Фейковый "Глобальный совет имамов" запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров

00:27 03.01.2022

Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров.



Заявление, в частности, подписал председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.



"Глобальный совет имамов – первая и крупнейшая в мире транснациональная неправительственная организация мусульманского мира, лидеры веры из всех исламских конфессий и школ мысли. Мы поддерживаем и объединяемся с угнетенными уйгурскими мусульманами.



Китайское правительство продолжает нарушать основные права китайских мусульман и права человека через угнетение, пытки и диктатуру.



Властью, данной Совету Священной исламской семинарией Наджафа и выдающимися муфтиями исламского мира, глобальный Совет имамов постановил, что участие в Пекине-2022 запрещено. Это событие напрямую служит интересам тиранического и деспотического режима, который несет ответственность за геноцид и этнические чистки уйгуров.



Мы приветствуем растущее число организаций, которые бойкотируют Олимпийские игры 2022 года в Пекине и подтверждают нашу солидарность со Всемирным уйгурским конгрессом. Кроме того, мы выражаем благодарность многим религиозным лидерам и религиозным организациям, которые выразили свою поддержку мусульманам во время их бедствий", – говорится в заявлении.



Ранее США и еще ряд стран объявили Играм в Пекине дипломатически бойкот.



Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.