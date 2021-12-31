 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тигр-2022 будет у каждой двери: Черномырдин, Андропов, Кастро, Лебедь - кто родился под этим знаком
11:11 02.01.2022

Тигр-2022 будет у каждой двери: Черномырдин, Андропов, Кастро, Лебедь - кто родился под этим знаком
Для кого Новый год сулит удачу
Вера Жердева

Материал комментируют:
Ирина Стейнар
С Новым годом, с новой зверюгой! По китайскому гороскопу 2022 год пройдет под знаком Тигра. Да не простого, а Водяного. Строго говоря, в соответствии с лунным календарем Тигр вступит в свои права в первое новолуние после 21 января. В 2022 оно приходится на 1 февраля. Но мы, россияне, такими мелочами не заморачиваемся, и у нас символ года вступает в свои права в ночь с 31 декабря на 1 января.

Тигр - хищник царственный. Он не только строит по стойке "смирно!" и джунгли, и тайгу, но и покровительствует решительным, харизматичным людям. В год Тигра часто рождаются прирожденные лидеры, способный изменить мир.

"Много говорить не буду, а то опять что-нибудь скажу",
"Мы никуда не вступаем. Да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим", и - бессмертное: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Помните автора этих афоризмов? Да, это наш отечественный Тигр, Виктор Черномырдин, премьер-министр России в 1992-1998 годах. Он родился в год Желтого Земляного Тигра.

Юрию Андропову - посолу, шефу КГБ и главе Советского государства покровительствовал Зеленый Деревянный Тигр. Интересная при нем была жизнь: "андроповка" по 4.70, громкие уголовные дела "торговой мафии", отставка министра внутренних дел Николая Щелокова и усиление трудовой дисциплины.

Генерал Александр Лебедь, ставший губернатором Красноярского края, родился в год Белого Металлического Тигра. Десантник, ветеран Афгана. Командовал батальоном, который во время попытки государственного переворота 19−21 августа 1991 г., взял под охрану здание Верховного Совета РСФСР. Занимался миротворческой деятельностью в Приднестровье и Чечне. Одним словом - герой.

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Под этим же знаком родился и бывший президент Украины Виктор Янукович. Надо признать, что странности во внешней и внутренней политике этой страны были и в годы его президентства. Но порядка в стране точно было больше, потому как Тигры бардака не терпят. Но нет правил без исключений. Нынешний президент "незалежной" появился на свет в год Земляной Лошади, которую отличает мудрость, рассудительность и умение добиваться своего. И где, скажите, эти качества?

Белый Металлический Тигр также покровительствовал борцу за национальное самосознание и независимость, президенту Вьетнама Хо Ши Мину и 34-ому президенту США Дуайту Дейвиду Эйзенхауэру, генералу, который больше всего ненавидел войну. Но нацизм ненавидел еще сильнее.

И, конечно же, нельзя не упомянуть легендарного команданте, любителя сигар, лидера кубинской революции Фиделя Кастро и "бабушку всея Великобритании" царствующую королеву Елизавету II, родившихся под знаком Красного Огненного Тигра. Королеву положение обязывает сохранять традиции и быть примером для нации, волю темпераменту она дать просто не могла. А вот Фидель в свое время революцию устроил.

Политиков "первого эшелона" родившихся в год Водяного Голубого (черного) Тигра мы, увы, не обнаружили. Возможно потому, что вода - стихия, способствующая умиротворению и размышлениям, а также занятию актерским ремеслом и другими видами творчества. Водяной Тигр, если его целенаправленно не доводить до бешенства - уравновешенный и спокойный. Эти качества идут только в плюс: в случае чего клочки по закоулочкам полетят не сразу. Будет время убежать.

- Восточный гороскоп, в отличие от западного, определяет возможности человека, помогает понять ориентацию духовных запросов каждого, способы выражения своего "я" и взаимодействия с окружающими и внешним миром, поясняет эзотерик и парапсихолог Ирина Стейнар. - Но о стандартном наборе качеств, который был бы свойственен человеку в зависимости от года рождения и той или иной стихии, речь не идет. Поэтому не стоит расстраиваться, если животное-покровитель кажется вам не слишком симпатичным. К тому же, применительно к гороскопу, мы говорим не о повадках представителей фауны, живущих в дикой природе, а о созданиях из легенд и мифов.

И сильно переживать из-за того, как животное-покровитель наступающего года относится к покровителю вашего года рождения тоже не стоит. Между собой знаки животные восточного зодиака образуют четыре тройки родственной совместимости. Эта совместимость с психологической точки зрения соответствует четырем видам темперамента. Животные зодиака, входящие в тройку, успешно взаимодействуют между собой на всех уровнях - от дружбы и любви до партнерства и карьеры.

Тигр входит в тройку с Лошадью и Собакой. Значит, люди, родившиеся в года Лошади и Собаки будут вполне комфортно чувствовать себя в год Тигра. Но это не значит, что "счастливчикам" можно свесить лапки, а удача сама придет. Напротив, нужно активно начинать новые дела, укреплять социальные связи, позиционировать себя в самом выгодном свете. Год Тигра благоприятен для разного рода активностей, вот и надо эти грамотно воспользоваться.

Усатый-полосатый также благоволит к Дракону и, конечно же, к другим Тиграм, вне зависимости от того, к какой стихии они относятся. Но, опять-таки, чтобы год был благополучным, нужно будет потрудиться. И тогда все сложится!

31.12.21

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641111060
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