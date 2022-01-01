Нечестная игра на газовом рынке приносит огромную прибыль России

00:37 04.01.2022

Рекордные дивиденды "Газпрома" спровоцировали волну ненависти к нашей стране



Александр Ситников



2 января Алексей Миллер сказал то, о чем многие эксперты предсказывали на протяжении последних месяцев - "Газпром" в 2021 году получит максимальную прибыль за всю историю корпорации.



Что касается конкретики, то неделей ранее ее озвучил зампред правления концерна Фамил Садыгов. По его словам, "мы полагаем, что с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина по году превысит 45 рублей на акцию. При этом общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн. рублей, что станет рекордом не только для „Газпрома", но и для всего российского фондового рынка".



Вероятно, что в 2021 году доходы монополиста от экспорта достигнут $45 млрд., или около того. В пользу такого прогноза говорят уже известные показатели: с января по октябрь прошлого года доходы "Газпрома" от экспорта выросли вдвое по сравнению с тем же периодом 2020-го и достигли $39,6 млрд.



По оценке сайта Business Recorder, экспорт российского газа в Европу находится под пристальным вниманием еврокомиссаров после того, как цены в регионе достигли рекордных максимумов. Лидеры так называемого "свободного мира" начинают свой день с "запредельных" биржевых цен на газ и "нулевых" объемов поставок из России.



С их подачи тамошние газеты зомбируют свое население.



"Газпром" взвинтил в Старом континенте цену до около 2200 долларов за голубое топливо", пишет World Today News.



"С начала года международные цены на нефть, Нью-Йоркская фондовая биржа и виртуальные валюты, такие как биткоин, оказались в чрезвычайной ситуации из-за блокады Россией (украинских) газопроводов", подливает масло в огонь News Directory.



"Объемы поставок российского газа из Украины в Словакию через пограничный пункт Велке Капушаны, еще один крупный маршрут, упали до самого низкого уровня со 2 ноября", жалуется MSM.



"Нечестная игра на болгарском газовом рынке приносит огромную прибыль России", наставляет на путь братушек Euractiv.



Британская финансовая газета This is Money пишет: "Кремль получает прибыль в размере 20 миллиардов фунтов стерлингов по мере роста счетов за газ для англичан… Чувство ликования в „Газпроме" мало утешит простых людей в Великобритании и других странах Европы". Как отмечает TM, в королевстве энергетические компании уже заявили, что счета за газ и электроэнергию могут удвоиться до 2000 фунтов стерлингов.



Аналитический центр Resolution Foundation прямо перед Новым годом предупредил подданных ее величества о "катастрофе стоимости жизни". Мол, дивиденды "Газпрома" - это те самые деньги, которые монополист отнял у граждан демократической Европы.



Между тем, простые британцы, как и другие европейцы, затаили злобу на Россию. Если почитать комментарии англичан, то они полны жажды мести. Тамошние политики не просто так орут, что Москва во всем виновата, дескать, пора вообще отказаться от русского газа. Это означает и то, что еврокомиссары будут принуждать своих граждан к новым стандартам теплоизоляции и энергосбережения. Дорого, но что делать, раз русские такие плохие.



В свою очередь "Газпром" заявил, что выполнил все свои контрактные обязательства по поставкам в ЕС и даже увеличил поставки голубого топлива в Германию на 10,5%, в Турцию - на 63% и в Италию - на 20,3%.



В целом, по предварительным оценкам Business Recorder газпромовский экспорт природного газа за пределы бывшего Советского Союза в 2021 году увеличился на 5,8 млрд. куб. м до 185,1 млрд. куб. м, тогда как добыча газа монополистом выросла на 62,2 млрд. куб. м - до 514,8 млрд. куб. м, что является самым высоким показателем за 13 лет.



"Газпром" пока еще не озвучил годовой показатель экспорта в Китай, но, как сообщалось ранее, за первые девять месяцев 2021 года потребителям из КНР было продано 7,1 млрд. куб. м. Но больше всего выросли внутренние поставки газа - на 31,9 млрд. куб. м и достигли 257,8 млрд. куб. м.



Отметим, что не только "Газпром" заработал огромные деньги, но и газодобытчики США - те самые, которые обещали дармовой газ европейцам за отказ от СП-2.



В конце года фьючерсы на природный газ в Штатах поднялись до $ 6,5 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), то есть более чем на 40% за год. Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group в Чикаго, утверждает, что очень скоро американцы станут крупнейшими поставщиками СПГ в мире, поскольку текущая ситуация на глобальных рынках спровоцировала бум в газодобыче в Новом Свете.



Янки утверждают, что сегодня сформировался идеальный газовый шторм, на котором грех будет не заработать. Для этого были как независящие причины, вроде плохой погоды, так и явные просчеты, если не сказать точнее - глупость еврокомиссаров.



Под первыми названы засуха и снижение генерации гидроэлектростанций в Латинской Америке, а также падение ветрогенерации в Европе в летний сезон. Кстати, перенаправление СПГ из США в Бразилию объяснялось не только более выгодными контрактами, как сейчас подается многими СМИ. На самом деле, в ЕС газовые цены оказались даже выше, но Вашингтон решил, что панамериканизм значит больше, чем европейская солидарность.



Точка зрения, что дядя Сэм не вмешивается в дела звездно-полосатого бизнеса, не совсем соответствует действительности. За океаном - свои "тараканы", главным из которых считается незаконная миграция из-за разницы жизни на континенте. Чтобы ее не усилить, янки вынуждены были спасти экономику Бразилии.



Между тем быстрое посткризисное восстановление было предсказуемым из-за вакцинации населения. Плюс к этому, Евросоюз завершил прошлую зиму с очень низким уровнем запасов газа в подземных хранилищах, тем не менее, Брюссель сделал ставку на спотовые поставки СПГ из США, отказавшись от политики долгосрочных контрактов не только с Россией, но и Катаром.



И это было сделано вопреки тому, что не только ЕС, но и РФ остро нуждались в восстановлении запасов газа в своих внутренних газохранилищах. Похоже, Брюссель надеялся на то, что Москва бросится любой ценой согревать европейцев. Но когда этого не произошло, Катар тоже не нарастил объемы поставок. Зачем, если "говорящие головы", вроде Анналены Бербок, кстати, главы МИД ФРГ, форсировали декарбонизацию Европы?



Что любопытно: европейцы ни американцев, ни катарцев не ругают, зато настраивают своих граждан против нашей страны. Все просто: обиженными немцами и англичанами проще манипулировать, тогда как главными бенефициарами идеального газового шторма стали американские и катарские игроки спотового рынка.