 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рухнул транзит российского газа через Украину в Словакию
08:01 02.01.2022

До 49 млн кубометров упала транспортировка российского газа через Украину в направлении Словакии.

Как уточняет Reuters со ссылкой на данные оператора Eustream, транзит через пограничный пункт Велке Капушаны рухнул с 84 до 49 млн кубометров газа (или на 41%). Отмечается, что это самый низкий показатель со 2 ноября 2021 года.

Сокращение объема поставок происходит на фоне того, что "Газпром" с 20 декабря не бронирует мощности трубопровода "Ямал - Европа", пишет "Экономика сегодня".

Ранее "Свободная пресса" приводила слова главы МИД Венгрии Петра Сийярто о том, что компания "Газпром" не нарушала договоры о поставках газа в Европе.

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Венгрия: "Газпром" не нарушал договоров в Европе

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что компания "Газпром" не нарушала договоры о поставках газа в Европе.

"„Газпром" всегда был надежным партнером Венгрии… Все контракты и сроки, объемы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что „Газпром" нарушал свои обязательства по поставкам газа… Россия соблюдает те контракты, которые подписывает „Газпром" с европейскими партнерами", - цитирует Сийярто RT.

По его мнению, жалобы в адрес России от некоторых европейских политиков могут быть связаны с отказом в дополнительных поставках.

"Я понимаю, что очень легко для политиков обвинить какую-то одну страну или человека, чтобы снять с себя ответственность… Я знаю, что все гораздо сложнее, чем некоторые европейские коллеги думают… Я из своего опыта могу сказать: с „Газпромом" договориться непросто, но когда вы договорились, можно быть уверенным, что договоренность будет выполнена", - подытожил Петр Сийярто.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, кто в ответе за высокую стоимость газа.

Источник - svpressa.ru
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