, что политика превратилась в спектакль
Пятница, 31.12.2021
19:50  Как подменить историю Украины историей банды гитлеровских лакеев, - Св.Князев
16:57  Инопособники иноагентов. Тупики российской вертикали власти, - Ю.Болдырев
13:45  17-летняя казашка Бибисара Асаубаева выиграла ЧМ по блиц-шахматам
13:41  Строить "город будущего Асман" на Иссык-Куле доверят французам (видео)
13:38  Выезд без возврата: мигрантов-нарушителей начнут выдворять из РФ, - "Известия"
13:35  Транзитом в Стабильную Россию, - Глеб Павловский (мистика и словоблудие)
12:04  В Киргизии образован "Институт нормотворчества и верховенства права". Хватит дико кидаться камнями
11:30  Лавров пообещал сделать все для защиты граждан России в Донбассе
09:44  Новая парадигма. Темпы политических событий в мире резко ускорились, - М.Хазин
09:41  От друга врага не ищут. Москва пытается найти новый баланс между Пекином и Дели, - С.Строкань
09:38  Талиб не на час. Стала ли смена власти в Афганистане материализацией страхов мирового сообщества, - К.Кривошеев
09:34  Остросюжетная внешняя политика. Как Россия перешла в дипломатическое наступление и чем оно может закончиться, - "Къ"
08:56  Кыргызстанец Александр Волкодав стал победителем российского шоу "Голос"
08:52  Зачем отравили его кошек? Бывший военный переводчик США раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна
08:51  "Мне дали две минуты". Экс-президент Афганистана Ашраф Гани впервые рассказал о побеге из Кабула
08:44  В Стамбуле задержан таджикский инсургент из "Группы 24" Шарипов
08:41  Депортированный из РФ тадж-блогер и боец ММА Чоршанбиев сядет на родине за разжигание...
08:40  Халява будет! Россия увеличила объем беспошлинного ГСМ для Кыргызстана
00:52  Мало нямки! Новоизбранные Кырдепутаты подняли вопрос о возвращении ряда привилегий
00:05  ВКС России точечно разбомбили базу шахидов "Шейх Сулейман" в Сирии
00:01  Гражданство России указом Путина получила 90-летняя американская писательница Сюзанна Масси
Четверг, 30.12.2021
21:02  15 лет назад казнили Саддама Хусейна. Почему теперь иракцы все чаще вспоминают своего диктатора с теплотой?
18:58  Итоги 2021 для Кыргызстана. Доживем ли до 2023?
18:43  Сколько минут до начала? Украина - это гвоздь НАТО, вбитый в грудь России, - Александр Проханов
14:25  Итоги-2021 для Узбекистана: проверка выборами, коррупции – бой, планы по Афганистану
14:22  Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за год
14:20  От Ди Каприо до Памелы Андерсон: кто сможет получить паспорт РФ по упрощенке
14:17  Авианосец "Гарри Труман" защитит Украину от "путинского вторжения"
14:14  Олимпийские игры в Пекине - не сцена для шоу политиков
14:12  "Генерал Мороз" пугает Европу, но за ним идет "Маршал Нечего Есть"
14:09  ЗелеНовости. На Украине раздавили последние независимые СМИ, - "Къ"
11:25  Фарход Арзиев назначен послом Узбекистана в Китае
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Десятки депортированных таджикских мигрантов застряли в московском аэропорту
17:18 01.01.2022

Мумин Ахмади
По словам депортированных мигрантов, на протяжении нескольких суток они находятся в аэропорту без элементарных условий
По словам депортированных мигрантов, на протяжении нескольких суток они находятся в аэропорту без элементарных условий

Более 40 таджикских мигрантов, в отношении которых принято решение о депортации из России, встретили новогоднюю ночь в московском аэропорту Домодедово.

Они уже три дня ожидают своей отправки в Таджикистан, но по непонятным для них причинам застряли в аэропорту.

"Меня на всю жизнь депортировали из России"

Российские официальные лица никак не прокомментировали эту депортацию, но сами мигранты говорят, что большинство из них были депортированы без каких-либо оснований.

