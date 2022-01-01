 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.01.2022
21:46  RCEP - Крупнейшая торговая сделка в истории вступила в силу. Она объединила 15 стран вокруг Китая
20:02  "Северный поток-2022": Путин ждет, сколько Европа еще готова мерзнуть, - "СП"
17:26  КазТрансГаз патриотично ребрендинговался в QazaqGaz
17:18  Десятки депортированных таджикских мигрантов застряли в московском аэропорту
16:43  В Казахстане ввели "налог на Google"
14:37  До встречи в Москве: Армения и Турция решили мириться в России, - К.Логинова
14:35  Для японцев не только Курилы, но и Японские острова не являются исконными

14:20  История Кима Филби. Как стать шпионом
13:48  В войну за Украину США "не впишутся". Не рискнут, - политолог Кашин
13:46  iNews: Мрачное пророчество Путина о судьбе США начало сбываться
10:04  Три плана уничтожения России: от Хуснуллина до ЕСПЧ
09:17  Предъявлены железные доказательства: родина КОВИДа - США. Будем требовать компенсацию?
07:22  "Наступающий год – год барса...", - поздравление "моему родному народу" от Аркадага
06:19  Праздничное послание Э.Рахмона - "35-летие независимости и свободы нашего раеподобного Таджикистана..."
05:16  "Трагический апрельский инцидент в Баткене унес человеческие жизни", - поздравление от С.Жапарова
04:14  "Пройдут выборы более трехсот акимов", - новогодняя речь К.Токаева
03:12  "Мобилизуем все силы...", - новогоднее обращение Ш,Мирзиеева
02:01  Возможно ли стратегическое сотрудничество с Китаем? - Майкл Спенс
01:57  Ближний Восток в 2022 году: много рисков и мало надежд, - Станислав Тарасов
01:56  Китай в 2021 году установил рекорд по космическим пускам
00:33  МирВойна. Между саботажем и "десятью шагами по Донбассу", - А.Каневский
00:10  Зеленский стал самым ярким символом того, что политика превратилась в спектакль
Пятница, 31.12.2021
19:50  Как подменить историю Украины историей банды гитлеровских лакеев, - Св.Князев
16:57  Инопособники иноагентов. Тупики российской вертикали власти, - Ю.Болдырев
13:45  17-летняя казашка Бибисара Асаубаева выиграла ЧМ по блиц-шахматам
13:41  Строить "город будущего Асман" на Иссык-Куле доверят французам (видео)
13:38  Выезд без возврата: мигрантов-нарушителей начнут выдворять из РФ, - "Известия"
13:35  Транзитом в Стабильную Россию, - Глеб Павловский (мистика и словоблудие)
12:04  В Киргизии образован "Институт нормотворчества и верховенства права". Хватит дико кидаться камнями
11:30  Лавров пообещал сделать все для защиты граждан России в Донбассе
09:44  Новая парадигма. Темпы политических событий в мире резко ускорились, - М.Хазин
09:41  От друга врага не ищут. Москва пытается найти новый баланс между Пекином и Дели, - С.Строкань
09:38  Талиб не на час. Стала ли смена власти в Афганистане материализацией страхов мирового сообщества, - К.Кривошеев
09:34  Остросюжетная внешняя политика. Как Россия перешла в дипломатическое наступление и чем оно может закончиться, - "Къ"
08:56  Кыргызстанец Александр Волкодав стал победителем российского шоу "Голос"
08:52  Зачем отравили его кошек? Бывший военный переводчик США раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна
08:51  "Мне дали две минуты". Экс-президент Афганистана Ашраф Гани впервые рассказал о побеге из Кабула
08:44  В Стамбуле задержан таджикский инсургент из "Группы 24" Шарипов
08:41  Депортированный из РФ тадж-блогер и боец ММА Чоршанбиев сядет на родине за разжигание...
08:40  Халява будет! Россия увеличила объем беспошлинного ГСМ для Кыргызстана
00:52  Мало нямки! Новоизбранные Кырдепутаты подняли вопрос о возвращении ряда привилегий
00:05  ВКС России точечно разбомбили базу шахидов "Шейх Сулейман" в Сирии
00:01  Гражданство России указом Путина получила 90-летняя американская писательница Сюзанна Масси
Четверг, 30.12.2021
21:02  15 лет назад казнили Саддама Хусейна. Почему теперь иракцы все чаще вспоминают своего диктатора с теплотой?
18:58  Итоги 2021 для Кыргызстана. Доживем ли до 2023?
18:43  Сколько минут до начала? Украина - это гвоздь НАТО, вбитый в грудь России, - Александр Проханов
14:25  Итоги-2021 для Узбекистана: проверка выборами, коррупции – бой, планы по Афганистану
14:22  Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за год
14:20  От Ди Каприо до Памелы Андерсон: кто сможет получить паспорт РФ по упрощенке
14:17  Авианосец "Гарри Труман" защитит Украину от "путинского вторжения"
14:14  Олимпийские игры в Пекине - не сцена для шоу политиков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Северный поток-2022": Путин ждет, сколько Европа еще готова мерзнуть, - "СП"
20:02 01.01.2022

