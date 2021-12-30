Гражданству РФ добавили немного имперского

00:09 02.01.2022 Владимир Путин вводит в законодательство СССР и оптацию



Президент Владимир Путин внес в Госдуму новую редакцию закона "О гражданстве РФ". В понятийный аппарат документа введены "граждане бывшего СССР" и "территория РСФСР", а новым основанием приобретения гражданства станет "оптация" - возможность иностранцу получить паспорт после "изменения государственной границы РФ". Юристы отмечают также пятилетнюю контрактную службу в армии как новое основание получения гражданства и фактический запрет фиктивных браков (иностранным супругам не выдадут документ без общего ребенка). С принятием законопроекта зарубежные специалисты больше не смогут получать гражданство в упрощенном порядке, добавляет эксперт. Появление оптации в законе "может стать поводом для обсуждения агрессивной сущности РФ, которая собирается двигать свои границы", не исключает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.



Президентский законопроект "О гражданстве РФ" представляет собой 89-страничный документ, состоящий из 46 глав.



Новации начинаются с понятийного аппарата, описанного в ст. 4. Так, в действующем законе (принят в 2002 году) в этом разделе содержатся восемь терминов (включая "двойное гражданство", "иностранный гражданин", "ребенок", "территория РФ"). Понятийный аппарат в версии Владимира Путина расширился до 16 терминов: так, в документе появились "родители" и "единственный родитель (усыновитель)", а также "территория РСФСР". Причем первым пунктом в этом разделе упомянут "гражданин бывшего СССР" ("лицо, имевшее гражданство СССР"), и лишь на втором месте идет гражданин РФ.



В ст. 16 законопроекта упоминается даже Российская империя. Иностранцам, родственники которых жили в ней или в СССР "по прямой восходящей линии" (родители, деды и бабушки, прадеды и так далее), документ обещает упрощенное получение гражданства.



В ст. 12 проекта упоминается еще одно новое основание получения паспорта: "в результате выбора гражданства РФ при изменении государственной границы РФ (оптации)". В разделе о двойном гражданстве прямо говорится, что этот факт не может служить основанием для выдачи иностранным государствам лиц с несколькими паспортами (сейчас в законе оговаривается, что такая процедура недопустима для всех граждан РФ). Впрочем, при "добровольном согласии" осужденный российским судом обладатель двойного гражданства все же "может быть передан для отбывания наказания в иностранном государстве".



Наконец, в преамбуле документа говорится, что отношения в области гражданства "могут регулироваться международными договорами", но если на их основании принимаются решения, противоречащие Конституции РФ, то они "не подлежат исполнению".



В пояснительной записке к документу приводится статистика, согласно которой с момента принятия предыдущего закона в 2002 году гражданство РФ получили 7,3 млн человек. Но прошлогодние конституционные поправки "более остро поставили накопившиеся вопросы", в том числе о выдаче паспортов РФ лицам, родившимся в СССР, говорится в записке.



Так, документом предложено сократить требования к 20 категориям соискателей при приеме в гражданство.



В пример приводятся лица, родившиеся до 1992 года на территории РСФСР, и военнослужащие, присягнувшие СССР или РФ и проходившие службу в российских воинских частях по состоянию на февраль 1992 года. "Принятие проекта позволит актуализировать законодательство в соответствии с положениями Конституции РФ",- добавляется в пояснительной записке.



Управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин говорит, что "текущая редакция закона о гражданстве имеет много неразрешенных вопросов и ссылок на международные договоры", а "новый проект сводит к минимуму использование зарубежных норм". Эксперт считает "сильной стороной" документа "ориентацию на граждан и лиц, которые хотят получить гражданство". Среди новых претендентов на получение паспорта РФ господин Редин упоминает лиц с родственниками, проживающими в России, граждан, отслуживших не менее пяти лет в армии по контракту или окончивших "аккредитованный российский вуз с отличием". Представитель адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Руслан Милованов отмечает другое нововведение - десятилетний срок, по окончании которого гражданство РФ нельзя прекратить, если для его получения использовались поддельные документы или ложные сведения. Впрочем, эксперт оговаривается, что по ст. 25 законопроекта гражданства можно лишать и через десять лет "в исключительных случаях по согласованию с президентом РФ".



