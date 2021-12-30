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RCEP - Крупнейшая торговая сделка в истории вступила в силу. Она объединила 15 стран вокруг Китая
21:46 01.01.2022

Китайский бойкот австралийской говядины лишил дохода эту семью фермеров из штата Квинсленд. Торговая сделка не исключит такие проблемы в будущем, но призвана смягчить их

Крупнейшее в истории торговое соглашение между 15 государствами вступило в силу в новогоднюю ночь. Оно обещает рост доходов каждому третьему жителю планеты и дает сторонникам глобализации надежду на оживление мировой торговли и сотрудничества после нескольких мрачных лет, отмеченных пандемией коронавируса и агрессивным протекционизмом США и Китая.

Соглашение под звучным названием RCEP объединило Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Японию и Южную Корею.

Никогда раньше Китай - третья экономика мира после США и Евросоюза - не подписывался под многосторонними торговыми сделками, и уж тем более с заклятым врагом Японией.

Правда, подписание этого соглашения в ноябре 2020 года не помешало Китаю до его вступления в силу 1 января 2022 года разругаться еще и с Австралией, своим главным поставщиком ископаемого сырья. Китай обиделся на то, что Австралия поддержала требования расследовать истоки Covid-19, и до сих пор бойкотирует ее уголь, зерно, говядину и вино.

Тем не менее новый торговый блок все же укрепит позиции Китая в мире. Он оказался в центре крупнейшего договора во многом благодаря политике главного соперника - США, а именно с легкой руки предыдущего американского президента Дональда Трампа.

Дело в том, что за те 8 лет, пока шли переговоры о пакте RCEP, крупные его участники в лице Японии и Австралии с Новой Зеландией параллельно создавали гораздо более продвинутый торговый блок (TPP) с государствами по другую сторону Тихого океана, включая Канаду и США.

Однако Трамп от этой идеи отказался и вывел Америку из переговоров. Что ускорило создание RCEP.

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Соглашение позволит торговым партнерам в Азии получить доступ на рынки друг друга и снизит пошлины на товары, что потенциально обещает ускорение экономического роста и повышение уровня жизни, особенно беднейшим странам региона. Оно открыто для расширения, и первой в нем ждут Индию.

Соглашение масштабно, но относительно поверхностно. Оно лишь первый шаг к интеграции очень разных экономик бедного Лаоса и богатой Новой Зеландии, коммунистического Китая и пост-империалистической Японии.

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership, или Всестороннее региональное экономическое партнерство) далеко до глубины других крупных зон свободной торговли на планете - североамериканской между США, Канадой и Мексикой и европейской между тремя десятками стран Старого Света.

Новое соглашение не касается, например, прав работников и разрешает разным странам по-разному подходить к защите окружающей среды и прав интеллектуальной собственности.

К тому же оно оставляет часть торговой политики на усмотрение властей стран-участниц, то есть Китай или Япония могут по-прежнему защищать свой рынок запретительными пошлинами и ограничивать свободу торговли, закрепленную в новом соглашении. Никакого общего механизма разрешения споров также не предусмотрено.

"Торговая сделка поистине масштабна, переговоры о ней шли почти целое десятилетие, - комментирует вступившее в силу соглашение бизнес-корреспондент Би-би-си в Азии Марико Ой. - Однако ее влияние на экономики стран-участников будет ограниченным, поскольку большинство из них уже входят в другие торговые союзы".

"Но у RCEP есть одна отличительная особенность: этот торговый союз объединяет страны, у которых зачастую непростые дипломатические отношения, как у Китая и Японии, например", - говорит она.

Источник - bbc.com
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