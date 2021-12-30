Главные проблемы и достижения российской экономики

00:17 02.01.2022 "Остается только молиться": крупнейшие экономисты спрогнозировали 2022 год

Иноземцев, Миркин, Шибанов назвали главные проблемы и достижения российской экономики



Стремительно дорожающие нефть и газ особого счастья рядовым россиянам не принесли - одновременно бешено растут цены на продукты и товары повседневного спроса. Но мировая экономика при этом вроде бы выбирается из кризиса. Вроде бы - потому что на самом деле никто не знает, какой виток дальше совершит пандемия коронавируса. Известные экономисты, доктора наук подвели итоги ушедшего года и дали свой прогноз на год 2022.



Наши собеседники - директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, директор финансового центра Сколково-РЭШ Олега Шибанов и заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.



Иноземцев, Миркин, Шибанов назвали главные проблемы и достижения российской экономики



- Каким оказался 2021 год для мировой экономики, какие основные тенденции со знаком "плюс" или "минус" он обозначил?



Иноземцев: Считаю, что уходящий год был в целом был вполне позитивным: экономики большинства стран уверенно восстанавливались после пандемийного шока 2020-го, росли фондовые рынки, повышалось благосостояние людей.



Что же касается проблем, то в качестве одной из важнейших сегодня называют ускоряющуюся инфляцию, вызванную значительным денежным предложением и ростом цен на биржевые товары. Но я полагаю ее недолговременным феноменом, который перестанет быть в центре внимания в следующем же году.



Проблемы сегодня, скорее, концентрируются в отдельных странах: мы видим пример Турции с дешевеющей валютой; Китая с его стремлением сохранить прежние темпы роста, ориентируясь на внутренний спрос; стран Северной Африки и Ближнего Востока, страдающих от высоких цен на продовольствие.



Системных проблем в мировой экономике не вижу и считаю, что мы вступаем в такие же Roaring 20s ("ревущие двадцатые"), как и сто лет назад. Кончатся ли они таким же кризисом, как и Великая депрессия в XX веке, пока рано говорить.



Шибанов: Все думали, что 2021-й станет годом восстановления после коронакризиса прошлого года, но мало кто ожидал, что оно произойдет настолько быстро. Можно уверенно сказать, что мир вернулся на уровень конца 2019 года, а в каких-то странах с экономической точки зрения его превзошел. Именно поэтому мы увидели столь серьезную инфляцию, рост цен на сырье и перевозки - эти риски появились из-за быстрого восстановления спроса, за которым предложение не успело.



Миркин: Год, с его быстрым восстановительным ростом, завершен в плюсе. Однако этому сопутствовала пандемия, огромные человеческие потери, прежде всего, в Европе и США. К проблемам я бы отнес мощную вспышку инфляции, рост цен на ископаемое сырье, "бесконечный" характер пандемии. Сохранились риски перегретых финансовых рынков (акции в США, госдолги по нескольким десяткам стран, угроза долгового кризиса в Китае). Плюс, добавились растущие геополитические риски на востоке Европы.



- С какими результатами завершает 2021 год российская экономика, насколько он был для нее сложным, действительно ли, как утверждают в правительстве, она уже восстановилась до докризисного уровня?



Иноземцев: Уходящий год был для России сложным, скорее, в политическом, чем в экономическом аспекте. Экономика действительно восстановилась до доковидного уровня – ценой этого стали высокая инфляция и отсутствие масштабной помощи гражданам и бизнесу со стороны государства.



Главными рисками на ближайшее будущее я вижу накопленные в бизнес-секторах убытки и долги, которые придется как-то закрывать в 2022-2023 годах, и анемичность платежеспособного спроса. Конечно, количество бедных можно статистически скорректировать, но денег в экономике это не прибавит.



Шибанов: Да, экономика восстановилась до уровня выше конца 2019 года. Но при этом мы несколько отстали за 2020-2021 годы от потенциальных трендов, поэтому будем расти чуть увереннее еще два года. Сам по себе 2021 год был сложным, скорее, из-за пандемической реальности, но экономически он постепенно привел к новому равновесию. Рынок труда вполне стабильный, безработица вернулась на низкие уровни конца 2019-го, поэтому считаю, что в целом наша экономика пока достаточно неплохо себя чувствует.



Миркин: Российская экономика "втянулась" в общемировой рост, ей очень помогли высокие цены на сырье. Формально, по объемам, она восстановилась до показателей 2019 года (по крайней мере, по итогам 3-го квартала). Хотя итоговые темпы роста, видимо, будут ниже, чем в среднем по миру и у стран, входящих в круг ключевых экономических игроков.



- Что вы считаете самым заметным достижением экономики РФ и самым серьезным ее провалом в уходящем году?



Иноземцев: Главным достижением я бы назвал резкое увеличение бюджетных доходов – почти на 34% по сравнению с 2020 годом и более чем на 10% по сравнению с 2019-м. Это означает, что государство в ближайшие годы сохранит свой курс на "подачки" гражданам, корректируя с помощью этого инструмента стагнирующие реальные доходы населения. Также важными достижениями я бы счел рекордные финансовые результаты банковского сектора и уверенный рост строительства на фоне бума ипотечного кредитования.



