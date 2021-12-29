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Все по-закону. Нелегалов-мигрантов в России станет больше, - "МК"
00:59 04.01.2022

Юрист оценил новые правила въезда иностранцев в Россию: "Нелегалов станет больше"
Из-за частых медкомиссий большому количеству людей визит в страну заказан

В России начали действовать новые правила для иностранцев, прибывших в страну более чем на 90 дней. Они будут обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию, сфотографироваться, а также сдать анализы на ВИЧ и другие инфекционные заболевания. Как заявил "МК" миграционный юрист, кандидат юридических наук Роман Степанов, принятые меры могут вынудить людей перейти в теневую экономику.

Из-за частых медкомиссий большому количеству людей визит в страну заказан

Трудовые мигранты и иностранцы, прибывшие в Россию, в течение 90 дней с момента въезда в страну должны будут обратиться в территориальные органы МВД, чтобы сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. После этого они получат документ, в том числе карту с чипом, на котором будут храниться биометрические и персональные данные ее владельца. Такая карточка будет действительна один год.

Также они должны обратиться в медицинские учреждения, чтобы сдать анализы на наркотики, ВИЧ, проказу, туберкулез и сифилис. Если человек откажется раскрывать результаты исследования, то он получит статус "нежелательного" для пребывания в России. При этом, проходить эти процедуры иностранцы будут вынуждены каждые три месяца.

Если трудовые мигранты, которые уже привыкли к бесконечному количеству справок и проверок, отнеслись к инициативе равнодушно, то еврорпейские бизнесмены, работающие в России, назвали это издевательством. Например, как сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкого бизнесмена, для выполнения всех процедур потребуется минимум четыре дня. Мужчину шокировала ситуация в ММЦ в Сахарово, где он провел несколько часов, стоя в очереди. Он назвал абсолютно неприемлемым требование проходить медкомиссию каждые три месяца, и обратился в Германо-российскую внешнеторговую палату с просьбой повлиять на ситуацию.

Миграционный юрист, кандидат юридических наук Роман Степанов разъяснил "МК", как будут действовать новые правила.

– Расскажите, для чего нужны эти меры, ведь мигранты и так проходят эти процедуры при получении трудового патента?

– Инициатива направлена на упорядочивание миграционных потоков. Если сейчас фотографирование, дактилоскопия и медосвидетельствование проходят только те, кто приезжает в Россию работать, то это станет обязательным для всех иностранцев, которые будут находиться в стране более 90 дней.

Связано это с тем, что с сегодняшнего дня те, кто имеет близких родственников в России, могут находиться на территории страны в течение целого года без специальных документов, то есть только на уровне простой регистрации и ее продления. И таких людей много.

Также это относится к гражданам ЕАЭС. Практика показала, что въезжающие из этих стран, к сожалению, имеют немалое количество ВИЧ-инфицированных. Вместе с тем они находились в стороне от медосвидетельствования и проходили комиссию только по желанию работодателя.

– Справятся ли территориальные органы МВД с наплывом людей?

– Я уверен, что справятся, хотя какие-то перекосы сначала будут. Сейчас медосвидетельствование замкнули преимущественно на госучреждения, дактилоскопия и фото – на МВД. А если речь идет о Москве - то все делают в ММЦ в Сахарово. То есть ресурсы для этого есть. Думаю, 90-95% потока будет обрабатываться, хотя где-то могут не успевать и будут очереди.

– Можно ли пройти медкомиссию в частном медучреждении?

– Если говорить о Москве, то ее можно пройти в Сахарово, а также есть четкий перечень МВД, в котором определяется, какие учреждения будут проводить эти процедуры, – в основном там городские поликлиники.

– Нужно ли куда-то относить результаты прохождения медкомиссии или достаточно предъявить справку по требованию полиции?

– Там все немного проще. Дактилоскопия и фотосъемка будет оставаться в информационных системах МВД. То есть у человека сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, затем разместили эти данные в базе и выдали справку установленного образца, что он все это прошел. Справку он хранит при себе и предъявляет по требованию. А медосвидетельствование он предоставляет по месту своей регистрации в отдел по вопросам миграции.

С 1 января начнут выдворять иностранцев за незаконную трудовую деятельность

На тему медкомиссии была большая битва диаспор и миграционного сообщества, чтобы ее периодичность была длительной, хотя бы раз в год. В итоговом приказе Минздрава четко прописано, что сдавать анализы необходимо каждые три месяца. Конечно, при такой периодичности это создаст серьезные потоки людей.

– По итогу будет создана единая база мигрантов, будет ли она как-то использоваться, например, для трудоустройства? И кто будет иметь к ней доступ?

– Эта база уже есть. На сегодняшний день есть несколько ресурсов, и все они объединятся в единую большую систему, где на каждого иностранца формируется миграционное досье со всей его историей пребывания в России: отметками о прохождении медкомиссии, какие документы получил и куда устроился на работу. Доступ к базе имеют все силовики, включая МВД и Минобороны. В дальнейшем какую-то информационную частичку будут получать работодатели, но это будет возможно сделать только по запросу. То есть прямого доступа к базе не будет иметь никто, кроме силовиков.

– Могут ли эти меры спровоцировать отток иностранцев или увеличить количество нелегальных мигрантов?

– Нелегальных мигрантов, конечно, станет больше, но это будет только в первый год-два, пока система обкатывается. Большого оттока людей из страны не произойдет, потому что те, кто готов работать, будет приезжать и при имеющихся условиях. Экономическая ситуация в окружающих странах не настолько благоприятная, чтобы все бросить и никуда не ехать. Поэтому, какая-то часть уйдет в "тень", но когда все упорядочится, вернется. В принципе, это характерно для любого изменения.

Единственный камень преткновения – это частые медкомиссии. Человек не прошел вовремя какой-то этап, и МВД автоматически получает право сократить ему срок пребывания и потребовать выезда из России под угрозой последующего закрытия въезда. Очень многие в этих вопросах не разбираются, поэтому сейчас просто большому количеству людей будет закрываться въезд в страну.

– Ранее немецкие бизнесмены возмущались этой инициативой. Они также попадают под новые правила или для них будут какие-то исключения?

– Пока что исключены из этих мер только граждане Белоруссии и дети. Все остальные иностранцы проходят эти процедуры в обычном режиме. Ни для работодателя, ни для определенных сфер деятельности никаких исключений не предполагается.

29.12.21
Авторы: АЛЕНА КАЗАКОВА

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641247140
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