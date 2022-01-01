 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.01.2022
22:21  Кыргызы курбаши Калмамата попытались затеять бузу в Оше
21:06  Украина перекрыла воду ЛНР
21:04  Унесенный ветром. Байдена едва не сдуло с трапа самолета метелью (видео)
21:02  КазПолиция пока не в силах разогнать митинг протеста в Актау
20:59  Творец вершин. К 130-й годовщине со дня рождения Джона Р. Толкина
20:49  Бишкек. Скончалась 41-летняя Махабат Аманалиева - директор Института прикладной математики и телекоммуникаций
19:08  В Москве в результате драки между мигрантами из Узбекистана и Кыргызстана трое получили ножевые ранения

16:37  Политологи дали плохой прогноз на 2022 год: станет еще хуже
15:16  Далеко ли до разрыва: к переговорам Путин и Байден пришли с угрозами, - Ренат Абдуллин
12:46  Хан, рудник раздора, лечение ядом. Что писали о Кыргызстане зарубежные СМИ
12:44  The American Thinker: взгляд в будущее и шуточный прогноз на 2022 год
12:42  Как Китай возвращает уехавших ученых, и что делает Россия?
12:40  Казахстанским чиновникам хотят разрешить подрабатывать
12:36  Брексит год спустя. Выиграла или проиграла Британия от выхода из Евросоюза?
12:31  Геополитика Сталина: иранское направление, - С.Тарасов
10:47  Развал СССР: контрреволюция сверху? - Владимир Малышев
10:38  В Казахстане жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
10:13  Украинское безвременье, - Владимир Пойманов
09:12  В Японии распространяют ложь о тайной подготовке России к войне против Китая, - А.Кошкин
08:09  Кыргизия... Пока народ призывают потерпеть, на содержание чиновников увеличиваются расходы.., - 24.kg
00:27  Фейковый "Глобальный совет имамов" запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров
00:22  Наши умеют управлять. Садыр Жапаров посетил рудник "Кумтор"))
00:18  Запад готовит кибератаку, в которой обвинят русских хакеров, - Владимир Прохватилов
00:14  Таможня и тарифы в Евразийском Экономическом Союзе, - В.Чушкин
00:08  Смогут ли Путин и Асад спасти Сирию в 2022 году, - Константин Ольшанский
00:00  По Киеву протопал очередной бандеровский марш. Грозят бунтом НедоЗелеФюреру
Воскресенье, 02.01.2022
22:03  Первая кровь в новом году. Покушение на президента Гаити Ариэля Анри
12:47  Как КГБ отомстил за гибель советских пленных в "душманской" тюрьме Бадабер (история)
11:19  Скупают все: китайцы разогнали цены на продовольствие, - О.Белкина
11:11  Тигр-2022 будет у каждой двери: Черномырдин, Андропов, Кастро, Лебедь - кто родился под этим знаком
10:54  "Омикрон" ужасный и... искусственный. Кто расскажет правду о пандемии?
10:48  Враг у России в тылу: невеселые итоги года, - А.Перла
08:01  Рухнул транзит российского газа через Украину в Словакию
00:57  Послание к процессорам и чипам. Станет ли когда-нибудь искусственный интеллект православным? - Владислав Сурков (пафосная заумь)
00:37  В Казахстане на вышедших на свободу педофилов будут надевать электронные браслеты
00:17  Главные проблемы и достижения российской экономики
00:14  Каким будет Китай на мировой арене в 2022 году
00:11  Ускользающая реальность мирового энергокризиса 2021 года
00:09  Гражданству РФ добавили немного имперского
Суббота, 01.01.2022
21:46  RCEP - Крупнейшая торговая сделка в истории вступила в силу. Она объединила 15 стран вокруг Китая
20:02  "Северный поток-2022": Путин ждет, сколько Европа еще готова мерзнуть, - "СП"
17:26  КазТрансГаз патриотично ребрендинговался в QazaqGaz
17:18  Десятки депортированных таджикских мигрантов застряли в московском аэропорту
16:43  В Казахстане ввели "налог на Google"
14:37  До встречи в Москве: Армения и Турция решили мириться в России, - К.Логинова
14:35  Для японцев не только Курилы, но и Японские острова не являются исконными
14:20  История Кима Филби. Как стать шпионом
13:48  В войну за Украину США "не впишутся". Не рискнут, - политолог Кашин
13:46  iNews: Мрачное пророчество Путина о судьбе США начало сбываться
10:04  Три плана уничтожения России: от Хуснуллина до ЕСПЧ
09:17  Предъявлены железные доказательства: родина КОВИДа - США. Будем требовать компенсацию?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Бишкек. Скончалась 41-летняя Махабат Аманалиева - директор Института прикладной математики и телекоммуникацийБишкек. Скончалась 41-летняя Махабат Аманалиева - директор Института прикладной математики и телекоммуникаций
20:49 03.01.2022

В результате болезни скончалась Аманалиева Махабат Олжобековна - директор Института прикладной математики и телекоммуникаций Кыргызского экономического университета им. М.Рыскулбекова, заведующая кафедрой прикладной информатики, кандидат экономических наук, доцент. Об этом сообщили ее близкие.

Махабат Аманалиева родилась 28 августа 1980 года в селе Чоң-Дөбө в Жумгальском районе Нарынской области. В 1997 году, окончив школу имени Тыналы в селе Чоң-Дөбө, поступила в Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына. В 2002 году она окончила вуз по специальности "прикладная математика".

В 2004-2008 годах училась в аспирантуре Кыргызского экономического университета по специальности "Экономика и менеджмент", в 2008-2011 годах получила второе высшее образование по специальности "Экономика" в Евразийском университете.

Махабат Аманалиева с 2002 года до конца жизни проработала в КЭУ - была преподавателем, старшим преподавателем, заведующей кафедрой, директором Института прикладной математики и телекоммуникаций.

В 2014 году защитила кандидатскую диссертацию на тему "Экономический прогноз развития туризма в Кыргызской Республике" и решением ВАК была удостоена степени кандидата экономических наук.

Она была одним из первых кыргызских исследователей, изучавших блокчейн и криптовалюту, информационные и цифровые технологии. Автор десятков научных работ, около 50 научных статей и учебных пособий.

За вклад в развитие науки была награждена почетной грамотой КЭУ имени М.Рыскулбекова, почетной грамотой КНУ имени Ж.Баласагына, почетной грамотой Министерства образования и науки России, почетной грамотой Первомайской районной администрации Бишкека, званием "Отличник образования Кыргызской Республики", почетной грамотой Национальной комиссии по государственному языку при президенте КР, почетной грамотой Министерства экономики.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641232140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- В Мажилисе подвели итоги работы за 2021 год
- В первом полугодии 2022 г. необходимо ревакцинировать 9 млн казахстанцев - А. Мамин
- Производство стройматериалов в Казахстане за 11 месяцев 2021 г. выросло на 9,2%
- Вернемся к итогам года
- Правительство рассмотрело План законопроектных работ на 2022 год
- С какими проблемами столкнутся выбранные акимы
- В Правительстве состоялось заседание Штаба по реализации предвыборной программы партии "Nur Otan"
- В Мажилисе презентован депутатский законопроект по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  