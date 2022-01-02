 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Смогут ли Путин и Асад спасти Сирию в 2022 году, - Константин Ольшанский
00:08 03.01.2022

В войне не поставили точку, поэтому она будет идти еще очень долго

Константин Ольшанский
2.01.22

Сирийская гражданская война длится почти 11 лет - дольше, чем любой военный конфликт с начала XX столетия. В счет не идут конфликты в Гватемале, Афганистане, Бирме, Вьетнаме, которые хоть и тянулись десятилетиями, но с перерывами и "просветлениями".

Сирийская война не просто не заканчивается, а, словно воронка, вовлекает все новых участников.

Турецких военных снова обвинили в гибели мирных жителей

Только в декабре, как пишут эксперты, в Сирии погибли не менее 216 человек, в том числе 132 мирных жителя - они были убиты в результате террористических обстрелов и подрывов бомб. Как минимум 9 мирных жителей, по подсчетам правозащитников, были убиты турецкими пограничниками и еще 8 гражданских - в результате турецких бомбардировок преимущественно в провинции Идлиб.

Уже несколько дней турецкие войска ведут массированную бомбардировку в районе города Абу-Расин и прилежащих деревень в северной провинции Эль-Хасаки, где проживает большое количество курдов.

30 декабря в результате ракетно-бомбового обстрела в деревушке Аль-Ассадия погибли женщина, ее сестра и сын.

Сирийские правозащитники отмечают, что турецкая тяжелая артиллерия наносит удары по общественным объектам и административному зданию районного муниципалитета. В результате интенсивных обстрелов, не прекращающихся даже в связи с началом 2022 года, снова усилилось бегство мирных жителей провинции Эль-Хасаки.

Турецкие официальные лица никак не комментируют регулярные обвинения правозащитников в гибели мирных жителей Сирии.

Турция жаждет новой войны, а США боятся опозориться

Что же будет с Сирией в 2022 году? Страна, в которой интенсивность боевых действий медленно, но идет на спад, сталкивается с новыми вызовами - это почти тотальная безработица, неослабевающий экономический кризис, абсолютно неконтролируемое распространение ковида, разгул бандитизма и мародерства, коррупция, угроза голода.

Более того, единой Сирии, какой она существовала до 2011 года, уже нет.

Страна остается разделена на зоны, контролируемые разными силами - Турцией, Ираном, США. В прошлом году все ожидали нового турецкого вторжения на северо-востоке Сирии: официальная Анкара готовилась повоевать с курдами. Но, к счастью, опасения не оправдались, хотя и поддерживаемые США курдские Сирийские демократические силы (SDF) остаются в состоянии повышенной боеготовности.

Наверняка, Турция сохранит возможность военного наступления против SDF, хотя Анкара также прогнозирует крайне негативную международную реакцию - она последовала за последним крупным турецким вторжением на территорию Сирии в 2019 году.

Дарин Халифа, старший аналитик по Сирии в Международной кризисной группе (ICG) прогнозирует, что Турция может во время новой спецоперации использовать новую тактику - это будет не крупномасштабное наземное вторжение с участием пехоты и тяжелой техники, а, например, массированные атаки дронов на военные объекты курдов на северо-востоке Сирии. То есть тактику Турции будет напоминать действий Израиля против палестинских боевиков, говорит Халифа.

Эксперт уверен, что США вряд ли захотят окончательно уходить из Сирии и сохранят свое военное присутствие в северо-восточных провинциях, на границе с Турцией, прямо или косвенно поддерживая курдов. На такой шаг США толкает критика их позорного бегства из Афганистана. Вряд ли американцы захотят повторения такого сценария и в Сирии.

Перспективы мирного урегулирования очень малы

Главной горячей точкой на карте Сирии остается провинция Идлиб, где остаются заперты 3−4 миллиона мирных жителей и тысячи боевиков нескольких враждующих группировок. Гарантами мирного урегулирования в провинции служат Россия, Иран и Турция.

Но наиболее заметную роль играет, конечно, Турция - достаточно сказать, что фактической валютой в Идлибе стала турецкая лира. По сирийцам серьезно ударил тяжелейший экономический кризис в Турции, в результате которого лира подешевела почти вдвое. Соответственно, и сирийцы в Идлибе потеряли половину денег.

Эксперты в будущее смотрят с пессимизмом: экономические проблемы в Турции отдаляют возможность политического, мирного, урегулирования в Сирии.

Еще один фактор нестабильности - это угроза ирано-израильской войны, ведь и Иран, и Израиль также участвуют (прямо или косвенно) в сирийской гражданской войне.

На фоне тотальной нищеты все больше жителей Сирии подумывают о том, что стоит взять в руки оружие и примкнуть к одной из воюющих группировок. Ведь "деньги на крови", увы, остаются порой единственным источником средств к существованию в стране, говорит экономист Карам Шаар.

"Ситуация очень и очень мрачная. Сирия остается изолированной от внешнего мира. Условия жизни ужасны, и подавляющее большинство населения продолжает жить в нищете", - не жалеет черных красок Шаар. В этой ситуации многие соседи - от Бахрейна до Иордании - начали дипломатическое сближение с Дамаском. По одной простой причине - чтобы минимизировать угрозу, исходящую от полуразрушенной Сирии.

Источник - svpressa.ru
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