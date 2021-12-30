Развал СССР: контрреволюция сверху? - Владимир Малышев

10:47 03.01.2022 Факт сговора высшей партийной элиты уже признают даже на Западе

Владимир Малышев

30.12.2021

Развал СССР: контрреволюция сверху?

Споры о причинах распада СССР - этой, по определению Путина, "геополитической катастрофе",ведутся и на Западе. Так шведская газета Proletären напечатала статью, в которой утверждает: то, что произошло в СССР в 1990-1991 годах, было контрреволюцией сверху, во время которой часть советской бюрократии превратилась в капиталистическую буржуазию.



Автор статьи шведский писатель Андерс Карлссон много лет изучал советский опыт и уверен, что зрелый социализм, несмотря на все его недостатки, все-таки был достоин защиты.



Proletären (в переводе с шведского - "пролетарий") - это марксистская еженедельная газета, издаваемая Коммунистической партией Швеции. Она выходит в Гетеборге тиражом в несколько тысяч экземпляров.Сам факт, что такую точку зрения на причины краха СССР высказывает известный шведский писатель,говорит о том, что и в Западной Европе есть аналитики, считающие, что Советский Союз распался не в результате неэффективности социалистической системы и народного недовольства, как нас уверяют, а в итоге предательства обогатившейся партийной элиты.



"Иногда утверждается, - пишет автор статьи, - что это социалистическая плановая экономика рухнула, но на самом деле все было не так.



Плановая экономика как раз показывала прекрасные результаты с 1929 по 1975 год - на самом деле, гораздо лучшие результаты, чем были у тогдашних капиталистических экономик.



В конце 1970 годов произошло резкое замедление темпов роста. Система, которая была сконструирована для форсированной индустриализации 1930-х годов, основанной на угле, стали и цементе, отчаянно требовала реформ. Но в почти летаргическую эпоху Брежнева под лозунгом"пусть все останется, как есть", реформы так и не случились. Тем не менее советская экономика росла вплоть до 1989 года, пусть уже и не так быстро".



Перестройка обернулась катастройкой



"Коллапс случился лишь в 1990-1991 годах, когда макроэкономические реформы Михаила Горбачева - Перестройка - упразднили ядро плановой экономической системы, в то время как желанная рыночная экономика все равно по-прежнему существовала лишь как дисфункциональная фигура мысли. Из-за этого сложилась ситуация, когда вообще ничего не работало. Полки магазинов зияли пустотой, потому что товары растащили и отправили на черные рынки, а продукты гнили на складах, так как не хватало транспортных мощностей. Советская экономика обрушилась не потому, что она была социалистической, а потому, что она как раз больше социалистической не была", - делает вывод Андрес Карлссон.



При этом автор статьи отмечает, что, конечно, сыграли роль и другие факторы, такие, например, как дефицит демократии. Но одно ясно точно. "Распад Советского Союза вызвало не масштабное народное недовольство. Советских рабочих, за редким исключением, зрелый социализм, несмотря на все его недостатки, устраивал. Но когда другие силы взяли курс на капиталистическую контрреволюцию, рабочий класс остался на зрительских местах, не имея ни силы, ни сознательности, ни способности организоваться, чтобы оказать сопротивление. Тот рабочий класс, который построил социализм, в 1991 году не смог его защитить. В этом великая трагедия русской революции".



Собачья драка за собственность



Газета Proletären уже писала о том, как происходил распад СССР. Так, в 37-м ее номере от 1991 года статья на эту тему вышла под заголовком "Собачья драка за государственную собственность". "Согласно нашему анализу, мы наблюдали качественный поворот в советском развитии, когда бывшая советская бюрократия переоделась в шкуру капиталистической буржуазии. При этом разные группы представителей этой бюрократии делали все, что могли, пытаясь заграбастать себе всего побольше. Это был дальновидный анализ, и он блестяще подтвердился в последовавшее за ним десятилетие".



В 1992-1993 годах социолог Ольга Крыштановская изучила 100 самых богатых капиталистов в новой России Бориса Ельцина, уделяя особое внимание их происхождению. Исследование показало, что 77 из них вышли из разных слоев советской элиты.



При этом упоминались представители комсомола, например, такие как олигарх Михаил Ходоровский, а также директора государственных предприятий СССР, как глава АвтоВАЗа Владимир Каданников, которые еще в 1990 году предприняли меры, чтобы превратить свои гигантские предприятия в частную собственность. И у них это мастерски получилось.



"То, что произошло в Советском Союзе в 1990-91 годах и увенчалось его роспуском 30 лет назад, было контрреволюцией сверху, во время которой часть советской элитной бюрократии превратилась в капиталистическую буржуазию. Это имело ужасающий результат для подавляющего большинства советских граждан, проголосовавших весной 1991 года за сохранение Советского Союза", - отмечает автор статьи шведской газеты.



