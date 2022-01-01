Кыргизия... Пока народ призывают потерпеть, на содержание чиновников увеличиваются расходы.., - 24.kg

08:09 03.01.2022

3 января 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Пока народ призывают потерпеть, на содержание чиновников увеличиваются расходы



Согласно данным Министерства финансов, бюджет на содержание Жогорку Кенеша в 2021 году составил 708,4 миллиона сомов. Это на 13,5 миллиона сомов (1,9 процента) больше, чем закладывалось в утвержденном бюджете.



В ведомстве уточнили цифры при подготовке законопроекта "О внесении изменений в Закон "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы".



По данным Минфина, 14,4 миллиона сомов выделено в связи с продлением срока работы депутатов Жогорку Кенеша шестого созыва; 1,7 миллиона сомов - на премию имени Чингиза Айтматова Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ и 2,6 миллиона сомов связаны с уменьшением расходов согласно отчету Счетной палаты по аудиту исполнения республиканского бюджета за 2020 год.



Бюджет-2021, выделенный на содержание администрации президента, составил 334,5 миллиона сомов. Он увеличен на 167,7 миллиона сомов (100,5 процента) по отношению к ранее утвержденному.



Из них 101,5 миллиона сомов выделены в связи с передачей средств с расходов аппарата кабинета министров после реорганизации с функциональными и структурными изменениями в системе государственных органов исполнительной власти; 65,3 миллиона сомов - подготовкой нормативного правового акта для обеспечения деятельности; 10 миллионов сомов - на увеличение резервного фонда администрации президента; 4 миллиона сомов - оплату командировочных расходов; 3,1 миллиона сомов переданы из средств, ранее выделенных аппарату кабмина для обеспечения работы по делимитации и демаркации государственной границы; 17,2 миллиона сомов переданы управлению делами президента; 1,2 миллиона сомов - расходы государственного значения; 0,3 миллиона сомов связаны со снятием средств в соответствии с отчетом аудита Счетной палаты о составлении и исполнении республиканского бюджета за 2020 год.



В начале декабря 2021-го президент Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления".



Документом предусмотрено, в частности, введение с 1 марта 2022 года запрета на приобретение министерствами, административными ведомствами, местными государственными администрациями, иными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления служебного автотранспорта, капитальный ремонт административных зданий, служебных помещений за счет бюджетных средств.



Кабмину поручено предусмотреть введение запрета командировок за границу должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за счет бюджетных средств, за исключением командировок, определенных решением президента и кабмина.



Жогорку Кенешу рекомендовано принять необходимые меры по снижению расходов на содержание депутатов Жогорку Кенеша, связанных с парламентской деятельностью, оплачиваемых за счет государственного бюджета: обеспечение канцелярскими и техническими средствами; выплата ежемесячной компенсации за аренду жилья в размерах и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами, утвержденными Жогорку Кенешем; право на бесплатное пользование всеми видами государственного пассажирского транспорта на территории КР; расходы на использование средств связи; принять меры по оптимизации структуры аппарата Жогорку Кенеша, сокращению штатной численности сотрудников аппарата на 30 процентов.



Однако депутаты парламента седьмого созыва, еще не начав работать, захотели вернуть привилегии. Им нужно по два помощника, машина, дом.