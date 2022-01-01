Унесенный ветром. Байдена едва не сдуло с трапа самолета метелью (видео)

21:04 03.01.2022

Байден с трудом удержался на трапе самолета из-за сильной метели



Президент США Джо Байден пережил неприятные секунды при спуске с трапа своего самолета на военной базе Эндрюс в штате Вашингтон. Он должен был приземлиться в столице Соединенных Штатов, но из-за бури первый борт пришлось сажать в другом месте.







Как сообщает Daily Mail, пурга настигла главу Белого дома и там. После посадки он еще какое-то время провел на борту самолета. Затем он все же вышел наружу. При спуске политика с трапа, ветер неожиданно усилился, и Байден немного сразу же ухватился за поручень, немного покачнувшись. В итоге к нему на помощь прибежал один из агентов Секретной службы, которые обычно держатся на расстоянии, чтобы не попасть в объективы камер.



После этого американский лидер благополучно спустился к президентскому кортежу. При этом сам кортеж больше часа добирался от объединенной базы Эндрюс до пункта назначения, хотя обычно это занимает в два раза меньше времени.



Ранее Байден несколько раз спотыкался, когда поднимался по трапу на борт самолета Air Force One. В частности, однажды Байден трижды споткнулся и упал. В Белом доме заявляли, что президент падал из-за сильного ветра. Также там отмечали, что после инцидента Байден чувствует себя хорошо.



Кирилл Степунин