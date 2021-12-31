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|Первая кровь в новом году. Покушение на президента Гаити Ариэля Анри
22:03 02.01.2022
На премьер-министра Гаити совершили покушение
Нападение на премьер-министра Ариэля Анри произошло во время празднования дня независимости в соборе города Гонаив. Один человек погиб, еще несколько ранены, сообщает Zakon.kz.
Сам премьер-министр не пострадал. Во время выстрелов служба безопасности вывела политика из собора.
По информации телеканала teleSUR, район был под усиленной охраной полиции, поскольку там действует вооруженная группировка.
После неудавшегося покушения были отменены все мероприятия с участием Ариэля Анри.
Гаити переживает политический и социальный кризис, который обострился с 7 июля 2021 года после убийства президента Жовенеля Моиза группой наемников.