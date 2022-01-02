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Таможня и тарифы в Евразийском Экономическом Союзе, - В.Чушкин
00:14 03.01.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 02.01.2022 |

Время регистрации таможенных деклараций сокращается в 2 раза, время выпуска товаров в свободное обращение – в 6 раз

В Евразийском экономическом союзе с 1 января 2022 года вступили в силу положения новой редакции Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) и Единый таможенный тариф, утвержденные Советом Евразийской экономической комиссии в сентябре 2021 года.

Тарифные методы направлены на регулирование внешнеторговых отношений с помощью ввозных таможенных пошлин, установленных в Едином таможенном тарифе государств – членов ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС), который представляет собой свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран. Эти ставки систематизированы в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС).

Таможенно-тарифное регулирование в ЕАЭС обеспечивает:

ведение единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и наличие единого таможенного тарифа в ЕАЭС. Для определения размера ставки ввозной таможенной пошлины в отношении конкретного товара необходимо знать его десятизначный код в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС;
устанавливает тарифные квоты и распределяет их объем между государствами-членами. Тарифная квота – это мера регулирования ввоза на таможенную территорию Союза отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран, предусматривающая применение дифференцированных ставок ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении товаров, ввозимых в пределах установленного количества в течение определенного периода и сверх такого количества;
устанавливает случаи и условия предоставления тарифных льгот, а также определяет порядок их применения. Тарифные льготы могут применяться в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины. Тарифные льготы не могут носить индивидуальный характер и применяются независимо от страны происхождения товаров;
определяет условия и порядок применения единой системы тарифных преференций Союза. В целях оказания экономической помощи развивающимся и наименее развитым странам при ввозе определенных товаров, происходящих из таких стран, могут предоставляться тарифные преференции в виде освобождения от уплаты или снижения ставок ввозных таможенных пошлин.
устанавливает ставки ввозных таможенных пошлин.
11 апреля 2017 года страны-члены ЕАЭС подписали новый Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), который вступил в силу 1 января 2018 года. Его основными нововведениями, направленными на оптимизацию системы регулирования внешнеэкономической деятельности и соблюдение баланса интересов государственных органов и предпринимательского сообщества, являются:

– приоритет электронного таможенного декларирования и применение письменного декларирования только в определенных случаях;

– возможность подачи декларации на товары, транзитной декларации или декларации на транспортное средство без представления таможенному органу документов, на основании которых она заполнена, и истребование их, только если сработала система управления рисками, что будет обеспечивать максимально быстрое таможенное оформление;

– возможность совершения таможенных операций, связанных с регистрацией таможенной декларации и выпуском товаров автоматически информационными системами таможенных органов;

– сокращение до 4-х часов времени выпуска товаров;

– создание правовых основ для использования механизма "единого окна" при совершении таможенных операций, в том числе связанных с прибытием, убытием и таможенным декларированием товаров;

– существенное (практически в два раза) расширение полномочий Евразийской Экономической Комиссии, направленное на обеспечение в ЕАЭС единого таможенного регулирования.

В результате вступления в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС время регистрации таможенных деклараций сократилось в 2 раза, а время выпуска товаров в свободное обращение – в 6 раз.

В 2018 году размер средневзвешенной ставки ЕТТ ЕАЭС составил 4,79%. В ЕАЭС ввозные таможенные пошлины уплачиваются по внешнему контуру Союза и распределяются между бюджетами государств – членов ЕАЭС. Пошлины уплачиваются импортерами на единый счет казначейства в национальном (центральном) банке государства, в котором они подлежат уплате в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС, и затем распределяются в национальные бюджеты по следующим нормативам, которые вступили в силу с 1 января 2020 года:

Армения – 1,220%;

Беларусь – 4,860%;

Казахстан – 6,055%;

Кыргызстан – 1,900%;

Россия – 85,065%.

В последние годы все большую роль в качестве ограничителей на пути движения товаров и услуг начинают играть нетарифные барьеры или, как их чаще называют, нетарифные меры. Это связано со снижением импортных тарифов в рамках многосторонней торговой системы и с ростом количества региональных торговых соглашений, предполагающих свободную от тарифов торговлю между странами. Нетарифные меры нивелируют положительные эффекты, возникающие в результате облегчения доступа на рынок из-за либерализации торговли в форме снятия тарифных ограничений. Они могут негативно сказаться на внешнеторговых потоках в рамках имеющейся экспортной корзины, затруднить выход на рынок новых товаров и предотвратить появление новых торговых партнеров.

Применяемые в Таможенном Союзе общепринятые в международной торговле нетарифные методы регулирования включают: меры прямого ограничения, связанные с количественным контролем, такие, как квотирование, контингентирование, лицензирование и меры косвенного ограничения неколичественного характера, среди которых можно выделить два способа воздействия – наличие определенных стандартов (технических, включая стандарты качества, санитарных и ветеринарных норм, требования к маркировке, доставке товаров в определенные пункты пропуска), а также возможности введение дополнительных таможенных или иных административных формальностей

Технические требования призваны обеспечить безопасность обращающихся на рынке товаров. В числе технических барьеров выделяют и несколько специфических областей – санитарные, ветеринарные и фитосанитарные нормы и правила. Все они тесно связаны с обеспечением безопасности людей, животных и растений, поскольку потенциальную угрозу распространения заболеваний может представлять практически все необработанное сельскохозяйственное сырье.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641158040
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