Самым серьезным провалом является очевидная неспособность правительства сдержать рост цен через дотирование аграриев и переработчиков, и обуздание тарифов естественных монополий. Повышение процентной ставки в условиях стагнации также выглядит далеко не лучшим решением, негативные последствия которого проявятся в ближайшее время.



Шибанов: Вероятно, самое важное достижение - это снижение безработицы. Рынок труда достаточно хорошо себя чувствует, зарплаты в 2021 году выросли выше инфляции. А самая большая проблема - как раз-таки инфляция, ее дальнейшая динамика и значительное превышение таргета (целевого ориентира) Центробанка. Особенно тревожно выглядит ситуация с продовольственной инфляцией, которая превысила 10% в годовом выражении.



Миркин: Самые заметные достижения – мы удержались на плаву, экономика пошла в рост, восстановились стоимостные объемы экспорта. А самый серьезный провал – огромная "естественная убыль" населения, не менее 1 млн человек за год. Нет ничего хуже потерянных жизней.



Какие еще проблемы? Вспышка инфляции, рост ставки ЦБ до 8,5% (на таких "высотах" экономике трудно расти), крупный вывоз капиталов, рост геополитических рисков вместе с новыми санкциями. К системным препонам я бы также отнес ограничения на доступ к зарубежным технологиям и финансам, высокую степень огосударствления нашей экономики - в этом смысле у нас происходит своеобразная "китаизация".



- Что ждет мировую экономику в 2022 году: основные тренды, прорывы, риски?



Иноземцев: Я бы поставил на сценарий уверенного роста – 4-4,5% в целом при похожих показателях в США и чуть более низких в Европе. Инфляция будет снижаться в силу достижения сырьевыми ценами временного потолка и ввиду того, что цены в 2021 году выросли весьма существенно (эффект базы). Фондовые рынки в развитых странах установят новые исторические рекорды.



Что касается угроз, я бы внимательно смотрел на Китай, где существует гигантский кредитный пузырь – но и он лопнет, скорее всего, не в ближайшие годы. В общем и целом, ближайшее будущее представляется довольно беспроблемным с экономической точки зрения.



Шибанов: Вероятно, продолжится восстановление - у многих стран есть дальнейший потенциал роста. Поэтому сырьевые рынки сохранят устойчивость, а глобальный ВВП вырастет сильнее, чем в среднем ожидали от развитых стран. Основная угроза - продолжение пандемии и сложность борьбы с новыми штаммами коронавируса.



Миркин: Базовый сценарий: продолжение восстановительного роста, но меньшими темпами, чем в 2021-м, и с угасанием инфляции. Но и мировая экономика, и российская останутся заложниками пандемии.



Если "Омикрон" или еще какой-либо новый штамм будут нести более тяжелые последствия для жизни людей, распространяясь с более высокой скоростью, то глобальную экономику ждет великое торможение.



Основные угрозы – это геополитические риски на востоке Европы, перегретые финансовые рынки, резвая контрциклическая политика центральных банков, направленная на то, чтобы сбить инфляцию. Но она же тормозит рост экономик.



- Каков ваш прогноз о перспективах российской экономики в 2022 году?



Иноземцев: На мой взгляд, для отечественной экономики год в целом будет довольно неплохим: судя по всему, сырьевые цены останутся на высоких уровнях, правительство будет стремиться поддерживать уровень жизни беднейших слоев населения и реализовывать крупные проекты в инфраструктуре, инвестиции в которые также будут в той или иной мере достигать карманов граждан.



В то же время я не жду резкого замедления инфляции (она вряд ли опустится ниже 6-6,5%) и быстрого экономического роста (полагаю, будет +2,5-2,7% ВВП по итогам года). Россия будет развиваться медленнее, чем мир в целом – но наступающий год все равно окажется годом роста, а не кризиса.



Угроза такому положению дел может принести геополитика: обострение ситуации вокруг Украины, присоединение Белоруссии или еще большая конфронтация с Западом с последующими контрмерами могут сломать шаткое равновесие в экономике. Хотя, на мой взгляд, шансы на такое развитие событий пока невелики...



Шибанов: У нас продолжится рост, но гораздо более низкими темпами, чем в 2021 году. Вероятно, ВВП прибавит около 2-2,5%, а повышение заработных плат затормозится. Объемы потребительского кредитования продолжат расширяться, инфляция постепенно будет снижаться и к концу года, вероятно, приблизится к желаемой Банком России отметке в 4%.



Миркин: Очень многое зависит от внешних факторов. В случае базового сценария (продолжение восстановительного роста мировой экономики) – будем в "шоколаде". Если нагрянут "черные лебеди" – то большой вопрос, куда нас занесет. Пандемия, мировые цены и спрос на сырье, объем и виды новых санкций со стороны Запада, курс доллара к евро, горячие деньги нерезидентов, которые "сидят" в российской экономике – все это внешние переменные, определяющие, что будет с нами в 2021 году.



Но самая серьезная проблема для России – это "естественная убыль" населения в сотни тысяч жизней в год. Здесь, наверное, остается только молиться.



Георгий Степанов Источник - МК

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