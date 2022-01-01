Болтунишки. МИД РФ все грезит какими-то совместными заявлениями "ядерной пятерки"

00:22 04.01.2022

Замглавы МИД КНР Чжаосюй: заявление "ядерной пятерки" отразится на сотрудничестве стран



Пекин, 3 января. Совместное заявление "ядерной пятерки" о предотвращении войны поможет укрепить взаимное понимание между государствами. Такое мнение выразил замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй.



Дипломат отметил, что заявление России, КНР, США, Франции и Великобритании укрепит взаимное доверие между сторонами. Кроме того, документ заменит конкуренцию на координацию и сотрудничество.



"Оно также имеет позитивное значение для построения стабильных и гармоничных отношений между крупными державами", - отметил Чжаосюй.



Заместитель министра добавил, что совместное заявление следует воспринимать в качестве новой отправной точки на укрепление доверия и сотрудничества.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатором совместного заявления "ядерной пятерки" стала Москва. В нем отражена идея о недопустимости любой войны между указанными странами.



Алиса Яковлева