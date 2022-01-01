Хан, рудник раздора, лечение ядом. Что писали о Кыргызстане зарубежные СМИ

12:46 03.01.2022

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Кыргызстан регулярно попадает в новости на лентах зарубежных СМИ. Но если о нас и пишут, то, как правило, за пределами страны сообщают только о негативе или в лучшем случае казусах. Повод, как правило есть. Ведь власти страны не перестают поставлять поводы на самые разнообразные темы.



Встречаются, конечно, и хорошие новости. Но в 2021-м они касались только успехов наших спортсменов на Олимпиаде в Токио.



24.kgсобралотоп значимых упоминаний о Кыргызстане в мировых медиа.



Хан, бывший заключенный



В начале года зарубежные СМИ написали о победе Садыра Жапарова на президентских выборах и об утверждении новой формы правления на референдуме. Две кампании прошли в один день, 10 января. Изменение модели государственного устройства привело в дальнейшем к переформатированию Конституции и установлению жесткой вертикали президентской власти.



DW выпустила публикацию под заголовком "Президент стал ханом? Зачем в Бишкеке опять поменяли Конституцию?".



"Бывший заключенный рассказал "Ъ" о том, как будет править Киргизией" - с таким заголовком в российском "Коммерсанте" вышло первое в качестве президента интервью Садыра Жапарова.



А российская Lenta.ru сравнила Садыра Жапарова с его туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. "Он теперь сможет увольнять премьер-министра и членов кабмина", - писало издание.



Просто позор



После того как президент Садыр Жапаров предложил лечиться от коронавируса ядовитым иссык-кульских корнем, Кыргызстан опять угодил в заголовки мировых СМИ. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что при второй волне коронавируса больных лечили аконитом, но не говорили об этом.



Как сообщает France 24, Садыр Жапаров не первый лидер, заявивший о лекарстве от коронавируса на травах.



Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назвал корень солодки возможным эффективным лекарством от COVID-19, болезни, которая, по его словам, еще не коснулась его изолированной страны с шестимиллионным населением. По данным агентства, президент Мадагаскара Андри Раджоэлина продвигает отвар местного производства на основе антималярийного растения артемизия для борьбы с вирусом.



Многие СМИ написали об аконитовом предложении Садыра Жапарова в рубрике курьезных новостей.



Его поставили в один ряд с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который предложил изучить возможность введения дезинфицирующих средств внутрь, а также рассмотреть использование ультрафиолетового излучения как один из методов лечения коронавируса.



"Кумтор" в центре внимания



Не прошли незамеченными национализация крупнейшего золоторудного месторождения "Кумтор" и изгнание канадских инвесторов.



"Власти Кыргызстана запустили большую игру, вступив в прямое противостояние с крупным канадским золотодобытчиком Centerra Gold Inc., чтобы защитить свои интересы в проекте "Кумтор". Республика впервые действует столь отчаянно" - так отреагировали РИА Новости на разбирательства.



А вот как охарактеризовал скандал Телеграм-канал "Незыгарь".



"Киргизия строит золотой трон турецкому Султану Нищая республика вынуждена отдать за бесценок национальное достояние Эрдогану, чтобы не умереть с голоду", - заявляет ресурс, ссылаясь на сомнительные посты в социальных сетях кыргызского сегмента Facebook и Twitter.



Написала о череде посадок, сопровождающей "золотые" разборки, и Lenta.ru. "Проклятые рудники. В Киргизии назревает грандиозный коррупционный скандал. Как в нем замешано золото и четыре президента?" - такой заголовок поставило издание.



Не прошла мимо и британская ВВС. "Рудник раздора: как киргизские власти и канадская компания не могут поделить золото "Кумтора" - с таким заголовком вышла статья в ВВС.



DW тоже выпустила материал о национализации месторождения. Медиа посвятило целую страницу позиции Centerra Gold Inc., назвавшей действия властей Кыргызстана "рейдерским захватом".



Конфликт на границе



27 апреля в районе пункта распределения воды "Головной" на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области произошел конфликт. После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. В итоге пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших. В кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. Генпрокуратура Кыргызстана оценила действия Таджикистана как военное вторжение.



Об этом масштабном конфликте написали все мировые СМИ. Приводили одновременно версии причин столкновения как кыргызской, так и таджикской сторон.



"Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе", - так написал российский Interfax.



РБК в своем материале указали, что "военные Киргизии и Таджикистана вмешались в начавшийся из-за столба бой".



По данным "Коммерсанта", одним из неутешительных итогов военных действий на границе стала депортация граждан РТ из Кыргызстана и выселение кыргызов из Таджикистана.



Журналисты радио "Свобода" попытались проанализировать, почему Кыргызстан и Таджикистан десятилетиями не могут поделить спорные территории.



Чем еще прославились



Семья Бакиевых передала президенту Беларуси Александру Лукашенко минимум $1,6 миллиона за покровительство. Такие выводы делают авторы расследования инициативы BYPOL - объединения силовиков Беларуси, которые теперь противодействуют белорусским властям.



В декабре Объединение силовиков Беларуси BYPOL опубликовало расследование о тех, кто давал взятки президенту Александру Лукашенко.



По их данным, Айжан Кененбаева - жена Максима Бакиева - сына свергнутого президента Курманбека Бакиева давала взятки главе страны.



BYPOL сообщило, что в автопарке Александра Лукашенко появился Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard. Базовая стоимость авто - не менее 1,4 миллиона евро.



По данным BYPOL, такого шикарного бронированного лимузина нет даже у Владимира Путина.



Между строк



В топы мировых новостей попало избрание седьмого созыва Жогорку Кенеша. СМИ акцентировали внимание на том, что полномочия парламента сократились, а высший законодательный орган сформирован по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Отметили, что впервые в Кыргызстане использовалось преференциальное голосование, то есть открытые партийные списки.



Однако зарубежных журналистов, как и отечественных, больше занимал не столько качественный состав парламента, сколько произошедший в день выборов 28 ноября после закрытия участков скандал. Масла в огонь подлили власти страны. Три дня чиновники не могли сформулировать одну согласованную версию случившегося коллапса. Варианты предлагались разные - от сбоя до диверсии. Между тем несогласные с таким исходом голосования партии вышли на акцию протеста к зданию ЦИК, требуя перевыборов и отставок.



Пять партий в Киргизии отказались признать результаты выборов. РБК.



DW написала, что на выборах в Кыргызстане лидируют провластные партии, что, по мнению издания, может привести к политическому противостоянию.



ТАСС, напротив, указало, что "выборы в Киргизии прошли спокойно. Наблюдатели не выявили серьезных нарушений".



За два дня до выборов мировые СМИ отметили, что "в Кыргызстане чекисты предотвратили государственный переворот".



Аресты бывших высокопоставленных чиновников и депутатов в Кыргызстане давно уже перестали быть сенсацией.



Под какими заголовками новости из Кыргызстана попадут на ленты ведущих международных агентств в наступившем году, судить сложно. Но наши чиновники, как показывает предыдущая практика, обязательно порадуют журналистов своими заявлениями, действиями, решениями, а также ляпами и скандалами.