Удар по трудящимся Запада



То, что развал СССР был спровоцирован "сверху" самой советской элитой, считает на Западе не только Андерс Карлссон. Известный итальянский журналист Джульетта Кьеза в интервью BBC в свое время заявил, что "руководство Советского Союза имело неверные представления о социальной обстановке в стране и психологическом настрое народа. С другой стороны, интеллектуалов, интеллигенцию с головой увлекал Запад - такой, каким они его себе представляли. Они верили в то западное общество, которое они сами выстроили в своих умах. При этом интеллектуалы были неспособны понять, что эта модель не подходит для российского народа и несопоставима с российской историей".



Обращают сегодня на Западе внимание и на то, что распад СССР стал еще ударом по их собственным трудящимся. Так, испанский политолог Франциско Абад в интервью сайту Ukraina.ru, отметил, как стала ухудшаться жизнь людей в Испании.



"Я жил в рабочем районе города Хихон в Астурии, и в последние годы там происходили шокирующие вещи. Со своего балкона я видел, как ночью пенсионеры роются в мусорных баках. Это не пропаганда, никто мне этого не рассказывал, я сам это наблюдал".



По его словам, ранее СССР был сдерживающим фактором. В "странах с мощным рабочим движением и крепкими профсоюзами капиталисты должны были идти на уступки. Само существование СССР положительно отражалось на европейских трудящихся, потому что элита боялась увеличения просоветских настроений. Советский Союз вызывал симпатии в Западной Европе не только у каких-то маргиналов. Ему симпатизировали профсоюзы, насчитывающие миллионы членов. В некоторых странах были мощные компартии. С ними приходилось считаться. А после развала СССР началось наглое наступление на социальные завоевания", - подчеркнул Франциско Абад.



Вывод Александра Зиновьева



О том, что главной причиной распада СССР стало предательство партийной элиты, писал выдающийся русский философ Александр Зиновьев. "Главной причиной поражения стало поголовное предательство правящего партийного аппарата, - считал он. - Запад купил его с потрохами и с успехом осуществил государственный переворот как диверсионную составляющую холодной войны. Живя за границей, я это видел своими глазами. Я видел, как представители западных спецслужб готовили приход Горбачева".



И дальше:



"Помню, как еще в 1984 году, то есть за год до его вхождения во власть, один мой переводчик, являвшийся одновременно сотрудником британской разведки, говорил: "Александр, погоди немного, и мы посадим на русский престол нашего человека". Этот человек и был Горбачев".



Пересмотрел Зиновьев и роль Сталина в России. "Я был не просто критиком Сталина, - признавался он. - В юности я входил в террористическую организацию, готовившую на него покушение. Его культ не вписывался в мои идеалы романтического коммунизма. Во время празднования Первого мая 1939 года я должен был пробраться к Мавзолею с гранатой за пазухой… Правда, арестовали меня не за готовящийся теракт, а за одно антисталинское публичное выступление. Был расстрельный приговор, не приведенный в исполнение только по причине того, что мне удалось бежать и долго скрываться. Подробности той эпопеи я описал в книге "Исповедь отщепенца"…



Я пересмотрел свои взгляды на Сталина после его смерти. Меня бесило, что его стали критиковать те, кто лизал ему пятки при жизни. Они вдруг в одночасье превратились в ярых антисталинистов. Смотреть на это было противно. Восточная мудрость гласит: мертвого льва может лягнуть даже осел. Не отрекаясь от части прежних претензий к Иосифу Виссарионовичу - как-то: бюрократизация партийного аппарата, доходящий порой до абсурда культ вождя и т.д. - я не смею отрицать сталинских достижений. В истории страны больше не было таких периодов, когда бы Россия достигала столь впечатляющих успехов в очень короткие сроки. Мы впервые добились независимости от западного мира и предложили человечеству альтернативный путь развития. СССР во многом был надеждой для развивающихся стран, стремящихся к полному суверенитету.



Вот почему я был и остаюсь советским человеком и считаю коммунизм идеалом для всех людей планеты. И немалая заслуга в этом принадлежит Сталину. Мне кажется, что он войдет в историю символом прошедшего века, как Ленин и Мао Дзэдун".



Ленин подложил "атомную бомбу" под СССР



Кстати, вывод о том, что вовсе не народное недовольство, а именно партийная элита стала причиной развала исторически сложившегося огромного государства, сделал недавно и президент РФ Владимир Путин.



Он не раз подчеркивал, что считает гибель СССР геополитической катастрофой, а недавно президент прямо обвинил в этом Ленина. "Под СССР "подложил атомную бомбу" не кто иной, как Владимир Ленин - своей национальной политикой, указал Путин.



"Хочу обратить внимание - сказал президент, говоря уже про 1991 год,- на то, что во главе нашего бывшего Отечества - СССР - находилась коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства", - заявил он. Источник - stoletie.ru

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