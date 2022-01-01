Бишкек. Скончалась 41-летняя Махабат Аманалиева - директор Института прикладной математики и телекоммуникаций

20:49 03.01.2022

В результате болезни скончалась Аманалиева Махабат Олжобековна - директор Института прикладной математики и телекоммуникаций Кыргызского экономического университета им. М.Рыскулбекова, заведующая кафедрой прикладной информатики, кандидат экономических наук, доцент. Об этом сообщили ее близкие.



Махабат Аманалиева родилась 28 августа 1980 года в селе Чоң-Дөбө в Жумгальском районе Нарынской области. В 1997 году, окончив школу имени Тыналы в селе Чоң-Дөбө, поступила в Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына. В 2002 году она окончила вуз по специальности "прикладная математика".



В 2004-2008 годах училась в аспирантуре Кыргызского экономического университета по специальности "Экономика и менеджмент", в 2008-2011 годах получила второе высшее образование по специальности "Экономика" в Евразийском университете.



Махабат Аманалиева с 2002 года до конца жизни проработала в КЭУ - была преподавателем, старшим преподавателем, заведующей кафедрой, директором Института прикладной математики и телекоммуникаций.



В 2014 году защитила кандидатскую диссертацию на тему "Экономический прогноз развития туризма в Кыргызской Республике" и решением ВАК была удостоена степени кандидата экономических наук.



Она была одним из первых кыргызских исследователей, изучавших блокчейн и криптовалюту, информационные и цифровые технологии. Автор десятков научных работ, около 50 научных статей и учебных пособий.



За вклад в развитие науки была награждена почетной грамотой КЭУ имени М.Рыскулбекова, почетной грамотой КНУ имени Ж.Баласагына, почетной грамотой Министерства образования и науки России, почетной грамотой Первомайской районной администрации Бишкека, званием "Отличник образования Кыргызской Республики", почетной грамотой Национальной комиссии по государственному языку при президенте КР, почетной грамотой Министерства экономики.