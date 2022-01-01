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Политологи дали плохой прогноз на 2022 год: станет еще хуже
16:37 03.01.2022

Отношения между Россией, США и Китаем обострятся

Наступил 2022 год. Грядущие переговоры России с США и НАТО 10 и 12 января, с одной стороны, дарят надежду на ослабление политической напряженности в мире уменьшение риска войны. Однако многие иностранные политологи считают иначе, они прогнозируют, что ситуация в мире в новом году станет еще сложнее.

Так, главный редактор японского издания Nikkei Asia Шигесабуро Окумура составил такой внешнеполитический прогноз: "Можно с уверенностью ожидать того, что в 2022 году Китай станет еще сильнее после того, как Си Цзиньпин остался председателем Коммунистической партии Китая. США, наоборот, столкнутся с серьезными проблемами. 8 ноября в Америке пройдут промежуточные выборы, на которых демократы во главе с Джо Байденом, скорее всего, потерпят болезненное поражение".

По мнению Окумуры, "когда политические лидеры не могут решить внутренние проблемы в стране, они создают образ безжалостного и неумолимого внешнего врага". "Нет никаких сомнений, - отметил он, - что Байден решит переложить ответственность за все проблемы американцев на Россию, обвинив Владимира Путина в авторитаризме и угрозе демократии. Также не стоит забывать про риск возникновения новой "холодной" войны в следующем году, на этот раз между США и Китаем".

Одна из главных тем для обсуждения в странах-членах НАТО – напряжение на украинской границе. США неоднократно обвиняли Россию в подготовке вторжения на Украину, приводя в доказательство лишь наличие российских войск вблизи украинской границы.

А вот британский политический журнал The New Statesman написал так: "Путин не объявит войну Украине, так как он понимает, что затяжная война России с США и НАТО ослабит обе стороны и, к тому же, дестабилизирует непростую политическую обстановку в самой России".

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Поэтому российский президент, говорится в статье, "предпримет шаги по тому, чтобы вбить клин между Донбассом и Украиной, используя приемы гибридной войны. Но полноценного вторжения России на Украину так и не произойдет".

"Если говорить о проблемах для всего мира, то главными угрозами в 2022 году являются возможное появление устойчивого к вакцинам штамма коронавируса; кибератаки других государств или профессиональных хакерских организаций, а также серьезные изменения климата, которые могут вызвать недостаток продовольствия или проблемы с электроэнергией сразу в нескольких регионах", – дал прогноз The New Statesman.

Роман Тюкавкин

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641217020
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