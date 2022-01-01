Строить Кыргызский "город будущего Асман" будет подозреваемый в коррупции Тимур Файзиев и его Elite House

00:18 04.01.2022

3 января 2022, Бишкек - Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Владелец строительной компании Elite House Тимур Файзиев будет руководителем проекта "Город будущего Асман". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.



По словам Тимура Файзиева, согласно проекту, город рассчитан на полмиллиона человек. В последующем ожидается рост до 1 миллиона. К проекту подключены несколько инвесторов, с которыми начата работа. Владелец Elite House добавил, что на реализацию строительства Асмана потребуется не менее $10 миллиардов.



Напомним, Тимур Файзиев подозревается в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории столицы, а также в незаконном строительстве. Он был объявлен в розыск. Первомайский районный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 Бишкека. Сам бизнесмен покинул страну, но позже вернулся. Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Чем закончилось расследование ГКНБ, следствие не сообщает.



Ранее бывший советник президента, ныне депутат Жогорку Кенеша Равшан Сабиров сообщил, что строить Асман будет французская строительная компания, однако ее название неизвестно.