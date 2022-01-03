Украинское безвременье, - Владимир Пойманов

10:13 03.01.2022 ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 03.01.2022



Количество миллиардеров растет, а бюджет принимает вызывающе антисоциальный характер



Минувший 2021-й на Украине называют годом безвременья. Его итоги плачевны. Внешняя политика Киева проводилась под лозунгом "мир обязан нам помочь" и оказалась провальной. Украине заявлено, что вступление в ЕС и НАТО ей в ближайшие годы не светит, а в случае военной авантюры никто за нее не вступится.



Заявленный Киевом принцип "ничего об Украине без Украины" всерьез не воспринимается. Американцы разочаровались в Зеленском. Журналист Эндрю Крамер написал в The New York Times, что "неопытность окружения Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их собственной страны".



В прошлом году были изрядно испорчены отношения с Китаем и Белоруссией обе эти страны – крупнейшие торговые партнеры Украины.



Скандал с заводом "Мотор Сич", который Зе-команда по требованию Вашингтона отобрала у китайцев, вышел на новый виток. Если в 2020 году Пекин выставил в международный арбитраж в Гааге иск на $3,6 млрд., то в 2021–м сумма возросла до $4,59 млрд. После слов Александра Лукашенко о возможном посещении им Крыма украинский МИД заявил, что это "станет точкой невозврата в отношениях Украины и Беларуси". Такая реакция граничит с безумием, поскольку электроэнергию и ГСМ Киев в основном получает из Белоруссии.



Внутриполитическая ситуация еще хуже. Единственное, в чем Зеленский и его парламентские "слуги" преуспели, так это в ликвидации остатков независимости и передаче страны под контроль Запада. В прошлом году началась распродажа чернозема, который в ближайшие годы скупят иностранные компании, и была окончательно отдана под внешнее управление вся украинская судебная система. Политолог Кость Бондаренко говорит, что коллективный Запад выстраивает систему, которая позволит втиснуть "своих" людей на руководящие должности в реформированные органы Украины, а под видом борьбы с коррупцией будет установлен тотальный контроль над всей системой власти.



Сам Зеленский не скрывает, кто командует парадом на Украине. В новогодней речи, продлившейся 20 минут, он похвастался "достижениями", вызвавшими возмущение по всей стране, и заявил, что сборная по футболу в 1/4 финала проиграла Англии только потому, что украинские "ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнером". К этой коленопреклоненной позе уже привыкли.



Заявленная Зеленским борьба с олигархами вылилась в перераспределение денежных потоков. Президент вроде бы объявил войну Ринату Ахметову и Петру Порошенко. Ахметова обвинили в подготовке госпереворота и открыли свыше 200 уголовных производств против связанных с ним компаний, которые якобы нанесли государству ущерб на миллиарды гривен. А Порошенко – в госизмене за поставки угля из ЛДНР в 2014-2015 гг.



При этом Зеленский не ввел санкции против своего "попечителя" – Игоря Коломойского.



Зеленский и олигархи



По мнению экономиста Александра Охрименко, некоторых украинских олигархов Зеленский вынудит поделиться своими активами, и тогда ситуация нормализуется.



Экономика Украины летит под откос. Совокупный государственный долг к концу 2021–го достиг $94,15 млрд. Согласно оценке МВФ, в 2021 году необходимый объем ресурсов для финансирования госдолга на Украине составил 13,9% ВВП ($26 млрд.), а в 2022–м будет 14,5% ВВП (более $30 млрд.). Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина впервые за годы независимости заняла последнее место в Европе по ВВП.



Немецкое агентство Scope Ratings, занимающееся рейтингом стран мира по уязвимости и устойчивости к внешнеэкономическим рискам, отвело Украине 80–е место – между Парагваем и Камбоджой.



Из 50 крупнейших госпредприятий Украины только 20 приносят прибыль, все остальные – в убытках. Если в 2013 году машиностроение занимало в структуре производства 18-20%, то в 2021–м – 7-8%. Рост потребительских цен ускорился до 11% (рекорд, начиная с 2014 года), по итогам 2021 года среднестатистический украинец стал беднее на 8,7%, а уровень безработицы составил 10%.



Энергетический кризис на Украине



В то же время, согласно данным компании Dragon Capital, 100 самых богатых украинцев в прошлом году "весили" $47,4 млрд. (самый высокий показатель, начиная с 2014 года). Если в 2020–м в списке было восемь миллиардеров, то в 2021–м их стало уже десять.



Принятый Радой бюджет–2022 носит вызывающе антисоциальный характер: минимальная пенсия вырастет на 159 грн., а прожиточный минимум – на 203 грн., субсидии урезали (в 2021-м было 47,2 млрд. грн., а в 2022–м – 38,4 млрд. грн.). По словам экономического эксперта Алексея Куща, это бюджет, "работающий в интересах внешних кредиторов".



Засилье в Зе-команде комиков из "95–го квартала" привело Украину к энергетической катастрофе. В конце года запасы газа в подземных хранилищах снизились до 14,079 млрд. куб. м. (на 10 млрд. кубометров меньше, чем в декабре 2020–го). Из этого объема 4,7 млрд. куб. м. – технологический минимум, без которого поднять газ из труб невозможно.