Запуск газопровода может состояться не раньше старта нового отопительного сезона, если европейцы не начнут околевать раньше
Мария Безчастная
комментируют:
Игорь Юшков Сергей Пикин
2021 год завершился для российского газопровода "Северный поток-2" со смешанными результатами. С одной стороны, проект все же был реализован силами российских судов после того, как ранее из него вышли европейские подрядчики, испугавшись санкций США.

С другой, процесс сертификации газопровода, который должен был завершиться в грядущем январе, по последним заявлениям немецкого Федерального сетевого агентства может растянуться еще на полгода до лета 2022-го. Да и тогда запуск гарантирован, ведь недоброжелатели "Северного потока-2", в частности, Вашингтон, продолжают требовать его полной остановки и грозят санкциями. Правда, к хорошим новостям можно отнести то, что в принятый в декабре оборонный бюджет США ограничения против газопровода не вошли.

Как заявил 28 декабря постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, для России сроки сертификации не имеет принципиального значения, она и так поставляет газ в Европу. Страдают от этого лишь европейские потребители, которым "придется платить больше за российский газ и ждать дальнейшего развития событий". Он также выразил уверенность в том, что вопрос задержки сертификации - не технический, как утверждают в ЕС, а политический.

Европейским потребителям на фоне дефицита газа действительно приходится платить немало. В декабре физический поток газа по газопроводу Ямал-Европа в Германию был приостановлен и участок стал работать в реверсивном режиме. После этого цена на газ в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. Некоторые европейские страны, в частности, Польша, обвиняли в этом Россию, но, как отметили в "Газпроме", европейцы сами не заказывают дополнительные объемы газа, возможно, надеясь, что цены пойдут вниз.

Хотя президент России Владимир Путин заявил, что начало поставок по газопроводу "Северный поток-2" привело бы к снижению спотовых цен на газ, пока что европейцы не собираются ускорять процесс сертификации. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 28 декабря заявила, что это больше, чем "просто частный экономический проект", как его назвал канцлер страны Олаф Шольц. Она также напомнила о соглашении между Германией и США по "Северному потоку-2", в котором говорится, что "энергоресурсы нельзя использовать как оружие".

Сейчас процесс сертификации "Северного потока-2" приостановлен, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что этот процесс завершится летом и тогда газопровод может быть запущен, правда, работать он может только на 50% загрузки.

- Интригой минувшего было достроят или не достроят "Северный поток-2", а интрига следующего - запустят или не запустят. Если не произойдет ничего экстраординарного, то в отопительный сезон его уже точно не запустят. История сдвигается на середину года. Подсчет простой. Предполагается, что если "Газпром" в начале 2022-го закончит переоформлять компанию Nord Stream AEG 2 из швейцарской юрисдикции в немецкую, он сможет снова подать документы немецкому регулятору на сертификацию.

Регулятор имеет право рассматривать заявку до четырех месяцев, далее пересылает свое решение в Еврокомиссию, которая рассматривает его до двух месяцев, после чего сообщает свое мнение. Регулятор может его может учесть или не учесть, после чего выносит финальный вердикт.

