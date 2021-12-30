Десятки депортированных таджикских мигрантов застряли в московском аэропорту

17:18 01.01.2022

Мумин Ахмади

По словам депортированных мигрантов, на протяжении нескольких суток они находятся в аэропорту без элементарных условий

По словам депортированных мигрантов, на протяжении нескольких суток они находятся в аэропорту без элементарных условий



Более 40 таджикских мигрантов, в отношении которых принято решение о депортации из России, встретили новогоднюю ночь в московском аэропорту Домодедово.



Они уже три дня ожидают своей отправки в Таджикистан, но по непонятным для них причинам застряли в аэропорту.



"Меня на всю жизнь депортировали из России"



Российские официальные лица никак не прокомментировали эту депортацию, но сами мигранты говорят, что большинство из них были депортированы без каких-либо оснований.



Бахтиер Гаюров, один из депортированных мигрантов, 1 января сказал Радио Озоди, что многие даже не знают причины своей депортации. В решении о депортации Бахтиера, которое он прислал в Радио Озоди, указано, что он лишен права на въезд в Россию на всю оставшуюся жизнь. Его обвиняют в нарушении законодательства о порядке въезда в Россию, но не указано, что именно он нарушил.



"Меня депортируют из России на всю жизнь. Я не знаю причины. Да, есть такие, которых депортируют за изменение персональных данных, за отсутствие патента, но многие, как и я, высылаются без каких-либо доказательств. Депортируют даже ребят, у которых есть все юридические документы", - сказал Гаюров.



Мигранты, которые как и Бахтиер, "застряли" в аэропорту, жаловались на отсутствие каких-либо условий для них: им негде спать, их не обеспечили питанием и т.д.



Мигрант, который добился отмены решения о депортации



Российские власти регулярно депортируют таджикских мигрантов из страны. При этом очень редко бывают случаи, когда мигрантам удается добиться отмены решения о депортации.



Лишь однажды, 28 декабря, суд города Москвы отменил решение о депортации гражданина Таджикистана.



40-летний Ташрифбек Махмадсаидов был в числе десятков мигрантов, задержанных и депортированных в Таджикистан в начале декабря из-за проблем с документами.



Однако 28 декабря городской суд столицы России отменил решение Кузьминского районного суда города Москвы и предоставил возможность гражданину Таджикистана вернуться в Россию.



Мухаммад Собиров, таджикский юрист, представлявший интересы Ташрифбека в суде, сказал, что отмена решения суда сама по себе беспрецедентна.



По его словам, суд низшей инстанции необоснованно выслал таджикского мигранта, и это незаконное решение было отменено городским судом.



Сам Ташрифбек Махмадсаидов, который в настоящее время находится в Таджикистане, сказал, что готовится вылететь в Москву. До депортации он восемь лет проработал в России на стройках, и сейчас его жена и дети находятся в Москве.



Почему таджиков депортируют?



За последние годы из России было депортировано около 300 000 граждан Таджикистана. Защитники прав трудовых мигрантов считают, что при этом граждан Таджикистана часто депортируют без каких-либо оснований, и иногда за незначительные нарушения.



Каримджон Еров, таджикский юрист, говорит, что решение суда о депортации мигрантов основывается на материалах, предоставленных полицией, которые не всегда соответствуют действительности.



"Они в суде полагают, что полиция никогда не будет предоставлять бессмысленные материалы, где нет никаких доказательств и депортируют на этом основании граждан Таджикистана. Но и сами граждане обычно не осведомлены о своих правах, и не могут поэтому их отстоять, либо были зарегистрированы по месту регистрации посредниками и не знают, зарегистрированы они точно или нет, и поэтому хранят молчание или боятся что-либо сказать. Им при этом угрожают, что если вы будете жаловаться, то мы вообще отправим вас под стражу, и вы будете сидеть там месяц или два. Вот почему многие предпочитают хранить молчание", - сказал он.



По словам Каримджона Ерова, суд часто не принимает материалы, предоставляемые адвокатами мигрантов. Он сказал, что такое отношение со стороны судов присуще в отношении с таджикскими мигрантами, так как они не защищены должным образом своим правительством.



Около миллиона таджикских мигрантов живут и работают в России. И регулярно в СМИ сообщается о нарушениях их прав российскими работодателями и властями.