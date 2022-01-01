Украина перекрыла воду ЛНР

21:06 03.01.2022

Украина прекратила подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС).



Как сообщили на предприятии "Лугансквода", из-за этого сократилась подача воды в несколько населенных пунктов ЛНР.



Как сообщает "Коммерсантъ", представитель предприятия рассказал, что на станции произошла авария. Подача воды прекратилась накануне, 2 января, с 21.00. Сокращены поставки в подконтрольные ЛНР Алчевск, Брянку, Стаханов, Кировск и Перевальский район, в Первомайске воды полностью нет.



"Восстановить водоснабжение в плановых объемах возможно после возобновления подачи воды с насосной станции ЗФС-3 (Украина)", - цитирует "РИА Новости" комментарий представителя пресс-службы "Лугансквода".