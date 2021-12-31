 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Фейковый "Глобальный совет имамов" запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров
00:27 03.01.2022

Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров.

Заявление, в частности, подписал председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

"Глобальный совет имамов – первая и крупнейшая в мире транснациональная неправительственная организация мусульманского мира, лидеры веры из всех исламских конфессий и школ мысли. Мы поддерживаем и объединяемся с угнетенными уйгурскими мусульманами.

Китайское правительство продолжает нарушать основные права китайских мусульман и права человека через угнетение, пытки и диктатуру.

Властью, данной Совету Священной исламской семинарией Наджафа и выдающимися муфтиями исламского мира, глобальный Совет имамов постановил, что участие в Пекине-2022 запрещено. Это событие напрямую служит интересам тиранического и деспотического режима, который несет ответственность за геноцид и этнические чистки уйгуров.

Мы приветствуем растущее число организаций, которые бойкотируют Олимпийские игры 2022 года в Пекине и подтверждают нашу солидарность со Всемирным уйгурским конгрессом. Кроме того, мы выражаем благодарность многим религиозным лидерам и религиозным организациям, которые выразили свою поддержку мусульманам во время их бедствий", – говорится в заявлении.

Ранее США и еще ряд стран объявили Играм в Пекине дипломатически бойкот.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник - sports.ru
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