По словам президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха, Украина – единственное государство в Европе, которое не имеет долгосрочного прямого контракта на поставку природного газа и работает на спотовых рынках, покупая газ по едва ли не самой высокой в ЕС цене.



Одной из наиболее пострадавших от этого оказалась химическая промышленность, в частности, производство минеральных удобрений, для которого газ является сырьем и составляет 80% себестоимости конечного продукта. Крупнейший в Европе завод химической промышленности – Одесский припортовый – остановил работу. Это означает, что весной аграрии останутся без удобрений, что приведет к сокращению урожаев, включая зерновые и масличные культуры, которые идут на экспорт.



Союз молочных предприятий Украины, кондитерские компании, производители продукции птицеводства и хлебозаводы в конце прошлого года заявили, что в первом квартале 2022-го из–за драконовских цен на газ будут сокращать производство или полностью его останавливать. Тепличные комбинаты начали закрываться уже в декабре.



В 2021–м закрылось 30 предприятий по производству яиц и 9 – мяса птицы. Дошло до того, что на прилавках продается только 20% сала украинского производства, а основные "кормильцы" – Польша, Германия, Нидерланды, Дания и Канада.



По словам экономиста Юрия Гаврилечко, Украина в прошлом году распродала зерно 1 и 2 класса, осталось фуражное, из которого можно выпекать только суррогат хлеба. В итоге страна будет вынуждена импортировать зерно, а цена самой дешевой буханки достигнет 40 грн.



Общая задолженность по зарплате в конце прошлого года превысила 3,94 млрд. грн. Несмотря на дефицит угля, деньги шахтерам не платят по всей стране – от Галичины до Донбасса. Задолженность составила 2,5 млрд. грн.



Общая задолженность по зарплате в конце прошлого года превысила 3,94 млрд. грн. Несмотря на дефицит угля, деньги шахтерам не платят по всей стране – от Галичины до Донбасса. Задолженность составила 2,5 млрд. грн.



Из 11 млн. пенсионеров половина получает менее 3 тыс. грн. в месяц, а 14,9% – до 2 тыс. грн.



Согласно аналитической справке ООН "Демографические процессы в мире", Украина в прошлом году занимала 4-е место в мире по темпам сокращения населения, показатели рождаемости достигли самых низких отметок, по сравнению с предыдущими 30 годами независимости. Эксперты считают, что при нынешних темпах рождаемости к 2050 году на Украине останется не более 20 млн. жителей.



В 2021 году с Украины уехало и не вернулось наибольшее количество граждан за 11 лет – более 600 тыс., а всего за это время страну навсегда покинули более 3,3 млн. человек, в том числе 66 тыс. врачей и медицинских работников. Согласно опросам, 55% молодых людей в возрасте до 25 лет видят свое будущее в эмиграции.



Украинский институт будущего провел социологическое исследование "Итоги-2021 и прогнозы-2022". 59% опрошенных посчитало, что в прошлом году никто из украинских политиков не сделал ничего важного для Украины, а 47% не увидели ни одного достижения украинской власти. 52% ответили, что их жизнь в 2021–м в финансовом плане ухудшилась (у 27% значительно).



Согласно декабрьскому опросу Центра Разумкова, 45,1% граждан назвали Зеленского главным разочарованием года (Порошенко – 8,5%, Виктор Медведчук – 3,2%), 50% респондентов посчитали, что Зеленский не способен обеспечить Украине мир, а 67,5% не хотят, чтобы он повторно баллотироваться на второй президентский срок. За последние два года материальное положение большинства (55,5%) ухудшилось, тогда как улучшилось лишь у 5% опрошенных. Да и откуда взяться улучшению, если в октябре 2020 года начисления за услуги ЖКХ составляли 11 млрд. грн., а в октябре 2021–го – 16,4 млрд. грн., то есть выросли на 49%.



Министерство обороны накануне Нового года во исполнение президентского закона обязало женщин в возрасте до 60 лет



Доходит до идиотизма. Министерство обороны накануне Нового года во исполнение президентского закона обязало женщин в возрасте до 60 лет (35 сфер деятельности) стать на военный учет, включая беременных, а также матерей малолетних детей. Под ружье хотят поставить бухгалтеров, журналистов, юристов, менеджеров, ветеринаров, фармацевтов и пр. Соблюдение закона возложили на работодателей, уклонисток будут штрафовать на 510-1700 грн.



Зеленский и МВФ. Художник Игорь Ярошенок



Художник Игорь Ярошенок



В 2022 году жителям Украины придется еще туже затягивать пояса. В подписанном Зеленским последнем меморандуме с МВФ предусматривается, что в мае тарифы на жилищно-коммунальные услуги пустят в "рыночное" плавание, что означает их новое повышение в 2-4 раза. Речь идет о ценах на газ, электроэнергию и тепло.



По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, большинство предприятий малого и среднего бизнеса не смогут работать в таких условиях.



Эксперты не исключают, что в начавшемся году Украину накроет волна массовых выступлений и бунтов.



3.01.22 Источник - fondsk.ru

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