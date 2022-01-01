По Киеву протопал очередной бандеровский марш. Грозят бунтом НедоЗелеФюреру

00:00 03.01.2022

Страна (Украина): в Киеве прошел "бандеровский бунт" с факелами и антисемитами. Как это было

В центре Киева националисты устроили торжественный марш

Участники марша националистов в Киеве



В Киеве состоялось факельное шествие в день рождения Бандеры. Такие шествия - это политический приговор для власти, уверен автор "Страны". Зеленский забывает, кто его избрал и принимает сторону радикального меньшинства.



Владислав Бовтрук

В Киеве состоялось факельное шествие в честь основателя ОУН* (запрещенная в России организация) Степана Бандеры. 1 января ему исполняется 113 лет.



Подобным образом день рождения Бандеры националисты праздную каждый год. Шествие началось вечером от парка Шевченко и дошло до Офиса президента.



Отметим, что в прошлом году это мероприятие было крайне малочисленным и собрало несколько сот человек. Но и в этом масштабе оно вызвало дипломатический скандал: посол Израиля возмутился маршу и назвал Бандеру пособником нацистов.



После этого радикалы из "С14" пикетировали посольство Израиля и оскорбляли дипломата.



"Страна" проследила за очередным шествием в честь Степана Бандеры.



"Бандеровский бунт" как приговор Зеленскому. Что показал новый марш в честь лидера ОУН



Как и в прошлом году, марш на день рождения Бандеры собрал порядка тысячи человек. И хотя ультраправые - публика падкая на уличные перфомансы, но поднять планку посещаемости ежегодных факельных шествий 1 января им не удается.



Украинское общество по-прежнему не дает массовой поддержки радикалам - и это видно не только по нынешнему 113-летию основателя ОУН. Но и по другим аналогичным акциям.



Последний характерный пример - антикапитулянтский митинг 1 декабря, где ударное большинство тоже составляли ультраправые.



То есть собрать пару-тройку тысяч - это потолок для националистов, если не вкладывать в их факельные прогулки по Киеву админресурс и большие деньги.



Впрочем, в любом виде эти прогулки - живая антиреклама бандеровских идей. Редко какой марш обходится без антисемитских выходок (нынешний тоже не стал исключением), призывов к чьей-то смерти - да и в целом довольно мрачной эстетики в стиле Третьего рейха.



В этот раз, например, под Банковой развернули красный флаг с черепом и костями, на котором было указано: "Бандеровский бунт". Вряд ли кого-то порадуют перспективы такой бунт узреть.



Но негатив на этом собирают не только националисты, а власть, которая позволяет им безнаказанно косплеить германских штурмовиков времен Веймарской республики и угрожать всей стране кровопролитием.



Именно Зеленский выглядит здесь слабым президентом, который боится косо посмотреть в сторону националистов и поставить их на место. Хотя многие именно этого и ждали от него, изгоняя из власти Порошенко.



Поэтому такие шествия - это политический приговор для власти, которая забывает, кто ее избрал и принимает сторону радикального меньшинства. Причем, это меньшинство того же Зеленского вполне открыто ненавидит.



И, если Порошенко создавал такую систему и модерировал ее в своих интересах, то Зеленский кланяется радикалам по инерции, играя в чужую и опасную для страны игру.



На прощание Зеленскому помахали красным флагом с черепом и костями, а также лозунгом "Бандеровский бунт".



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