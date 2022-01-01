 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
10:38 03.01.2022

Сотни жителей Жанаозена, нефтяного моногорода в Мангистауской области Казахстана, вышли 2 января к зданию областной администрации с протестом против повышения цен на газ. Протестующие перекрыли движение автотранспорта на дороге в центре города. Акции против подорожания топлива прошли также в нескольких селах Мангистауской области. Об этом сообщает Радио Свобода/Радио Азаттык.

Гражданский активист Серик Бактыбайулы сообщил, что жанаозенцы требуют снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11). По его словам, 31 декабря стоимость газа в городе составляла 100 тенге, с 1 января повысилась до 120 тенге ($0,28). В городе большинство автомобилей заправляются газом.

В акции участвовали и водители, и горожане без автомобилей. "Они считают, что повышение цен на газ приведет завтра к подорожанию товаров народного потребления, продуктов питания", – пояснил активист.

Участники акции призвали акима области Нурлана Ногаева и акима города Максата Ибагарова принять меры для стабилизации цен и предотвращения дефицита топлива.

"Газ у нас производят. На производстве работают наши родственники. Почему нам не хватает газа, который они производят? Это уму непостижимо. Пусть не продают за границу, в Россию, пусть сначала обеспечат нас. Пусть цена на газ соотносится с зарплатой населения. Думают, что Жанаозен – богатый город, но это пустые разговоры. Не многие жители работают в нефтяной сфере", – говорит на видео с места событий один из местных жителей. Его слова приводит Радио Азаттык.

К протестующим прибыл временно исполняющий обязанности главы города Галым Байжанов. Чиновник попросил собравшихся изложить требования в письменной форме и передать в администрацию. В ответ протестующие заявили, что обращались ранее с письмами туда, но результатов от этого не было.

Чиновники напомнили протестующим, что в соответствии с законом о мирных собраниях для проведения акции нужно заранее подать уведомление в администрацию, иначе митинг будет считаться незаконным.

В министерстве энергетики отреагировали на акцию жителей Жанаозена. В ведомстве, в частности, заявили, что с 1 января 2022 года торги сжиженным газом на 100 процентов проводятся через товарные биржи: "переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на газ на основе спроса и предложения", сообщает Радио Свобода / Радио Азаттык. "До перехода на электронные торги цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости", – добавили в министерстве.

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев заявил, что прежняя цена в размере 60 тенге обратно не вернется: "Уже сейчас цена на газ на бирже составляет 70-85 тенге за литр без учета операционных расходов на перевозку и предпринимателя. В целом цены на газ будут формироваться самим рынком в соответствии со спросом и предложением. Акимат не участвует в регулировании цен на газ, так как данный товар относится к конкурентной среде", – цитирует Картбаева Радио Азаттык.

Чиновник отметил, что Казахский газоперерабатывающий завод – единственное предприятие в регионе, производящее газ. Вырабатываемые им объемы – 14,5 тысячи тонн в месяц, они не покрывают потребностей региона, из-за этого 3,5 тысячи тонн поставляются из-за пределов области. При этом износ оборудования на заводе, работающем с 1973 года, составляет 90 процентов.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641195480
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