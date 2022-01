К.Ольшанский: Гегемония-2022: Путин снова обыгрывает Байдена

00:36 04.01.2022

Америка думает, чем России отомстить



Константин Ольшанский



Кризис в отношениях России и Запада продемонстрировал, насколько несовершенна и устарела система коллективной безопасности в Европе. Это главный вывод 2021 года, к которому пришли ведущие аналитические центры. Но брюссельские политики по-прежнему упорствуют в отрицании очевидного: внешняя политика России гибче и современнее европейской.



Лавров: Россия никому не предъявляет никаких ультиматумов



Январь обещает быть крайне насыщенным для мировой политики: 10 января предстоят двусторонние переговоры России и США, 12 января пройдет заседание совета "Россия - НАТО", а пройдет переговоры с постоянным советом ОБСЕ.



Российско-американский саммит 10 января состоится в рамках инициативы "Диалог по стратегической безопасности", выдвинутой Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом на саммите в Женеве в июне прошлого года.



Этот формат переговоров в основном посвящен реанимации стратегических договоров о контроле над ядерными вооружениями после холодной войны. Впрочем, на саммите также обещают обсудить обострение отношений и требования Путина, выдвинутые во время декабрьских переговоров с Байденом. Путин, в частности, потребовал законодательно прописать запрет на вступление в НАТО Украины и других стран постсоветского пространства (речь идет также о Грузии).



Кроме того, Путин требует отказаться от использования НАТО военной инфраструктуры постсоветских стран или развивать двусторонние оборонные связи с ними. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не предъявляет США никаких "ультиматумов", но также не согласится на "бесконечные" переговоры по своим требованиям о юридически обязательных договорах.



В ответ США и их европейские партнеры пригрозили ввести жесткие экономические санкции в отношении России, если она решится на военную эскалацию.



"Когда мы сядем за стол переговоров, Россия сможет высказать свои опасения, и мы также обсудим наши опасения в связи с деятельностью России", - говорится в официальном заявлении Совета по национальной безопасности США.



Кто персонально будет представлять Россию и США на саммите, пока не сообщалось.



The Washington Post: Зеленский хочет того, чего не может получить



Американское издание The Washington Post сообщает, что украинский президент Владимир Зеленский сейчас оказывается в самоубийственной позиции. Он выиграл президентские выборы на популистской волне, пообещав установить в стране прочный мир, но вместо этого не только не решил старые проблемы, но и к ним добавились новые. Борьба с коррупцией и пандемией ему удаются мало, поэтому Зеленский так настойчиво и ведет переговоры с НАТО.



Российский посол в США Анатолий Антонов в колонке для ведущего американского издания Foreign Policy пишет, что сейчас существует экзистенциальная угроза архитектуре безопасности в Европе. И исходит она не от России, а от самих "ястребов", стремящихся к постоянному расширению сферы своего влияния в ущерб интересам других стран.



США демонстративно заявляют о том, что в ходе переговоров будут руководствоваться отчего-то интересами Украины, но на самом деле воспринимают Россию как "империю зла" и источник постоянной международной напряженности. То есть США сами пытаются вернуть времена холодной войны, перечеркнув достижения девяностых годов, когда в ходе демонтажа блоковой системы "наступил своего рода золотой век всеобщей любви и дружбы", пишет Антонов.



The National Interest: американские "ястребы" нацелились на оборонные миллиарды



Издание The National Interest проводит аналогию между нагнетанием натовской напряженности с Россией и Китаем. Упивающиеся своим гегемонизмом США просто не могут позволить себе согласиться признать сферы влияния России и Китая, поскольку американский избиратель воспримет это как признак слабости.



Зато под давлением "ястребов" американский президент может ввести режим чрезвычайной ситуации в области кибернетической или противоракетной обороны. Это позволит высвободить в оборонном бюджете до $200 млрд для экстренного укрепления критической инфраструктуры и развертывания дополнительных 5000 противоракетных ракет SM-3 Block IIA. Причем это не требует одобрения Конгресса.



Нет абсолютно никаких реальных предпосылок к военному сценарию в Восточной Европе, констатирует директор по внешней и оборонной политике Американского института предпринимательства Кори Шейк в издании Atlantic Council.



По мнению эксперта, вместе с американским военным доминированием после окончания холодной войны испарилось и прежнее, крайне упрощенное, понимание войн. Теперь это не просто краткосрочное столкновение вооруженных сил: теперь стороны активно используют методы информационного, экономического и политического противостояния.



Россия сознательно не будет повторять ошибку, допущенную самими США в Афганистане: начать войну - это вовсе не то же самое, что и победить в этой войне. А то, что НАТО и США теперь вынуждены обсуждать вопросы глобальной безопасности, предложенные Россией, по мнению Кори Шейк, говорит об эффективности такого подхода.