Бахтиер Гаюров, один из депортированных мигрантов, 1 января сказал Радио Озоди, что многие даже не знают причины своей депортации. В решении о депортации Бахтиера, которое он прислал в Радио Озоди, указано, что он лишен права на въезд в Россию на всю оставшуюся жизнь. Его обвиняют в нарушении законодательства о порядке въезда в Россию, но не указано, что именно он нарушил.

"Меня депортируют из России на всю жизнь. Я не знаю причины. Да, есть такие, которых депортируют за изменение персональных данных, за отсутствие патента, но многие, как и я, высылаются без каких-либо доказательств. Депортируют даже ребят, у которых есть все юридические документы", - сказал Гаюров.

Мигранты, которые как и Бахтиер, "застряли" в аэропорту, жаловались на отсутствие каких-либо условий для них: им негде спать, их не обеспечили питанием и т.д.

Мигрант, который добился отмены решения о депортации

Российские власти регулярно депортируют таджикских мигрантов из страны. При этом очень редко бывают случаи, когда мигрантам удается добиться отмены решения о депортации.

Лишь однажды, 28 декабря, суд города Москвы отменил решение о депортации гражданина Таджикистана.

40-летний Ташрифбек Махмадсаидов был в числе десятков мигрантов, задержанных и депортированных в Таджикистан в начале декабря из-за проблем с документами.

Однако 28 декабря городской суд столицы России отменил решение Кузьминского районного суда города Москвы и предоставил возможность гражданину Таджикистана вернуться в Россию.

Мухаммад Собиров, таджикский юрист, представлявший интересы Ташрифбека в суде, сказал, что отмена решения суда сама по себе беспрецедентна.

По его словам, суд низшей инстанции необоснованно выслал таджикского мигранта, и это незаконное решение было отменено городским судом.

Сам Ташрифбек Махмадсаидов, который в настоящее время находится в Таджикистане, сказал, что готовится вылететь в Москву. До депортации он восемь лет проработал в России на стройках, и сейчас его жена и дети находятся в Москве.

Почему таджиков депортируют?

За последние годы из России было депортировано около 300 000 граждан Таджикистана. Защитники прав трудовых мигрантов считают, что при этом граждан Таджикистана часто депортируют без каких-либо оснований, и иногда за незначительные нарушения.

Каримджон Еров, таджикский юрист, говорит, что решение суда о депортации мигрантов основывается на материалах, предоставленных полицией, которые не всегда соответствуют действительности.

"Они в суде полагают, что полиция никогда не будет предоставлять бессмысленные материалы, где нет никаких доказательств и депортируют на этом основании граждан Таджикистана. Но и сами граждане обычно не осведомлены о своих правах, и не могут поэтому их отстоять, либо были зарегистрированы по месту регистрации посредниками и не знают, зарегистрированы они точно или нет, и поэтому хранят молчание или боятся что-либо сказать. Им при этом угрожают, что если вы будете жаловаться, то мы вообще отправим вас под стражу, и вы будете сидеть там месяц или два. Вот почему многие предпочитают хранить молчание", - сказал он.

По словам Каримджона Ерова, суд часто не принимает материалы, предоставляемые адвокатами мигрантов. Он сказал, что такое отношение со стороны судов присуще в отношении с таджикскими мигрантами, так как они не защищены должным образом своим правительством.

Около миллиона таджикских мигрантов живут и работают в России. И регулярно в СМИ сообщается о нарушениях их прав российскими работодателями и властями.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641046680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- В Мажилисе подвели итоги работы за 2021 год
- В первом полугодии 2022 г. необходимо ревакцинировать 9 млн казахстанцев - А. Мамин
- Производство стройматериалов в Казахстане за 11 месяцев 2021 г. выросло на 9,2%
- Вернемся к итогам года
- Правительство рассмотрело План законопроектных работ на 2022 год
- С какими проблемами столкнутся выбранные акимы
- В Правительстве состоялось заседание Штаба по реализации предвыборной программы партии "Nur Otan"
- В Мажилисе презентован депутатский законопроект по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  