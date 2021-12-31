Наши умеют управлять. Садыр Жапаров посетил рудник "Кумтор"))

00:22 03.01.2022

2 января 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Садыр Жапаров сегодня посетил золоторудное месторождение Кумтор и ознакомился с деятельностью ЗАО "Кумтор Голд Компани" ("КГК"), сообщает пресс-служба президента.



По ее данным, глава государства ознакомился с текущей деятельностью предприятия, осмотрел мастерскую большегрузной горной техники, озеро Петрова и хвостохранилище. Садыр Жапаров также осмотрел центральный карьер, на дне которого, как заявлялось ранее, якобы скопилось аномально большое количество воды. Он убедился в абсолютно сухом состоянии дна карьера, уточняет пресс-служба.



"Отмечено, что достигнут хороший прогресс в переговорном процессе с канадской компанией Centerra Gold, в настоящее время стороны завершают обсуждение мирового соглашения, включающего среди прочего условие о полной передаче Кыргызской Республике компании "КГК". Глава государства выразил надежду, что в самое ближайшее время в многолетних разногласиях между сторонами будет поставлена точка", - говорится в сообщении.



"Кумтор" станет новой страницей в истории страны и будет примером развития для молодого поколения. Прошедший год показал - наши специалисты умеют эффективно управлять таким крупным и сложным предприятием и достигать высоких производственных показателей", - сказал Садыр Жапаров.