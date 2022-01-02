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В Японии распространяют ложь о тайной подготовке России к войне против Китая, - А.Кошкин
09:12 03.01.2022

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 02.01.2022 |

И изыскивают способы оторвать Москву и Пекин друг от друга

В Японии никогда не скрывали, что хотели бы оторвать Россию от Китая, не допустив их совместного противостояния Соединенным Штатам в Азиатско-Тихоокеанском или, как теперь его называют американские геополитики, Индо-Тихоокеанском регионе.

В недавней статье, опубликованной в издании Nikkei Asia, связанном с медиакорпорацией японских деловых кругов "Нихон кэйдзай симбун", автор Хироюки Акита задается вопросом, всегда ли Россия и Китай будут оставаться лучшими друзьями и будет ли КНР помогать РФ решать "украинский вопрос", а Москва участвовать на стороне Пекина в решении "тайваньского вопроса".

Судя по тону статьи, автор сомневается в такой перспективе. И обосновывает он свои выкладки дисбалансом в экономическом потенциале двух государств. Акита убеждает читателя, что в Москве, понимая свое экономическое отставание от Китая, боятся Пекина.

"Россия становится все более обеспокоенной и настороженной, поскольку Китай опережает ее в экономической и военной мощи. ВВП Китая примерно в 10 раз превышает российский. По данным ООН, товарооборот между двумя странами вырос на 58% с 2015 года до 107 миллиардов долларов в 2020 году. Но разрыв в их экономическом глобальном присутствии огромен - общий объем внешней торговли Китая достиг 4,7 триллиона долларов в 2020 году, что в восемь раз больше, чем у России", – пишет японский автор.

Он напоминает, что, хотя у России гораздо больший ядерный потенциал, чем у Китая, расходы Пекина на оборону, по имеющимся оценкам, в три-четыре раза больше, чем у Москвы. Если ситуация не изменится, Китай скоро будет иметь существенное преимущество перед Россией в обычных вооружениях.

И тут же из этого делается провокационный вывод о том, что Россия-де, демонстрируя вечную дружбу с Китаем, на деле… ведет подготовку к войне с Поднебесной. "Россия, должно быть, чувствует себя не совсем уютно. Один военный эксперт говорит, что российские военные никогда не прекращают учений и военных игр, имеющих целью подготовку к возможному конфликту с Китаем", – утверждает Акита. Он добавляет, что "два соседа… имели кровавый пограничный конфликт в 1969 году; их партнерство основано не на дружбе или доверии, а на общем антагонизме по отношению к США".

Имени своего "источника", поведавшего о "тайной подготовке России к войне с Китаем" Акита не называет, ибо тогда ему пришлось бы отвечать. Хотя и без того за подобные провокационные заявления следовало бы привлечь автора статьи к ответственности.

Он пытается связать украинскую проблему с тайваньской. И рассуждает: "Если украинский кризис углубится, то для США может оказаться сложно перебросить существенную часть вооруженных сил из Европы в Индо-Тихоокеанский регион. Это позволит Китаю стать еще более наступательным в Тайваньском проливе, а также в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях". Это-де не может не тревожить Японию, которая, напомним, по словам бывшего премьер-министра, а ныне дона правящей Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, не останется безучастной в случае каких-либо событий вокруг Тайваня.

"Чрезвычайная ситуация вокруг Тайваня будет чрезвычайной ситуацией и для Японии. И будет чрезвычайной ситуацией для японско-американского альянса. Народу Китая и в особенности председателю Си Цзиньпину, не следует заблуждаться в своем понимании этого момента", – заявил Абэ, выступая на форуме, организованном тайваньским Институтом изучения национальной политики. "Военное вторжение на Тайвань неизбежно станет серьезной угрозой для Японии", – добавил он.

Похоже, Токио всерьез волнует ситуация, когда он может оказаться один на один с Китаем. "Тревожные признаки уже начинают появляться. 29 ноября министерство обороны США опубликовало доклад о глобальной военной ситуации и намерениях Соединенных Штатов. Как представляется, этот доклад опроверг ожидания того, что США решительно переместятся в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять Китаю. Инсайдеры в Вашингтоне говорят, что поворот США в сторону Азии пока приостановлен. Отчасти потому, что переговоры с Японией по поводу вооруженных сил США, размещенных в этой стране, еще не завершены, но еще и оттого, что эскалация напряженности вокруг Украины и Ирана тоже препятствуют кардинальной перегруппировки американских сил", – проявляет обеспокоенность Акита.

