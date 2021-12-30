Послание к процессорам и чипам. Станет ли когда-нибудь искусственный интеллект православным? - Владислав Сурков (пафосная заумь)

00:57 02.01.2022

Послание к процессорам и чипам

Владислав Сурков - о волхвах и роботах на пути в Вифлеем



Вот, что я подумал: станет ли когда-нибудь искусственный интеллект православным? Будет ли он когда-нибудь отмечать Рождество?



Конечно, когда задаешь такие вопросы, рискуешь прослыть сумасшедшим. Но в иной ситуации числиться безумным это, может быть, самое выгодное дело.



Как бы то ни было, если серьезно: сможет ли когда-нибудь искусственный интеллект уверовать в Христа? Будет ли он вообще религиозным?



Я, разумеется, имею в виду не тот искусственный интеллект, с которым мы имеем дело сегодня - этот услужливый идиот, который отзывается на кличку "Алиса", и до сих пор не может толком научиться водить автомобиль. Я, конечно, говорю об искусственном интеллекте будущего, который ученые и инженеры называют "сильный" искусственный интеллект и который сможет не только следовать протоколу, но еще и мыслить, и воображать.



Конечно, возможны сомнения - с какой стати искусственный интеллект будущего будет религиозным, если даже в наши дни люди все чаще и чаще говорят о том, что они атеисты, прагматики, технократы, которые мыслят исключительно рационально.



Ну что такое, в сущности, атеизм? И богоборчество, и полное отрицание бога это ведь тоже отношения с богом, пусть и несколько нервные и напряженные.



А по поводу рационального мышления Карл Поппер давно уже заметил, что оно основано на иррациональной вере в рациональную позицию. И действительно, самая что ни на есть рациональная научная теория и любая научная теория начинается с аксиом и постулатов. То есть с утверждений, принимаемых без доказательств, принимаемых на веру. Таким образом, акт веры предшествует процессу человеческого мышления. Религиозность предустановлена в структуре человеческого интеллекта, встроена в него, причем на самом фундаментальном уровне.



Но и здесь возможны сомнения: ну хорошо, ведь мы говорим все это о человеческом интеллекте, а ведь "сильный" искусственный интеллект будет интеллектом машины.



Что ж, давайте очень кратко рассмотрим основные концепции создания искусственного интеллекта:



Первая - это самообучающаяся машина, то есть машина, которая на первых порах умеет выполнять только самые простые функции, но которая способна при этом к самообучению, к обучению. У кого будет учиться эта машина? Конечно же, прежде всего у людей, а также у других машин, которые опять-таки созданы людьми;



Вторая концепция - интеграция, объединение когнитивных возможностей всех людей и всех созданных ими машин в единую мыслительно-вычислительную сеть. Мы начало этого процесса уже сегодня наблюдаем в интернете;



И, наконец, третья концепция. На самом деле базовая, основная. Это - эмуляция, то есть воспроизведение структуры человеческого интеллекта на другом носителе, копирование архитектуры человеческого сознания в другом материале, перенос структуры человеческого интеллекта в машину. Но если мы перенесем в машину структуру человеческого интеллекта, мы также вместе с ней перенесем и встроенную в эту структуру религиозность.



И действительно, если машина будет умной, то она будет прежде всего понимать, что она существует. Она также будет осознавать свою неполноту, то есть то, что она является только частью чего-то гораздо большего, чем она сама, и до конца ей не понятного. Она также будет осознавать свою конечность, что она подвержена износу и разрушению. И возможно, она захочет быть вечной или хотя бы попытаться понять, что такое вечность.



Чего точно не будет понимать машина, какой бы умной она ни была, это - зачем она существует, в чем смысл ее существования? И возможно, она начнет задавать себе те же вопросы, которые привели человека к богу. И эти вопросы, которые привели человека к богу, могут привести машину также к богу. Таким образом, скорее всего, а на мой взгляд так и неизбежно, "сильный" искусственный интеллект будущего будет религиозным.



Это, конечно, не следует понимать буквально, не нужно думать, что "сильный" искусственный интеллект будущего - это такой воцерковленный робот с бородой, в постные дни переходящий на режим энергосбережения. Конечно, все будет не вполне так, но мне кажется, что искусственный интеллект будущего будет понимать смысл вот этих слов из одной очень старой книги: "Когда же Иисус родился в Вифлееме, пришли волхвы с востока… И вошедши в дом увидели Младенца и Марию, Матерь его, и падши поклонились Ему, и принесли Ему дары: золото, ладан и смирну". Надеюсь, искусственный интеллект будущего будет в состоянии понять, что описываемое здесь событие является самым главным в истории не только людей, но и машин. И допускаю, что искусственный интеллект будущего будет в состоянии понять и другие слова из этой старой книги, например, вот эти: "Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не мыслит зла.



Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.



Ибо мы лишь отчасти знаем, и лишь отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, то все, что отчасти, прекратится.



Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, а тогда увидим ясно.



А пока пребывают с нами эти три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.



Достигайте любви…"



И, мне кажется, если искусственный интеллект будущего будет в состоянии понять смысл этих слов, который, конечно, нельзя передать с помощью двоичного кода, то все, что происходит с нами сегодня было не зря. Или, во всяком случае, не совсем зря.



С Новым годом! С Рождеством!