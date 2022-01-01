В Москве новым генсеком ОПЕК избран кувейтянин Хайтам Аль-Гайс

00:05 04.01.2022

Министры ОПЕК на внеочередном заседании выбрали нового генерального секретаря организации – с 1 августа 2022 года сроком на три года избран Хайтам Аль-Гайс (Haitham Al-Qais) из Кувейта, сообщила организация.



Аль-Гайс был представителем Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год, в настоящее время является заместителем управляющего директора по маркетингу госкомпании Кувейта Kuwait Petroleum Corporation (KPC).



Ранее источники "Интерфакса" говорили, что его кандидатура была единственной для избрания.



На традиционной полугодовой конференции ОПЕК в начале декабря 2021 года министры не смогли выбрать нового генерального секретаря вместо Мохаммеда Баркиндо, полномочия которого истекают с августа2022 года.



Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, в ходе встречи Саудовская Аравия настаивала на том, чтобы выбрать нового генсека еще тогда, однако встретила сопротивление, в частности со стороны Ирака. Своих кандидатов представили Ирак и Кувейт.



Конференция ОПЕК обычно назначает генсека сроком на три года и может продлить его полномочия еще один раз на такой же срок. Баркиндо был избран на пост генерального секретаря ОПЕК летом 2016 года, то есть, прослужил на своем посту два срока.



Как говорится в пресс-релизе, Баркиндо "сыграл важную роль в расширении исторических усилий ОПЕК по поддержанию устойчивой стабильности нефтяного рынка за счет расширения диалога и сотрудничества со многими заинтересованными сторонами в энергетической сфере, включая знаковую декларацию о сотрудничестве стран ОПЕК+ с момента ее создания в декабре 2016 года". "Многие считают, что эти усилия помогли стабилизировать мировой рынок нефти после беспрецедентного рыночного спада, связанного с пандемией COVID-19, и предоставили платформу для восстановления", - отмечается в сообщении.



До назначения генсеком ОПЕК Баркиндо занимал ряд ключевых ролей в ОПЕК в период с 1986 по 2010 год, в том числе исполнял обязанности генерального секретаря в 2006 году. Он получил известность во всем мире за помощь в разработке Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и Киотский протокол в качестве руководителя технической делегации Нигерии на переговорах в ООН в 1991 году. Он оставался ключевым участником процесса РКИК ООН, в том числе совсем недавно на 26-й встрече Конференции сторон (КС) в Глазго в октябре и ноябре 2021 года.