Казахстанским чиновникам хотят разрешить подрабатывать

12:40 03.01.2022

"Чтобы мог заработать на содержание семьи".



Настоящее время



В Казахстане чиновникам хотят разрешить подрабатывать в такси. Это законно?



Глава Агентства по делам госслужбы Казахстана Анар Жаилганова объявила, что вскоре казахстанским чиновникам разрешат подрабатывать, например заниматься частным извозом (полный список разрешенных видов деятельности пока не опубликован).



По ее словам, делается это для того, чтобы у чиновников была возможность пополнять семейный бюджет. В среднем работник госаппарата в Казахстане зарабатывает лишь около 180 тысяч тенге (примерно $400), чего для жизни в Нур-Султане или Алматы часто не хватает. Лишь у высших чиновников такой проблемы нет: ежемесячный доход главы региона, к примеру, – около 2 миллионов тенге ($4,5 тысяч).







При этом чиновники уже сейчас параллельно с основной работой могут преподавать, заниматься научной и творческой деятельностью: это не запрещено законом. Но они не могут заниматься бизнесом.



Анар Жаилганова подчеркивает, что работа таксистом – это не бизнес.



"Речь не идет о занятии предпринимательством. Мы говорим о подработке. К примеру, таксистом в свободное время, – пояснила она. – Чтобы человек мог заработать деньги на содержание своей семьи".



Инициатива уже вызвала критику. Президент палаты юридических консультантов Жангельды Сулейманов замечает, что, предлагая такие поправки, Жаилганова просто "не понимает законов".



"Постоянный доход в нерабочее время можно получить двумя законными способами: по трудовому договору и как предприниматель, – говорит он. – ​Если чиновник будет таксовать сам – то он уже предприниматель и обязан встать на учет в налоговые органы. И меня убила фраза "чтобы заработать средства для содержания семьи". Как нищий госслужащий вообще может работать во благо родины и не думать о взятках?"



Рядовые казахстанцы пока инициативу больше воспринимают как шутку: в интернете многие с иронией говорят о том, что за рулем такси может оказаться не только рядовой клерк, но и руководитель какого-нибудь госоргана. Но многие считают, что запрещать чиновникам подрабатывать не стоит.



"Чиновники бывают разного уровня. Если не хватает заработной платы, почему бы не подрабатывать? – ​говорит житель Нур-Султана. – Я считаю, что законом это не должно быть запрещено, как минимум".



"Для каждого будет честь, если за рулем будет первый секретарь обкома, партии или аким, даже районного масштаба. Мы будем рады только", – ​говорит жительница казахстанской столицы.



"Весь народ знает, кто как работает, как работает правительство. Потому что времена такие: денег не хватает. Ни простым людям, ни чиновникам, видимо, тоже", – замечает еще один казахстанец.