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Скупают все: китайцы разогнали цены на продовольствие, - О.Белкина
11:19 02.01.2022

Скупают все: китайцы разогнали цены на продовольствие
Какие страны станут первыми жертвами кризиса
Оксана Белкина
2.01.22

Продовольствие во всем мире рекордно подорожало. Пандемия, сбои в логистике, неурожаи, энергокризис, нехватка удобрений - все это привело к тому, что цены на базовые продукты подскочили. Еще больше разогнать мировые цены на еду рискует Китай: страна накупила столько продовольствия, что остальным может не хватить. Зачем китайцам столько продуктов и почему продовольственный кризис далек от завершения - выясняли "Известия".

Как подорожали продукты в 2021-м
В конце осени мировые цены на продукты побили десятилетний рекорд. В ноябре среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет отслеживать колебание мировых цен на наиболее ходовые продукты питания, достигло 134,4 пункта. Зерно за год подорожало на 23,2%, растительные масла - на 53%, молочная продукция - на 19,1%, мясо - на 17,6%, сахар - почти на 40%.

По прогнозу ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций), по итогам этого года мировые цены на импорт продовольствия в 2021 году окажутся рекордными. Как сообщала организация в своем докладе "Продовольственный прогноз", объем глобального импорта продовольствия достигнет рекордного уровня в 2021 году в $1,75 трлн. Это на 14% больше, чем в 2020 году, и на 12% выше, чем прогнозировалось в июне 2021 года.

Как объясняют специалисты, рост обусловлен "повышением стоимости продовольственных товаров на международном рынке, а также трехкратным увеличением транспортных расходов". Это наложилось на нехватку удобрений, неурожай и высокий спрос. В итоге цены на сельхозпродукцию резко взлетели.

Около 40% от общего объема импорта приходится на развивающиеся регионы. По прогнозу ФАО, совокупная стоимость продовольственного импорта увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом.

При этом в странах с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия ждут еще более стремительного роста, "который в большей степени обусловлен более высокими издержками, нежели увеличением объемов импорта продовольствия".

"Развивающиеся регионы сталкиваются с резким ростом цен на базовые продукты питания, такие как зерновые, животные жиры, растительные масла и масличные семена, в то время как в развитых регионах рост цен наблюдается в основном в категориях продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как фрукты и овощи, рыбные продукты и напитки", - констатируют в организации.

Как Китай разгоняет цены
Еда дорожает в мире со скоростью, которой не было почти полвека, отмечает старший научный сотрудник University of Warwick Алистер Смит.

В такой ситуации риски несут непомерные аппетиты Китая. Как выяснилось, страна скупила почти половину запасов продовольствия в мире. По подсчетам Минсельхоза США, КНР держит на складах 69% мировых запасов маиса, 60% риса, 51% пшеницы и более 30% соевых бобов. А последнее десятилетие эта доля выросла примерно на 20 процентных пунктов. В 2020 году Китай закупил продовольствия на рекордные $98,1 млрд. За год импорт вырос на 22%, а за последнее десятилетие - на 360%.

Глава Национальной администрации резерва зерна Цинь Юйюн подтвердил: госзапасы продовольствия в стране достигли исторически максимального уровня.

- Наши резервы пшеницы покрывают потребности на полтора года, - заявил он.

По мнению профессора Aichi University Горо Такашахи, такие активные закупки - мера вынужденная, поскольку внутреннее производство стагнирует с 2015 года. Урожайность в Китае низкая в том числе из-за загрязнения почв, к тому же фермеры мигрируют в мегаполисы.

Зачем запасаются китайцы
Рост запасов продуктов питания в КНР может быть связан с целым рядом других причин: страна страхуется и от торговой войны, и от продолжения пандемии, и от неурожая, и от последствий энергокризиса.

- В 2020 году целые города были блокированы карантинными кордонами, а ведь их жителей надо было обеспечивать едой во избежание голодных бунтов. В 2021 году были проблемы в ряде сельскохозяйственных стран мира. Например, в России вследствие холодной весны сдвинулись сроки посевных работ, летом была жара, поднялись цены на минеральные удобрения, пестициды и топливо, как следствие, сократился урожай зерновых культур, картофеля, гречихи, - напоминает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Энергетический кризис уже привел к снижению загрузки заводов по выпуску минеральных удобрений и прекращению их экспорта. Импортная же продукция дорогая, плюс ее так легко не приобретешь - в Европе тоже недозагружены или простаивают химические предприятия, в России введено квотирование вывоза азотных и сложных удобрений, цены высокие, есть трудности с транспортировкой и перевалкой агрохимикатов. Следовательно, посевы сельскохозяйственных культур в КНР и иных странах мира могут уменьшиться, приведя к падению их урожаев, поясняет экономист.

Вдобавок энергокризис остановил заводы в различных отраслях промышленности. Как следствие, там ждут роста безработицы.

- В таких обстоятельствах накопление больших запасов продовольствия является самым простым и надежным вариантом обеспечения им населения на случай чрезвычайных ситуаций, - указывает аналитик.

Что в этой ситуации ожидает Россию
Какие страны пострадают первыми
Как подчеркивают китайские власти, у страны нет "абсолютно никаких проблем с продовольствием". Но проблема в том, что еда станет еще дороже.

- Накопление запасов в Китае - одна из причин роста цен на продовольствие в мире, - констатирует Акио Шибата, президент токийского Natural Resource Research Institute.

"Ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведет к дальнейшему сокращению мирового предложения и создает условия для длительного роста цен на продукты питания", - отмечает Bloomberg.

Страдают в первую очередь беднейшие страны. Как отмечает The Wall Street Journal, ситуация особенно сложная в Латинской Америке, "где повсеместная инфляция привела к росту цен на большинство товаров, а по данным ООН, десятки миллионов людей недоедают". Однако попасть под удар может любая страна.

- В числе потенциальных потерпевших - Бразилия, США и Канада, Европейский Союз, Китай и Япония, в силу особенности их экономик и структуры производства и потребления продуктов питания, зависимости от импорта, - предполагает Хазанов.

Строительство зернохранилища в китайском городе Ханчжоу

В России ситуацию он оценивает как более-менее устойчивую, но прогнозирует, что в 2022 году продовольствие может подорожать еще на 15–20%.

Как заявил в начале декабря первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. По его словам, следующий инфляционный всплеск станет "особенно" ощутим во втором полугодии 2022 года.

По предварительным данным Росстата, инфляция в России в 2021 году разогналась до максимума за шесть лет - 8,39%. Продовольственные товары за год подорожали на 10,62%.

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641111540
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