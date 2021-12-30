КазТрансГаз патриотично ребрендинговался в QazaqGaz

17:26 01.01.2022

Национальная газовая компания "КазТрансГаз" по решению правительства переименована в QazaqGaz. Также компания представила новый логотип, передает Zakon.kz.

Постановлением правительства Республики Казахстан утвержден Комплексный план развития газовой отрасли. Кроме программы по всем вопросам, касающимся развития газовой отрасли, один из пунктов плана касается изменения старого названия и логотипа АО "НК "КазТрансГаз".



Как пояснили в самой компании, ребрендинг коснется не только названия и логотипа, он затронет и большую часть внутренних бизнес-процессов, поскольку Национальная компания QazaqGaz начинает новый этап развития всей отечественной газовой отрасли. Реализуя Комплексный план, компания будет по-новому позиционировать себя на внутреннем и международном рынках.



Как известно, у нас в стране к газовой отрасли долгое время относились по остаточному принципу. При высоких ценах на нефть государство, инвесторы предпочитали работать с "черным золотом", разрабатывали нефтяные месторождения, используя попутный газ в большей части как инструмент для увеличения объемов добычи жидких углеводородов.

ребрендинг

Фото: АО "НК "КазТрансГаз"



В последнее время роль газа в мировом масштабе значительно возросла. Природный газ среди другого углеводородного сырья все больше заменяет традиционные виды топлива, обеспечивая переход к низкоуглеродной экономике по мере развития возобновляемых источников энергии.



Разработанное название QazaqGaz и фирменный знак наиболее ярко отражают направления бизнеса компании, чем предыдущие, которые ассоциировались главным образом только с транспортировкой газа. Новый логотип более подходит к сегодняшнему направлению деятельности компании и современным реалиям отрасли.



Основным смысловым наполнением логотипа стал знак, символизирующий огонь факела, при этом сплетение в спираль символизирует динамичное движение и развитие. Язык пламени, взятый за основу логотипа, – это символ солнца, знак очищения и предмет поклонения предков, огонь, привносящий в дома тепло и уют. Отношение к огню, как к священному символу, с древних времен присутствовало в традициях, обрядах тюркских народов. При этом присутствие в фирменном знаке компании голубых и зеленоватых тонов символизирует экологичность природного газа, что является на сегодняшний день мировым трендом.

Новый бренд наиболее близко отражает все положительные качества компании, проверенные временем, – это эволюционное развитие, масштабность действий, стабильность и надежность.



При этом в компании уточняют, что ни в коем случае не намерены забывать богатую историю газовой отрасли и будут в дальнейшем использовать в своей работе лучшие наработки и опыт, накопленный за более вековое существование нефтегазовой отрасли.



Анастасия Московчук