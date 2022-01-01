КазПолиция пока не в силах разогнать митинг протеста в Актау

21:02 03.01.2022

Полиция на западе Казахстана начала окружать протестующих

Москва. 3 января. - Полиция в Актау (областной центр Мангистауской области, на западе Казахстана) начала брать протестующих в кольцо, сообщают очевидцы.



На видео с площади у администрации города видно, как сотрудники полиции берут в окружение протестующих и пытаются их оттеснить.



По словам очевидцев, в настоящее время на площади насчитывается порядка тысячи граждан, которые выражают протесты против повышения цен на сжиженный природный газ, требуют отставки правительства.



В Мангистауской области, в том числе в Актау, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле".



Днем в понедельник правительство Казахстана по поручению главы государства объявило о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещало реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.



Сообщалось, что собственниками АЗС Мангистауской области в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр, а Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.



Между тем митингующих не устроило частичное понижение цены, они требуют сбросить до 50 тенге за литр.



Глава Минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев на брифинге в понедельник сообщил, что у правительства на сегодняшний день нет возможности выполнить требование протестующих и снизить цену до 50 тенге за литр.