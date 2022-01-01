В Москве в результате драки между мигрантами из Узбекистана и Кыргызстана трое получили ножевые ранения

19:08 03.01.2022

В ночь на 1 января в районе Текстильщики города Москвы произошел массовый конфликт между мигрантами из Узбекистана и Кыргызстана. Как сообщает агентство "Интерфакс", в драке участвовали трое узбекистанцев и десять кыргызстанцев.



Как уточнил источник агентства, ранения получили двое граждан Узбекистана и один – Кыргызстана.



Сообщается, что причиной драки стала личная неприязнь.



В результате произошедшего полицейские задержали девять граждан Кыргызстана, участвовавших в конфликте. Всем им выписаны административные протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ.



Санкция данной статьи влечет наложение штрафа в размере от пяти до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.



Как пишет "Интерфакс", позже в пресс-службе столичного управления МВД агентству подтвердили факт инцидента. По данным правоохранительных органов, всего были задержаны десять человек.