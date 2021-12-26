Разворот Китая ценою в триллион - "гигантская геополитическая победа" России и Путина, - Н.Вавилов

00:41 04.01.2022

26 декабря 2021



"Блины от Си и Путина".

Если бы к власти в России не пришел Владимир Путин, то геополитический разворот Китая от США в сторону Евразии был бы невозможен. Об этом заявил российский китаевед Николай Вавилов в интервью, размещенном сегодня, 26 декабря, на канале "Филипповский 13".



По словам эксперта, если бы Россия не построила и не запустила в 2009 году ВСТО (российская нефтепроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан"), обеспечив поток нефти в Китай, то это было бы невозможно. "Без этого любая попытка выйти из американского фарватера была бы потоплена американским флотом", - сказал Вавилов, напомнив, что 95% всего трафика торговли и импорта углеводородов Китая обеспечивается по морю.



Разъясняя причину для подобного масштабного пересмотра внешнеполитической стратегии Китая, Николай Вавилов подчеркнул, что они обусловлены особенностями внутриполитической борьбы в КНР.



"После событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году Китай полностью открыл свой рынок американцам. Более того, еще до событий на площади Тяньаньмэнь американцы еще при (Рональде) Рейгане включили Китай в стратегические партнеры и полностью открыли им рынок США", - напомнил он, назвав стереотипными рассуждения о том, что Китай все эти годы уклонялся от столкновения с США. "Китай не только не уклонялся от столкновения с США, но и был союзником США, о чем у нас не очень любят говорить", - сказал Вавилов.



По его словам, Коммунистическая партия Китая при Мао Цзэдуне проводила проамериканский курс. Именно в то время, как, по словам эксперта, Мао Цзэдун инициировал операцию на острове Даманский, президент США Ричард Никсон убеждал Совет национальной безопасности США развернуться к Китаю и начать установление дипломатических отношений.



"Мао Цзэдун изначально был политик, который ориентировался на США и хотел дистанцироваться от руководства СССР, хотя и советская пропаганда изображала его как большого друга Сталина и Советского Союза. Окружение Мао было просоветским, а он сам достаточно антисоветским. И почему Дэн Сяопин выиграл борьбу за власть после Мао, потому что он был максимально антисоветский лидер", - указал эксперт.

Тесные отношения с Мао Цзэдуном США выстраивали с 1964 года, после того как Мао испытал ядерную бомбу, - продолжил Николай Вавилов. Уже со следующего года Китай развернулся и принял курс на США. Американцы не поверили, что китайцы могут выйти из просоветского блока, и для этого потребовался Даманский, а не для того, чтобы расширить китайские территории, полагает эксперт. И уже в 1971 году, напоминает он, состоялся официальный визит Никсона в Пекин, в 1979 году официальное признание КНР, место в ООН, в Совете Безопасности. "То есть Китай с 1971 года официально проамериканская, антисоветская и антироссийская страна", - убеждает эксперт.



"Но что сейчас происходит? Из антисоветской проамериканской страны, у которой оборот (с США. - Ред.) 600 млрд долларов был на пиковых показателях еще несколько лет назад, он становится антиамериканским. Проект „Шелковый путь" является разворотом на рынки Евразии", - полагает Вавилов.



По словам китаеведа, нынешний лидер КНР Си Цзиньпин представляет "внутреннюю армейскую суверенную группировку - силовиков", курс которых "сугубо и крайне антиамериканский" и который противопоставляется курсу предыдущих руководителей Китая, в частности "комсомольской группы, ориентированной на Демократическую партию США".



Группа Си Цзиньпина строит свой базис, ориентируясь на внутренний рынок Китая, на отношения со странами Евразии и Евросоюза, то есть стремится отсоединиться от США, поскольку его внутриполитические оппоненты из комсомольской группы - бывший генсек Ху Цзиньтао, премьер Ли Кэцян - ориентированы на США и Японию, их "кормовая база, их лоббистские группы, их экономические акторы" завязаны на США, говорит эксперт и добавляет, что сущность нынешней губительной, на первый взгляд, внешнеполитической стратегии Китая заключается во "внутренней борьбе не на жизнь, а на смерть".



"Си Цзиньпин развернул внутреннюю войну на уничтожение американских лоббистов, американской экономики, которая находится в Китае и с другой стороны находится в США. В Китае мы видим, что потоки экспортные частично ориентируются на Евразию, а в США мы видим уничтожение стоимости акций всех китайских компаний, которые котируются на Нью-Йоркской бирже. Уже посчитали, что около 1 триллиона долларов потеряла стоимость акций", - отметил Вавилов.



В связи со всем вышесказанным, по его словам, о Тайване сегодня рассуждают в такой парадигме: мол, это (жесткая позиция Пекина по возвращению острова под свой контроль. - Ред.) нанесет ущерб китайско-американским связям. "Так а не цель ли Си Цзиньпина нанести максимальный ущерб китайско-американским связям?" - задался вопросом эксперт и добавил, что в этом контексте Тайвань становится "антидаманским" и это "гигантская геополитическая победа Российской Федерации".