С одной стороны, не факт, что им потребуется максимальный срок - четыре или два месяца, все-таки часть работы они уже проделали. С другой стороны, немецкому регулятору важно сделать все так, чтобы комар носа не подточил, поэтому он не станет торопиться с решением. Главное, чтобы его не обвинили в том, что он не подыгрывает "Газпрому" или России.

Если в итоге немецкий регулятор все же вынесет решение в пользу "Газпрома" и сделает Nord Stream AEG 2 компанией-оператором, Польша в любом случае будет опротестовывать это решение. Она будет подавать в суды и добиваться, чтобы это решение было отменено. Поэтому так важно сделать все грамотно с правовой точки зрения, чтобы отстаивать свои позиции в суде.

"СП": - Какими же будут итоги этой долгой сертификации?

- Вероятно, Nord Stream AEG 2 могут сделать компанией-оператором. Нынешняя формулировка, с которой немцы приостановили сертификацию, намекала на позитивный для "Газпрома" исход. Если регулятор все же откажет Nord Stream AEG 2, "Газпром" вполне может найти на рынке независимого оператора и нанять его для выполнения определенных услуг

Проблема в том, что "Газпром" сейчас пытается добиться еще и того, чтобы ему разрешили стопроцентную загрузку газопровода одним поставщиком. Пока ему это не удается. Скорее всего, в 2022 году мы увидим запуск "Северного потока-2", но работать он будет только на половину мощности.

Более радикальный сценарий - это если в Европе в феврале-марте начнутся заморозки, подземные хранилища будут опустошены, начнется критическая нехватка газа и возникнет риск того, что потребители начнут замерзать. В этом случае европейцы могут предложить "попробовать", готов ли газопровод технически и погонять его в разных режимах, получая газ по этому маршруту. Но это маловероятный вариант.

Если не случится форс-мажора, Германия вряд ли решится запустить "Северный поток-2" досрочно. Они попытаются досконально выполнить собственные законы, чтобы потом меньше судиться и чтобы претензии противников проекта были менее обоснованными.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин также считает, что раньше лета на запуск проекта рассчитывать не приходится, но указывает, что есть вариант, при котором он будет загружен на полную мощность. Если, конечно, в дело снова не смешается политика.

- Если цены в 2000 долларов за тысячу кубометров на спотовом рынке европейцев не испугали, вряд ли это изменится в ближайшие месяцы. Тем более что это стоимость фьючерсов и на самом деле многие потребители получают газ по долгосрочным контрактам с "Газпромом" в разы дешевле, чем на бирже.

Скорее всего, сертификация "Северного потока-2" состоится не раньше середине лета, как и говорят сейчас в Федеральном сетевом агентстве Германии. К этому моменту как раз потребуется заполнять европейские хранилища уже на следующую зиму, поэтому газопровод сможет начать свою работу.

"СП": - Но будет ли он работать на 100%?

- Ситуация хороша тем, что немецкий регулятор будет сертифицировать Nord Stream AEG 2 в статусе независимого газового оператора. А газовый оператор потенциально может использовать газопровод на 100%. Это новая ситуация, но если компания будет сертифицирована в таком статусе, она сможет работать без ограничений.

Конечно, могут начаться козни, политические интриги, которые повлияют на судьбу газопровода. Но если мы не будем допускать серьезных ошибок в международной политике, то и серьезных санкций против "Северного потока-2" быть не должно.

При нынешнем наборе факторов я не вижу юридических или иных препятствий, которые помешают сертифицировать и запустить газопровод летом. Сейчас остались чисто бюрократические препятствия, которые можно преодолеть. Хотя жизнь часто преподносит сюрпризы, и можно ожидать всего.

1.01.2022

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641056520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- В Мажилисе подвели итоги работы за 2021 год
- В первом полугодии 2022 г. необходимо ревакцинировать 9 млн казахстанцев - А. Мамин
- Производство стройматериалов в Казахстане за 11 месяцев 2021 г. выросло на 9,2%
- Вернемся к итогам года
- Правительство рассмотрело План законопроектных работ на 2022 год
- С какими проблемами столкнутся выбранные акимы
- В Правительстве состоялось заседание Штаба по реализации предвыборной программы партии "Nur Otan"
- В Мажилисе презентован депутатский законопроект по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  