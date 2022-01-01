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Суббота, 01.01.2022
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The American Thinker: взгляд в будущее и шуточный прогноз на 2022 год
12:44 03.01.2022

The American Thinker (США): взгляд в будущее, прогноз на 2022 год

Если вам казалось, что 2019 год выдался странным, а 2020-й - еще хуже, то 2021 год вообще оказался ни в какие ворота, пишет автор The American Thinker. Что принесет нам 2022-й? Автор предлагает шуточный прогноз на целый год и уже знает, чем все это закончится.

Эрик Аттер (Eric Utter)

1января: американцы с радостью прощаются с 2021 годом, однако же новый 2022-й встречают со страхом и трепетом.

17 января: губернаторы-демократы в пяти штатах учреждают День Мартина Лютера Кинга-младшего, по которому невнимание к цвету кожи собеседника провозглашается преступлением (На самом деле Мартин Лютер Кинг говорил: "Я мечтаю, что придет день, когда четверо моих детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету кожи, а по личным качествам", прим. перев.). Цветные от всякого наказания избавлены. Белым же грозит штраф до 10 000 долларов и/или год тюремного заключения.

25 января: В продажу поступает очередная автобиография Барака Обамы.

29 января: Последние три американца отказываются от своих новогодних клятв.

1 февраля: Администрация Байдена отмечает китайский Новый год. Джо, Джилл и Хантер заказывают на вынос цыпленка гунбао, пельмени цзяоцзы и жареный рис и пытаются есть палочками. Президент звонит Си Цзиньпину, поздравляет его и спрашивает, какие у него планы на новый год. Си отвечает: забрать Тайвань. Байден рассеянно желает ему удачи и что-то бормочет насчет яичных рулетов.

3 февраля: Конгресс с демократическим большинством принимает законопроект, по которому бывший федеральный праздник День президентов отныне именуется "День Рузвельта, Линдона Джонсона, Джимми Картера и Барака Обамы".

12 февраля: Движение Black Lives Matter ("Жизни черных важны") отмечает день рождения Линкольна, сжигая дотла его родной Спрингфилд, штат Иллинойс.

21 февраля: Американцы отмечают День Рузвельта, Джимми Картера и Барака Обамы.

3 марта: Администрация Байдена призывает американцев 17 марта отмечать просто "День Патрика" - не "Святого", чтобы "не оскорблять неверующих".

17 марта: Американцы отмечают День Патрика.

1 апреля: Джордж Сорос просит прощения за "пособничество и подстрекательство, финансирование и поддержку, а также иное поощрение зла, учиненного в США и других странах за последние несколько лет". Шутка! С первым апреля!

10 апреля: Джеффри Тубин (Журналист New Yorker, уволенный за мастурбацию во время телефонного звонка через Zoom, прим. перев.) празднует Вербное воскресенье и всячески смиряет плоть.

13 апреля: "Бригада" (шестерка прогрессивных демократов в Конгрессе, славящаяся своими левыми взглядами, прим. перев.) заявляет, что отказывается отмечать день рождения Джефферсона, вместо этого называя его "Днем угнетателей".

15 апреля: "Бригада" с одобрения других демократов объявляет, что не признает Страстную пятницу, утверждая, что это не только типично христианская попытка "украсть день у всех остальных", но еще и дискриминация всех тех, кто предпочитает бесстрастные пятницы и вообще неблаг по своей природе.

8 мая: Отмечается первый в истории "День родящих" после того, как Конгресс с демократическим большинством потребовал отмены "Дня матери", морально устаревшего праздника, который каким-то образом просуществовал аж целых 108 лет.

10 мая: Барак Обама выпускает новую книгу мемуаров. Уже шестую по счету.

30 мая: День поминовения в США. Американцы с прискорбием вспоминают всех погибших от рук империалистических захватчиков, вооруженных сил США, белых шовинистов и не менее расистских полицейских.

1 июня: Ура, начинается Месяц гордости! (Pride Month, время, когда представители ЛГБТ+ пропагандируют терпимость к своим убеждениям - прим.ред.). Самое чудесное время года!

14 июня: День флага, все американцы присягают на верность сообществу ЛГБТКИА+ и всем его многочисленным флагам.

18 июня: День отмены рабства в 13 штатах.

19 июня: День поставщика спермы (бывший День отца). Но, что еще важнее, еще один День отмены рабства!

20 июня: Отложенный День отмены рабства, федеральный праздник.

4 июля: американцы склоняют головы от стыда в "День угнетателей", бывший День независимости.

19 июля: Бывший президент Барак Обама публикует свои седьмые мемуары. В 478-страничной книге местоимения "я" во всех формах встречается 13 928 раз.

31 июля: Хиллари Клинтон объявляет, что собирается баллотироваться в президенты в 2024 году.

1 августа: Бывший президент Дональд Трамп объявляет, что тоже будет баллотироваться в президенты в 2024 году. Называет Хиллари "старухой" и "спекшейся ведьмой", которую запросто "отметелит еще разок даже с закрытыми глазами и связанными руками".

21 августа: администрация Байдена и доктор Фаучи с прискорбием объявляют, что из-за разгула коронавирусного штамма "Сигма" по всей стране все американцы, к несчастью, будут помещены под карантин как минимум до 2025 года.

5 сентября: Американцы склоняют головы от стыда в День капиталистических угнетателей (бывший День труда). Почти треть американцев клянутся никогда больше не работать и говорят, что отныне и палец о палец не ударят.

10 октября: Бывший День Колумба становится Днем невыразимых преступлений, о которых даже говорить больно. Член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес (демократка от Нью-Йорка) произносит страстную речь, где называет открытие Америки "величайшей трагедией в истории планеты".

31 октября: Бесчисленные американцы бродят по районам в масках и ходят от двери к двери с колядками типа "сласти или страсти", требуя вознаграждения. Однако большинство американцев легко узнают в них политиков-демократов.

24 ноября: "День благодарения" больше не отмечается. Указом президента его заменил "День жалоб".

6 декабря: В книжных магазинах по всей стране появилась новая автобиография Барака Обамы.

7 декабря: Некоторые американцы вспоминают трагические события на Гавайях, когда "кто-что-то сделал давным-давно", и флот США понес тяжелые потери (отсылка к нашумевшему заявлению члена Палаты представителей Ильхан Омар о терактах 11 сентября, здесь имеется в виду налет на Перл-Харбор, прим. перев.)

25 декабря: "Рождественский день". Демократы говорят, что поскольку не празднуются его аналоги типа "Дня Мухаммеда" или "Дня Сатаны", то Рождество предлагается отменить.

27 декабря: Китай аннексирует Тайвань. Администрация Байдена предостерегает американцев от антикитайских предрассудков и выделяет средства на борьбу с шовинизмом, направляя помощь в китайские рестораны по всей стране.

28 декабря: Иран объявляет, что обзавелся ядерным оружием, и угрожает стереть Израиль с лица земли. Администрация Байдена предостерегает страну от анти-антисемитских предрассудков.

29 декабря: Россия вторгается на Украину. Администрация Байдена угрожает прекратить поставку в Россию тушенки "Спам", а также запретить постановку балета "Щелкунчик" в США на ближайшие пять лет.

30 декабря: Восхищение перед встречей с Иисусом Христом

31 декабря: Конец света.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641203040
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