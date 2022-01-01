 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызы курбаши Калмамата попытались затеять бузу в Оше
22:21 03.01.2022

3 января 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сторонники Бактыбека Калмаматова хотели устроить митинг в Оше. Милиция запретила

В Оше милиция не позволила сторонникам экс-депутата парламента Бактыбека Калмаматова проводить митинг. Об этом 24.kg сообщил брат бывшего нардепа Тынчтык.

По его словам, сегодня на площади южной столицы собралось около 60 человек. Они хотели организовать акцию протеста в защиту арестованного экс-депутата. Однако милиционеры объяснили, что имеется запрет на проведение митингов в праздничные дни.

"В итоге на площади остались только близкие родственники. Остальным пришлось уйти. Была провокация со стороны милиции, нам отключили микрофоны. Мы успели озвучить обращение на имя президента, председателя ГКНБ и генпрокурора", - сказал Тынчтык Калмаматов.

Напомним, 22 декабря Бактыбека Калмаматова ночью сняли с рейса в аэропорту "Манас" и доставили в ГКНБ.

Пресс-центр ведомства сообщил: получены данные о том, что Бактыбек Калмаматов причастен к разжиганию межрегиональной вражды через социальные сети. Начато досудебное производство. Бывшего нардепа водворили в СИЗО.

Источник - 24.kg,
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