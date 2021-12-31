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Как КГБ отомстил за гибель советских пленных в "душманской" тюрьме Бадабер (история)
12:47 02.01.2022

О событиях 26-27 апреля 1985 года, произошедших недалеко от пакистанского Пешвара, узнал весь мир, кроме населения СССР. Но западные СМИ уверены - за гибель советских военнопленных, восставших в секретной тюрьме в Бадабере, КГБ отомстил самым жестоким образом.

Бадабер – боевики под прикрытием
Укрепленный район Бадабера был построен американцами в начале холодной войны в качестве Пешеварского филиала пакистанской резидентуры ЦРУ.

Во время афганской войны в селении Бадабер располагался центр гуманитарной помощи, который якобы должен был предотвратить голодные смерти среди беженцев. Но на деле он служил прикрытием для школы боевиков контрреволюционной афганской партии Исламского Общества Афганистана, где тайно содержались советские военнопленные, считавшихся на Родине без вести пропавшими.

Побег
30 лет назад, 26 апреля 1985 года, когда весь Советский Союз готовился к наступавшему 40-летнему юбилею Дня Победы, примерно в 18:00 в крепости Бадабера послышались выстрелы. Воспользовавшись тем, что почти вся охрана лагеря отправилась совершать вечерний намаз, группа советских военнопленных, устранив двух часовых у артиллерийских складов, вооружилась, освободила пленных и попыталась скрыться.

Как вспоминал впоследствии лидер ИОА, экс-президент Афганистана Бурхануддин Раббани, сигналом к восстанию послужили действия одного из советских солдат. Парень смог разоружить охранника, принесшего похлебку.

После этого он выпустил на свободу заключенных, которые завладели оружием, оставленным смотрителями тюрьмы. Дальше версии расходятся. По одним данным, они попробовали прорваться к воротам, чтобы скрыться. По другим, их целью была радиовышка, через которую они хотели связаться с посольством СССР. Факт содержания советских военнопленных на территории Пакистана стал бы существенным доказательством вмешательства последнего в афганские дела.

Штурм тюрьмы
Так или иначе, восставшим удалось захватить арсенал и занять выгодные для уничтожения подразделений охраны, позиции.

На вооружении советских солдат находились крупнокалиберные пулеметы, минометы "М-62", ручные противотанковые гранатометы.

По тревоге был поднят весь личный состав базы - около 3000 человек вместе с инструкторами из США, Пакистана и Египта. Но все их попытки взять штурмом позиции восставших потерпели поражение.

В 23.00 лидер Исламского общества Афганистана Бурхануддин Раббани поднял полк моджахедов Халид-ибн-Валида, окружил крепость и предложил мятежникам сдаться в обмен на их жизни. Восставшие выдвинули ответное требование - связь с представителями посольств СССР, ДРА, Красного Креста и ООН. Услышав отказ, Раббани отдал приказ о штурме тюрьмы.

Роковой залп
Ожесточенное сражение, продолжавшееся всю ночь и потери среди моджахедов показали - русские сдаваться не собираются. Более того, лидер ИОА, Бурхануддин Раббани сам чуть было не расстался жизнью под обстрелом гранатометов. Было принято решение, бросить на восставших все имеющиеся силы. Последовали залповые обстрелы "Града", танков и даже ВВС Пакистана.

А что было дальше, видимо, навсегда останется тайной. Согласно рассекреченным данным радиоразведки 40-й армии, перехвативших доклад одного из пакистанских летчиков, по восставшим был нанесен бомбовый удар, который попал в военный склад с хранившимися там патронами, современными ракетами и снарядами.

Вот как потом описывал это один из узников Бадабера, Рустамов Носиржон Умматкулович:

"Раббани куда-то уехал, и некоторое время спустя появилась пушка. Он отдал приказ стрелять. Когда орудие выстрелило, снаряд угодил прямо в склад и произошел мощный взрыв. Все взлетело на воздух. Ни людей, ни здания - ничего не осталось. Все сравнялось с землей и повалил черный дым".

Выживших не осталось. Тех, кто не погиб во время взрыва, добили наступавшие. Правда, если верить перехваченному сообщению американского консульства в Пешаваре Госдепартаменту США: "Троим советским солдатам удалось выжить после того, как восстание было подавлено".

Потери моджахедов составили 100 моджахедов, 90 пакистанских солдат, в том числе 28 офицеров, 13 членов пакистанских властей и 6 американских инструкторов. Взрывом также был уничтожен тюремный архив, где хранились сведения о пленниках.

Чтобы исключить повторения инцидента, через несколько дней после восстания последовал приказ лидера Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматияра: "русских в плен не брать".

Реакция
Несмотря на то, что со стороны Пакистана были приняты все необходимые меры, чтобы скрыть инцидент - молчание под страхом смерти, запрет на въезд на территорию посторонним лицам, информация о советских военнопленных и жестоком подавлении восстания проникла в прессу. Первым об этом написал першаварский журнал "Сапфир", но выпуск был конфискован и уничтожен. Вскоре после этого, пакистанская "Мусульманская Газета" все-таки опубликовала эту новость, которую сразу же подхватили ведущие СМИ.

Старый и Новый Свет трактовал случившееся по-разному. Европейцы писали о неравном бое русских военнопленных за свою свободу, тогда как "Голос Америки"* рассказывал о мощном взрыве, в результате которого погибла дюжина пленных русских и столько же афганских правительственных солдат. Чтобы поставить все точки над i, Госдеп США 28 апреля 1985 года опубликовал "полную" информацию следующего содержания?: "Территория гуманитарного лагеря площадью примерно одна квадратная миля оказалась погребена плотным слоем осколков снарядов, ракет и мин, а также человеческим останками. Взрыв был такой силы, что местные жители находили осколки на расстоянии четырех миль от лагеря, где также содержались 14 российских десантника, из которых после подавления восстания в живых осталось двое".

Но факт восстания подтвердил представитель Международного Красного Креста Дэвид Деланранц, посетивший 9 мая 1985 года советское посольство в Исламбаде. Однако СССР ограничилось нотой протеста внешнеполитического ведомства, которая возлагала полную ответственность за произошедшее на правительство Пакистана и призывало сделать выводы о том, к чему может привести участие государства в агрессии против ДРА и СССР. Дальше этого заявления дело не пошло. В конце концов, советские военнопленным "не могли быть" на территории Афганистана.

Месть КГБ
Но была и неофициальная реакция СССР. По данным журналистов Карлана (Kaplan) и Бурки (Burki S), советские спецслужбы провели ряд операций возмездия. О том, что СССР не оставит это дело без ответа, 11 мая 1985 года заявил посол Советского Союза в Пакистане Виталий Смирнов.

"За то, что случилось в Бадабере, полную ответственность несет Исламабад", - предупредил Смирнов пакистанского президента Мухаммада Зия-уль-Хака.

В 1987 году в результате советских рейдов на территорию Пакистана погибло 234 моджахедов и пакистанских солдат. 10 апреля 1988 года в лагере Оджхри, расположенном между Исламабадом и Равалпинди, произошел мощный взрыв склада боеприпасов, приведший к смерти от 1000 до 1300 человек. Следователи пришли к выводу, что была совершена диверсия. Спустя некоторое время 17 августа 1988 года разбился самолет президента Зия-уль-Хака. Этот инцидент пакистанские спецслужбы также напрямую связали с деятельностью КГБ в качестве кары за Бадаберу. При всем при этом в самом СССР эти события не получили общественной огласки.

* - организация является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента на территории РФ

Источник - russian7.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641116820
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