Автор "успокаивает" читателя, отмечая, что "было бы неправильно думать, что Китай и Россия координируют свои провокации в отношении Украины и Тайваня: их взаимное доверие пока еще недостаточно глубоко для такой политики". Однако тут же противоречит себе, утверждая, что "китайские и российские вооруженные силы объединились для целой серии провокационных (?! – А.К.) действий в Азии и Европе". Дескать, "в конце октября 10 боевых кораблей ВМС Китая и России прошли через проливы Цугару и Осуми, почти обогнув Японский архипелаг". Указывается, что, по мнению военных экспертов, к участию в этой операции российскую армию пригласили китайцы.

Если КНР в Японии обвиняют в планах вооруженного захвата Тайваня, островов Дяоюйдао (Сэнкаку), экспансии в Южно-Китайском море и даже планах "возвращения" управлявшегося Китаем в XV – XIX вв. "королевства Рюкю" (Окинава), то "преследуемого прошлым" В. Путина подозревают в стремлении "вернуть бывшие советские республики в сферу влияния России". Автор статьи отмечает, что "это имело бы самые серьезные последствия для безопасности как Европы, так и остального мира".

Следуют рекомендации, как реагировать на "экспансионизм" Москвы и Пекина: "Итоговая черта должна состоять в том, чтобы США, Европа и Япония продемонстрировали, что они никогда не уступят давлению Пекина и Москвы. Президенту США Джо Байдену тоже необходимо сохранять позицию, согласно которой он готов оказать военную поддержку Украине в противостоянии запугиванию со стороны России". Думается, российские власти должны более решительно реагировать на подобные высказывания.

Подчеркивая "противоречия" между Россией и Китаем, японский автор пишет: "Россия не хочет быть втянутой в конфликт в Тайваньском проливе, а Китай не желает оказаться замешанным в делах Украины. Столкновение между США и Китаем из-за Тайваня, скорее всего, перерастет в тотальную войну, которая, возможно, так или иначе, втянет в нее Россию. И Путин втайне опасается такого сценария".

Приводится мнение руководителя отдела военно-политических программ Национального института оборонных исследований Сил самообороны Японии Синдзи Хедо: "Путин выразил несогласие с независимостью Тайваня в связи с вопросом о Китае, но он никогда не заявлял, что примет объединение (воссоединение острова с КНР. – А.К.) силой. Россия не имеет намерения воевать против США из-за Китая в Тайваньском проливе. В случае возникновения войны между США и Китаем Россия, вероятно, дистанцируется от конфликта". Вместе с тем в Японии подчеркивают, что китайские власти не спешат признавать Крым российским, подтверждая свое нежелание погружаться в "украинскую проблему".

Предупреждая от расчетов по поводу скорого отрыва Китая и России друг от друга, японский автор призывает продолжать работать над этим: "Китай и Россия глубоко нуждаются друг в друге, и было бы ошибкой со стороны США, Европы и Японии думать, что они могут сразу вбить клин в отношения между двумя державами. Тем не менее, они должны предпринимать усилия к тому, чтобы видеть эти отношения во всей их сложности и искать в этом партнерстве слабое место".

О попытках "вбить клин" в российско-китайские отношения в Москве и Пекине хорошо знают и соответственно отвечают оппонентам. "Дружба России и Китая нерушима. Мы едины и сильны, как великая гора – особенно перед лицом сдерживания и давления со стороны США. Мы вместе противостоим их гегемонии, фальшивым демократии и мультикультурализму, а также боремся с новыми формами проявления холодной войны. Все это говорит о том, что наши отношения сильнее и ближе, чем просто союзнические", – заявил в беседе с министром обороны РФ его китайский коллега Вэй Фэнхэ. И это не дежурные слова, а долговременная политика.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641190320
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