Егор Редин поясняет, что законопроект "аннулирует формальное приобретение гражданства", приводя в пример прямой запрет фиктивных браков. Так, в законопроекте есть норма, по которой иностранный супруг может получить российский паспорт только при наличии общего ребенка с гражданином РФ. "Теперь недостаточно состоять в браке не менее трех лет - необходимо наличие общего ребенка, в том числе усыновленного или удочеренного",- добавляет Руслан Милованов.



Господин Редин обращает внимание на исключение из списка претендентов на упрощенное получение паспорта РФ инвесторов и иностранных селебрити.



"Получить гражданство только за известность или денежные вложения не получится",- уточняет он. При этом эксперт подчеркивает, что гражданство "по упрощенке" не смогут получить и зарубежные специалисты. "Законопроект негативно повлияет на качественную миграцию",- считает он. В пояснительной записке отмену упрощенной процедуры для "инвесторов и квалифицированных специалистов" связывают с тем, что эти нормы "не были востребованы на практике".



Источник "Ъ" в "Единой России" утверждает, что проект не стал неожиданным для единороссов. Накануне его внесения в партии прошло первое заседание комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом при генсовете "Единой России". Глава комиссии министр иностранных дел Сергей Лавров упоминал о подготовке поправок и о том, что МИД призывал уделить особое внимание облегчению условий приема в гражданство соотечественников и детей, рожденных в браках граждан РФ с иностранцами: "Какие-то из этих идей нашли отражение в законопроектах, какие-то требуют доработки. В том числе острая тема условий репатриации россиян, имеющих корни в СССР, а также потомков жителей Российской империи". Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев уже заявил, что партийцы поддержат законопроект.



Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров называет законопроект серьезным шагом в реализации концепции государственной миграционной политики до 2025 года, принятой в 2012 году.



"В документе предусмотрен упрощенный порядок получения гражданства для лиц, проживающих на территориях бывшего СССР и потомков жителей Российской империи. Это дает нам возможность поддержать наших соотечественников и их родственников, которые, сами того не желая, оказались за границей",- отмечает господин Туров.



Между тем первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин ("Единая Россия") считает, что законопроект не учитывает интересы соотечественников в полной мере. По его словам, в нем нет даже такого термина, а само понятие упоминается лишь раз, когда речь идет об участниках программы добровольного переселения в Россию. Но эта программа давно превратилась в схему набора трудовых ресурсов и отдана на откуп регионам, добавляет он. В президентском законопроекте есть термин "гражданин бывшего СССР", но претендовать на гражданство в упрощенном порядке можно, лишь отвечая ряду критериев, добавляет депутат: родиться на территории современной РФ, иметь гражданство СССР или возможность подтвердить факт своего проживания (или своих предков) на территории РФ. "Жители Донецка или Луганска под этот критерий не подходят",- добавляет господин Затулин. Тогда как основание получения гражданства, связанное с изменением границы РФ, господин Затулин считает лишним.



"Если говорить о Крыме, то там вопрос с гражданством в целом решен. Но появление положения в законе может стать поводом для обсуждения агрессивной сущности РФ, которая собирается двигать свои границы. Мы всех испугаем",- предполагает депутат.



Впрочем, источник "Ъ" в партии "Единая Россия" утверждает, что нормы об изменении границ связаны не с желанием присоединить какие-либо территории, а с проблемами жителей Крыма и Севастополя, некоторые из которых до сих пор не определились с вопросами гражданства. По словам источника "Ъ", подобные нормы, например, касаются несовершеннолетних. Господин Затулин связывает общую канву законопроекта с тем, что вопросы миграционной политики отданы на откуп МВД, где не осознают необходимости новых подходов: "Как может полиция быть законодателем мод в таком сложном вопросе, как миграция?"



Александр Воронов, Анастасия Корня, Андрей Винокуров Источник - Коммерсант

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